Psikolog "görmezden gelmeyin" diyor: 5 gizli stres belirtisi var
Stres genellikle hayatın "normal" bir parçası olarak görmezden gelinir. Ancak sandığınızdan çok daha geniş kapsamlı sonuçları olabilir.
Klinik psikolog Dr. Julie Smith, göz ardı edilmemesi gereken stresin gizli belirtilerinden bazılarını açıkladı. Gelin bir göz atalım.
SİNİRLİLİK
Küçük anlaşmazlıklar veya ufak tefek rahatsızlıklar yüzünden bile tartışıyor musunuz? Dr. Smith'e göre, artan sinirlilik ve sevdiklerinizle en ufak şeyler yüzünden daha fazla tartışmak bir uyarı işaretidir. Normalde sizi rahatsız etmeyecek şeyler yüzünden daha sık sinirlendiğinizi fark edebilirsiniz. Bu, stres altında olduğunuzun önemli bir işaretidir.