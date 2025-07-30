Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi
Ruh sağlığı, fiziksel sağlı kadar önem taşıyor. Klinik psikolog Dr. Julie Smith, yüksek işlevli depresyon olarak adlandırılan ve günlük hayatı sürdürebilmekle birlikte içsel olarak derin bir üzüntü ve yorgunluk yaşayan bireylerin durumuna dikkat çekiyor
Henüz resmi bir klinik tanı olmamakla birlikte, Dr. Smith, bu durumun ruh sağlığı açısından önemli bir uyarı işareti olduğunu vurguluyor.
Ruh sağlığının, fiziksel sağlık kadar hayati önem taşıdığını belirten Dr. Smith, günümüzde duygusal refah üzerine giderek artan farkındalığa rağmen yüksek işlevli depresyon gibi gizli kalabilen ruhsal durumların halen yeterince tanınmadığını söylüyor.