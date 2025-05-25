Psikolojik gerçek: Bağımlı mıyız, yoksa kendimizi mi avutuyoruz?

KAÇIŞ MI, BAĞIMLILIK MI?

İnsanın temel ihtiyacı bağ kurmak, anlaşılmak ve sevilmektir. Ancak günümüz dünyasında bu ihtiyaç, yerini dijital bağlantılara, anlık hazlara ve geçici rahatlamalara bırakıyor. Zihnimiz çok yorulmuş, bedenimiz sıkışmış, duygularımız görmezden gelinmişken; en kolay seçeneklere sarılmak kaçınılmaz hâle geliyor.



Bir noktada hepimiz stresle başa çıkmak için bir şeylere yöneliriz. Kimi yürüyüşe çıkar, kimi müzik dinler, kimi sosyal medyada gezinir, kimi de alışveriş yapar ya da yemek yer.

Ama tüm rahatlatıcı davranışlar bir bağımlılık değildir.

Buradaki temel fark, davranışın kontrol edilebilirliği ve uzun vadeli etkisidir.





