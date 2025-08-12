Psikologlara göre manipülasyonun 5 ince taktiği: Fark etmek çok zor değil
Uzmanlar, sağlıklı ilişkilerin temelinde sevgi ve saygının birlikte bulunması gerektiğini belirtiyor. Ancak ilişkilerdeki her sağlıksız davranış, yüksek sesli tartışmalar veya açık kavgalarla kendini göstermiyor. Bazen manipülasyon, günlük yaşamın sıradan anlarında sessiz ve fark edilmesi güç bir şekilde ortaya çıkabiliyor.
Psikologlara göre bu tür davranışlar, çoğu zaman özen, ilgi ya da mizah kisvesi altında gelişiyor. Kişi, “Belki de fazla düşünüyorum” veya “Sadece yardım etmek istiyor” diye düşünebiliyor. Ancak içsel bir huzursuzluk, durumun düşündüğünüzden farklı olabileceğine işaret edebiliyor.