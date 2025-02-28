Psikolojik rahatsızlığı olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre psikolojik rahatsızlığı olanlar oruç tutabilir mi?

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN BESLENMEYE DİKKAT ETMELİ Mİ?

Psikolojik rahatsızlığı olanlar için beslenme, ruhsal dengeyi korumanın önemli bir parçasıdır. Oruç tutarken uzun süren açlık döneminde kan şekeri düşebilir, bu da duygu durumunu etkileyebilir. Sahurda protein, lif ve kompleks karbonhidrat içeren besinler tüketmek, enerjinin gün içine daha dengeli yayılmasına yardımcı olur. İftarda ise hafif ve besleyici öğünlerle başlamalı ve şekerli, yağlı gıdalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Vücudun susuz kalmaması için iftardan sahura kadar yeterli miktarda su tüketmek de şarttır. Bu önlemler, hem bedensel hem de zihinsel olarak daha stabil kalmaya olanak tanır. Beslenme düzenini doktor veya diyetisyenle planlayarak ilaçların emilimini de göz önüne almak gerekir. Dengeli beslenmek, oruç tutma sürecinde psikolojik rahatsızlığı olanların risklerini azaltmada önemli bir adımdır.





PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN OLASI YAN ETKİLERİ NASIL HAFİFLETEBİLİR?

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR ORUÇ SÜRECİNDE DUYGUSAL DALGALANMALARI NASIL YÖNETEBİLİR?

Psikolojik rahatsızlığı olanlar, oruç sırasında karşılaşabilecekleri yan etkileri hafifletmek için öncelikle düzenli doktor kontrollerini sürdürmelidir. Oruçla birlikte ilaç saatlerindeki değişiklikler, uykusuzluk ve kan şekeri dengesizliği gibi durumlar kaygı veya depresyonu şiddetlendirebilir. Gün içinde sakinleştirici aktiviteler yapmak, kısa yürüyüşler veya hafif egzersizlerle bedeni ve zihni rahatlatmak fayda sağlayabilir. Aşırı kafein tüketiminden kaçınmak da gerginliği azaltır. Özellikle iftarda hızlı ve ağır yemek yemenin ardından ani kan şekeri dalgalanmaları yaşanabilir. Bunun önüne geçmek için öğünü yavaş ve sağlıklı şekilde yapmak gerekir. Stresi yönetmek adına gerekirse psikoterapi seansları aksatılmamalı, tedaviyi destekleyici tüm öneriler dikkate alınmalıdır. Tüm bu önlemler, orucun ruhsal açıdan daha güvenli geçmesine katkı sağlar.Psikolojik rahatsızlığı olanlar, oruç dönemi boyunca duygusal dalgalanmalar yaşayabilir. Uzun süreli açlık, uykunun bölünmesi ve ilaç kullanım saatlerindeki değişimler ruh hâlini etkileyebilir. Bu dalgalanmaları yönetmek için gevşeme egzersizleri, nefes teknikleri ve hafif fiziksel aktiviteler iyi bir başlangıçtır. Günlük tutmak veya olumlu düşünceleri not almak da zihin sağlığını destekleyebilir. Duygusal destek alacak bir çevre oluşturmak, aile veya yakın arkadaşlarla yaşanabilecek zorlukları paylaşmak faydalı olur. Ruhsal bozukluklarda sıklıkla gereken terapilere devam etmek önemlidir. Terapistten alınacak teknikler, oruç dönemi boyunca stres faktörlerini azaltabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam’ın kolaylık prensibine vurgu yapar ve hastalık durumunda ibadetlerin kişinin sağlığını bozmayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini hatırlatır. Bu yaklaşım ışığında hem tıbbi hem de manevi destek bir arada değerlendirilebilir.