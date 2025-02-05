Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret

Uzmanlar, kendinize soracağınız 5 sorunun da farkındalığınızı artırabileceğini öne sürüyor. Bu sorular, şu şekilde listeleniyor:

Ailemle ya da arkadaşlarımla daha fazla mı kavga ediyorum?

Önemli olayları ya da görevleri unutuyor muyum?

Gerçeklikten kopmuş gibi hissediyor muyum, başkalarının duymadığı sesleri ya da hisleri deneyimliyor muyum?

Kendime zarar vermeyi hiç düşündüm mü ya da fiziksel bir şekilde kendime zarar verdim mi?

İntihar düşüncelerim oldu mu?

Bu tür sorulara verdiğiniz yanıtlar, psikolojik destek alıp almamanız gerektiği konusunda yol gösterici olabilir.

Ancak psikolojik desteğin yalnızca ciddi ruh sağlığı bozuklukları için değil, kişinin kendisini tanımak için de başvurduğu bir yol olduğunu unutmamak gerekir.