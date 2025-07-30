Psikolog paylaştı: Yüksek işlevli depresyonun 5 önemli belirtisi

Dr. Smith, “Yüksek işlevli depresyon klinik bir teşhis olmasa da, insanların bu terimi kullanması depresyonun yalnızca yataktan kalkamama gibi görünmediğini anlamamıza yardımcı oldu. Günlük rutinlerinizi sürdürürken bile yoğun bir acı içinde olabilirsiniz. Yardım aramadan işlev görme zorluğu yaşanana kadar beklemek, daha büyük sorunlara yol açabilir” diyerek erken farkındalığın önemini vurguluyor.



Yüksek İşlevli Depresyonun Beş Belirtisi



Dr. Smith, yüksek işlevli depresyonu işaret eden beş önemli belirtiyi şöyle sıralıyor:



Yüksek işlevlilik, yalnızken sona erer: Kişi, başkalarının gözleri önünde iyi görünse de yalnız kaldığında kendini ihmal etmeye başlar.



Sosyal etkinlikler sıkı çalışmaya dönüşür: Sosyal buluşmalar eğlenceden çok zorlayıcı ve yorucu bir görev gibi hissedilir.





