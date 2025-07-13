Psikoloji açıklıyor: Duygusal olarak ulaşılmaz insanlar neden sizi buluyor
Uzmanlara göre, birçok kişi duygusal olarak ulaşılması güç partnerlere yönelme eğilimini tekrar tekrar yaşarken, bu kalıbın kökenleri çoğu zaman erken çocukluk deneyimlerine ve kişinin bağlanma stiline dayanıyor.
Duygusal olarak ulaşılamaz kişilere karşı tekrarlayan bir çekim hissetmek, şaşırtıcı derecede yaygın bir durum. Psikologlara göre bu döngü, yalnızca bireysel tercihlere değil, geçmişte yaşanan bağlanma travmalarına ve bilinçaltı savunma mekanizmalarına dayanıyor.
Uzmanlar, özellikle çocuklukta tutarsız, mesafeli veya duygusal ihtiyaçları karşılayamayan bakıcılarla büyüyen bireylerin, yetişkinlikte benzer ilişki kalıplarına yönelme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu durum, sağlıksız olsa da tanıdık gelen ilişki dinamiklerinin yeniden sahnelenmesiyle sonuçlanabiliyor.