Psikolog "görmezden gelmeyin" diyor: 5 gizli stres belirtisi var

Stres altındayken uyuşturmak, anında rahatlama sağladığı için daha da bağımlılık yapıcı hissettirir," dedi. "Çok fazla şeyle meşgul olduğunuzda, dikkatinizi dağıtma ve uyuşturma konusundaki kişisel tercihinizin sinsice arttığını ve daha zorlayıcı hale geldiğini fark ediyor musunuz? İster alkol, ister yemek, kötümser içerikler veya başka bir şey olsun, stres neredeyse her zaman uyuşma ve kaçma ihtiyacından önce gelir. Stresin kendisi de fiziksel ve zihinsel kaynaklarınızın çoğunu harcadığınızın ve şimdi bunları yenilemek için bir şeyler koymanız gerektiğinin bir işaretidir," diye ekledi.