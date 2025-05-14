Psikolojik sorunlar yaşayan "Muffin " travmayı aşmaya çalışıyor: Güven duygusu yeniden aşılanıyor

"GÜVEN DUYGUSUNU YENİDEN AŞILIYORUZ"

Uygulanan tedaviye ilişkin de bilgi veren Denli, şunları söyledi:



"Öncelikle onu kontrollü bir şekilde insanlarla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Karşısındakine de zarar vermeden, yavaş yavaş onları yaklaştırıyoruz. Ellerinden mama yemesini sağlıyoruz. Aynı zamanda hayvanlara karşı da çok tepkiseldi. Başka kedi ve köpeklerle de çok kontrollü bir şekilde bir araya geliyor. Gün içerisinde zaten sürekli yanımızda başka insanları görüyor. Hepsinden zarar gelmeyeceğini, aslında yanına gelen hiç kimsenin ona zarar veremeyeceğini tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. Aslında güven duygusunu yeniden oluşturuyoruz."





