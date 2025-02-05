Psikolojik destek almanız gerektiğini gösteren 17 işaret
Genetik faktörler, travmalar, kullanılan ilaçlar, yetersizlik duygusu ve uzun süre yalnız kalmak gibi pek çok etken, ruh sağlığının günden güne kötüye gitmesine neden olabilir. Uzmanlar, intihar düşüncelerinin artması veya sosyal ilişkilerin bozulması gibi durumlar başta olmak üzere pek çok belirtinin, psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunuz anlamına gelebileceğini ifade ediyor.
Psikolojik rahatsızlık semptomları, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ancak ruh sağlığı sorunlarının ne kadar ciddi olduğunu anlayabilmek için bazı ortak uyarı işaretlerini takip etmek önemlidir.
Bunlar arasında aşağıdaki semptomlar yer alır: