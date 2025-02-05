Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret

Genetik faktörler, travmalar, kullanılan ilaçlar, yetersizlik duygusu ve uzun süre yalnız kalmak gibi pek çok etken, ruh sağlığının günden güne kötüye gitmesine neden olabilir. Uzmanlar, intihar düşüncelerinin artması veya sosyal ilişkilerin bozulması gibi durumlar başta olmak üzere pek çok belirtinin, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelebileceğini ifade ediyor.

Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret - 1

Psikolojik rahatsızlık semptomları, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ancak ruh sağlığı sorunlarının ne kadar ciddi olduğunu anlayabilmek için bazı ortak uyarı işaretlerini takip etmek önemlidir.

Bunlar arasında aşağıdaki semptomlar yer alır:

YAŞAM HABERLERİ

Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret - 2

  • Sebepsiz yere uzun süre boyunca üzgün hissetmek
  • Ruh hali dalgalanmaları
  • Bir olay veya durum hakkında aşırı endişelenmek
  • Hayatın bazı yönlerine karşı ilgisizlik veya boşluk hissi
  • Öfke, düşmanlık veya şiddet patlamaları
  • Başkalarıyla empati kurmakta zorlanmak
Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret - 3

  • İntihar düşünceleri veya davranışları
  • Kendine zarar verme davranışları 
  • Zaman kaybettiğinizi hissetmek veya hafızada boşluklar olduğunu düşünmek
  • Eskiden keyif aldığınız sosyal aktivitelerden ve insanlardan uzaklaşmak
  • Sanrılar yaşamak veya gerçek olmayan şeylere inanmak
  • Halüsinasyonlar veya olmayan duyusal deneyimler yaşamak 

Yıpranmış psikolojiyi gösteren fiziksel belirtiler de bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Şiddetli endişe veya korku ile birlikte terleme, mide bulantısı, kalp çarpıntısı ve nefes darlığı
  • Uyku düzeninde bozulmalar, aşırı uyuma veya uykusuzluk
  • Geçmeyen yorgunluk hissi
  • Cinsel istekte belirgin değişiklikler (Riskli cinsel davranışlar da dahil)
  • Yeme alışkanlıklarında değişiklikler (Örneğin aşırı yemek yemek veya iştahsızlık)
Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret - 4

Uzmanlar, kendinize soracağınız 5 sorunun da farkındalığınızı artırabileceğini öne sürüyor. Bu sorular, şu şekilde listeleniyor:

  • Ailemle ya da arkadaşlarımla daha fazla mı kavga ediyorum?
  • Önemli olayları ya da görevleri unutuyor muyum?
  • Gerçeklikten kopmuş gibi hissediyor muyum, başkalarının duymadığı sesleri ya da hisleri deneyimliyor muyum?
  • Kendime zarar vermeyi hiç düşündüm mü ya da fiziksel bir şekilde kendime zarar verdim mi?
  • İntihar düşüncelerim oldu mu?

Bu tür sorulara verdiğiniz yanıtlar, psikolojik destek alıp almamanız gerektiği konusunda yol gösterici olabilir. 

Ancak psikolojik desteğin yalnızca ciddi ruh sağlığı bozuklukları için değil, kişinin kendisini tanımak için de başvurduğu bir yol olduğunu unutmamak gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER