Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi

Ruh sağlığı, fiziksel sağlı kadar önem taşıyor. Klinik psikolog Dr. Julie Smith, yüksek işlevli depresyon olarak adlandırılan ve günlük hayatı sürdürebilmekle birlikte içsel olarak derin bir üzüntü ve yorgunluk yaşayan bireylerin durumuna dikkat çekiyor

Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi - 1

Henüz resmi bir klinik tanı olmamakla birlikte, Dr. Smith, bu durumun ruh sağlığı açısından önemli bir uyarı işareti olduğunu vurguluyor.

Ruh sağlığının, fiziksel sağlık kadar hayati önem taşıdığını belirten Dr. Smith, günümüzde duygusal refah üzerine giderek artan farkındalığa rağmen yüksek işlevli depresyon gibi gizli kalabilen ruhsal durumların halen yeterince tanınmadığını söylüyor.

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Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi - 2

Depresyonun her zaman kişinin yataktan kalkamaması veya günlük işlerini aksatması şeklinde kendini göstermediğini ifade eden Dr. Smith, “Birçok insan depresyonda olmasına rağmen günlük hayatını sürdürebilir. Bu nedenle yüksek işlevli depresyonun belirtilerini tanımak büyük önem taşıyor” diyor.

Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi - 3

YÜKSEK İŞLEVLİ DEPRESYON NEDİR?

Yüksek işlevli depresyon, depresif semptomların var olduğu ancak kişinin iş, sosyal ve günlük hayatını sürdürebildiği bir durumu ifade ediyor. 


Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi - 4

Dr. Smith, “Yüksek işlevli depresyon klinik bir teşhis olmasa da, insanların bu terimi kullanması depresyonun yalnızca yataktan kalkamama gibi görünmediğini anlamamıza yardımcı oldu. Günlük rutinlerinizi sürdürürken bile yoğun bir acı içinde olabilirsiniz. Yardım aramadan işlev görme zorluğu yaşanana kadar beklemek, daha büyük sorunlara yol açabilir” diyerek erken farkındalığın önemini vurguluyor.

Yüksek İşlevli Depresyonun Beş Belirtisi

Dr. Smith, yüksek işlevli depresyonu işaret eden beş önemli belirtiyi şöyle sıralıyor:

Yüksek işlevlilik, yalnızken sona erer: Kişi, başkalarının gözleri önünde iyi görünse de yalnız kaldığında kendini ihmal etmeye başlar.

Sosyal etkinlikler sıkı çalışmaya dönüşür: Sosyal buluşmalar eğlenceden çok zorlayıcı ve yorucu bir görev gibi hissedilir.


Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi - 5

Duygularla başa çıkmak için sosyal medyada ve televizyon karşısında uzun zaman geçirilir: Duygusal kaçınma amacıyla sürekli sosyal medya veya televizyon kullanımı ve abur cubur tüketimi artar.

Enerji eksikliği: Kişi çok çalışmasına rağmen kendini enerjik ya da coşkulu hissetmez; eskiden keyif aldığı aktiviteler artık sadece rutin işler haline gelir.

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Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi - 6

çsel boşluk hissi: Dışarıdan başarılı görünse de kişi iç dünyasında yoğun bir boşluk yaşar.

Dr. Smith, bu belirtilerden özellikle beşincisinin göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, ruh sağlığına yönelik erken müdahalenin hayat kalitesini yükselteceğini ifade ediyor.

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