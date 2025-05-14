Psikolojik sorunlar yaşayan "Muffin " travmayı aşmaya çalışıyor: Güven duygusu yeniden aşılanıyor
Ankara'da bir petshoptan sahiplenilen ve yaşadığı travma nedeniyle sosyal uyum sorunları bulunan "Muffin" isimli köpek, rehabilitasyon süreciyle insanlara ve diğer hayvanlara yeniden alışmaya başladı.
Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, bir aile tarafından sahiplenilen Muffin'in rehabilitasyon sürecini üstlenerek yeniden güven geliştirmesi ve sosyal hayata uyum sağlaması için çalışmalar yürüttü.
Bir aydan bu yana devam eden tedavi sürecinde, kontrollü sosyal temas, pozitif pekiştirme ve güven temelli yaklaşımlarla Muffin'in yeniden güven duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor.