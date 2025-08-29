Psikologlar yönlendirdi, hayatı değişti
Van'ın Erciş ilçesinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki engelli Veysel Tanın, Kaymakamlık bünyesindeki psikologların yönlendirmesiyle başladığı çizimler sayesinde yaşadığı psikolojik sıkıntılardan uzaklaştı.
Sahilkent Mahallesi'ndeki evinde yaşamını sürdüren, ortopedik, zihinsel ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle yüzde 98 engelli raporu bulunan Tanın'ın hayatı, Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelinin saha çalışmaları sırasında kendisiyle tanışmasıyla değişti.