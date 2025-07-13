Psikoloji açıklıyor: Duygusal olarak ulaşılmaz insanlar neden sizi buluyor

"ZOR OLAN DAHA DEĞERLİ" ALGISI

Duygusal olarak ulaşılmaz bireyler genellikle mesafeli ya da bağ kurmakta isteksiz bir profil çizer. Ancak bazı kişiler için bu, içgüdüsel bir mücadeleye dönüşüyor. Partnerlerini “düzeltme” ya da dönüştürme arzusu, ilişkide bir misyon duygusu yaratabiliyor. Bu da, belirsizlikle gelen kısa süreli ilginin beynin ödül mekanizmasını tetikleyerek bağlanma hissini yoğunlaştırmasına yol açıyor.



YAKINLIKTAN KAÇINMANIN GİZLİ YOLU



İlişkilerde duygusal uzaklığı seçmek, bazı bireyler için bir tür öz savunma mekanizması olarak işliyor. Daha önce incinmiş ya da reddedilmiş kişiler, yakınlaşma ihtimali düşük partnerleri tercih ederek kendilerini görünmez kılma yoluna gidebiliyor. Bu tercihler, gerçek bir bağ kurmanın riskinden kaçınmayı sağlarken, kontrol hissini de beraberinde getiriyor.





