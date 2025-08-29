Psikologlar yönlendirdi, hayatı değişti

Psikolojik olarak da kendini iyi hissetmediğini, zor zamanlardan geçtiğini belirten Tanın, şunları kaydetti:



"Şimdi müdürlerimiz ve Kaymakamlığımızın desteğiyle resim çizmeye başladım. Resim çizerken dertlerimi, psikolojik sorunlarımı unutmaya başladım. Hastalıklarımızı biraz daha arka plana ittik. Kendimizi geliştirmek biraz zamanımızı aldı. Şimdi resim yaparken birçok şeyi unutuyorum. Resim çizimiyle uğraşırken zamanım da geçmiş oluyor. Yalnızlık çok zor çünkü bazen 2-3 gün hiç konuşmadığımız anlar oluyor ama evde bir resim çizimi yaptığım zaman her şeyi unutuyorum. Biraz ferahlıyorum, daha huzurlu oluyorum. Birçok dertten kurtulup yalnızlığımızı da o resimlerde paylaştık."