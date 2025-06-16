Psikologlara göre aldatan insanların en sık kurduğu 5 cümle

''SENİ ASLA İNCİTMEK İSTEMEDİM''

Bu cümle, karşı tarafı teskin etme ve güven inşa etme amacı taşısa da, psikologlar bu sözün çoğu zaman manipülatif bir niyet barındırdığını söylüyor. Kandırılan kişide sahte bir güven duygusu yaratıyor ve şüphelerini sorgulamasına neden oluyor. Aynı zamanda, aldatan kişinin suçluluk duygusuyla yüzleşmekten kaçındığını da gösterebilir.