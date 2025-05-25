Psikolojik gerçek: Bağımlı mıyız, yoksa kendimizi mi avutuyoruz?
Stresliyken telefon ekranına mı sığınıyorsunuz? Sosyal medyada kaybolduğunuz anların sayısını hatırlamıyor musunuz? Ya da kötü bir günün ardından birkaç parça tatlı ya da alışveriş torbası mı sizi “iyileştiriyor”? Peki, bütün bunlar birer bağımlılık mı, yoksa yalnızca geçici kaçışlar mı? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.
Modern yaşamda, çoğumuz farkında olmadan aynı döngünün içine düşüyoruz: Zorlayıcı duygulardan kaçmak için elimizin altındaki en kolay “rahatlatıcıya” yöneliyoruz. Ama burada kritik bir soru var:
Kendimizi mi avutuyoruz, yoksa yavaş yavaş bir bağımlılığın içine mi sürükleniyoruz?