Psikolog "görmezden gelmeyin" diyor: 5 gizli stres belirtisi var

Stres genellikle hayatın "normal" bir parçası olarak görmezden gelinir. Ancak sandığınızdan çok daha geniş kapsamlı sonuçları olabilir.

Klinik psikolog Dr. Julie Smith, göz ardı edilmemesi gereken stresin gizli belirtilerinden bazılarını açıkladı. Gelin bir göz atalım.

SİNİRLİLİK

Küçük anlaşmazlıklar veya ufak tefek rahatsızlıklar yüzünden bile tartışıyor musunuz? Dr. Smith'e göre, artan sinirlilik ve sevdiklerinizle en ufak şeyler yüzünden daha fazla tartışmak bir uyarı işaretidir. Normalde sizi rahatsız etmeyecek şeyler yüzünden daha sık sinirlendiğinizi fark edebilirsiniz. Bu, stres altında olduğunuzun önemli bir işaretidir.

ERTELEME

Daha önce kolayca halledebildiğiniz bazı görevlerin artık göz korkutucu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu, stresin bir uyarı işaretidir; ancak, daha az önemli bir şey uğruna bunları göz ardı edebilir veya görmezden gelebilirsiniz. Psikoloğa göre, "Normalde kolayca yaptığınız her şeyi, artık bunaltıcı geldiği için ertelemek" bir stres belirtisidir.

ÇOK DÜŞÜNMEK

Aşırı düşünen biri misiniz? Bu kişiliğinizin bir parçası mı, yoksa sadece ara sıra mı ortaya çıkıyor? Evet, gerçekten önemli. Çünkü hepimiz ara sıra aşırı düşünürüz, ancak sürekli aşırı düşünüyorsanız, bu endişe vericidir. Dr. Smith, "sürekli aşırı düşünmenin ve her şey hakkında endişelenmenin" gizli bir stres belirtisi olduğunu söylüyor .

KONSANTRE OLMA SORUNU

Stresli olduğunuzun bir diğer işareti de odaklanmakta zorluk çekmenizdir. Stres bilişsel işlevleri etkiler ve dolayısıyla hafızayı, karar verme yetisini ve dikkat süresini etkileyebilir. Doktor, "Görevlere konsantre olmakta zorluk çekmek, işleri halletmeyi daha da zorlaştırır" diyor.

UYUŞTURMAK

Bunalmışlığınızı yemek, kötümser içerikler, oyun, aşırı izleme veya madde bağımlılığıyla mı uyuşturuyorsunuz? Dr. Smith'e göre bu işaret genellikle fark edilmez, "çünkü hepimiz bunu bir dereceye kadar yapıyoruz. Bu, kronik stresin daha uzun süre ele alınmamasına neden oluyor." Instagram'da paylaştığı bir videoda, "Stresle nasıl uyuşturduğumuz değişebilir, ancak işlevi aynıdır. Stres arka planda sessizce birikirken, gerçekte neler olup bittiğini inkar etmemizi sağlayan tuzaktır.

Stres altındayken uyuşturmak, anında rahatlama sağladığı için daha da bağımlılık yapıcı hissettirir," dedi. "Çok fazla şeyle meşgul olduğunuzda, dikkatinizi dağıtma ve uyuşturma konusundaki kişisel tercihinizin sinsice arttığını ve daha zorlayıcı hale geldiğini fark ediyor musunuz? İster alkol, ister yemek, kötümser içerikler veya başka bir şey olsun, stres neredeyse her zaman uyuşma ve kaçma ihtiyacından önce gelir. Stresin kendisi de fiziksel ve zihinsel kaynaklarınızın çoğunu harcadığınızın ve şimdi bunları yenilemek için bir şeyler koymanız gerektiğinin bir işaretidir," diye ekledi.

