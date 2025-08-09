Psikologlar uyarıyor: Evlilikte başkalarına anlatmamanız gereken 5 sır

İlişki psikologlarına göre, eşinizle ilgili özel bilgileri aile ya da arkadaş çevresiyle paylaşmak, farkında olmadan güven sorunlarına, yargılanmaya ve kırgınlıklara yol açabiliyor. Her evlilikte iniş çıkışlar yaşansa da, bu süreçlerin nasıl yönetildiği ilişkinin geleceğini belirliyor.



Uzmanlar, evlilikte şu konuların asla üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini vurguluyor: