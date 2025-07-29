Psikoloji açıklıyor: Güçlü ilişkiler için 6 mikro an



Günümüzde ilişkiler; kırmızı bayraklar, aşk dilleri ya da sosyal medyada sergilenen kusursuz anlarla tanımlansa da, uzmanlara göre sağlıklı bir evliliğin temelini bunlar değil, sessiz ve sıradan görünen anlar oluşturuyor.



Araştırmalar, bir çiftin arasındaki duygusal bağı asıl güçlendirenin derin sohbetler ya da romantik sürprizler değil, gündelik yaşamda fark edilmesi kolay küçük alışkanlıklar olduğunu ortaya koyuyor. İşte çiftlerin en stresli ve yoğun dönemlerde bile duygusal bağlarını koruyabilmelerine yardımcı olan altı basit ama etkili davranış: