Psikologlara göre aldatan insanların en sık kurduğu 5 cümle
Romantik ilişkilerde aldatma, güven temeline dayalı bir bağın en sert şekilde sarsılması anlamına geliyor. Duygusal ve fiziksel yakınlığı yerle bir eden bu durum, kişinin ruhunda derin yaralar açabiliyor ve bu yaraların iyileşmesi yıllar sürebiliyor.
Her ne kadar aldatmanın etkisi kişiden kişiye değişse de, uzmanlar ihanete başvuran kişilerin davranışlarını haklı çıkarmak, küçümsemek ya da dikkatleri başka yöne çekmek için belirli söylemler kullandığı konusunda hemfikir.