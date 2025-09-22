Psikolojiye açıklıyor: İlişkide daha güçlü bağlar kuran 5 alışkanlık

1- ÖNEMLİ OLDUĞUNU VURGULAYIN

Herkes takdir edilmek ister. Partnerinize neden değer verdiğinizi ilgisi, sabrı veya sadece yanında olması- anlatmak için zaman ayırmak büyük fark yaratır. Bu, onu sadece ara sıra değil, her gün seçtiğinizi gösterir. Bunu sık sık söylemek, partnerinize güven verir ve sevildiğini hissettirir. Zamanla, güven ve yakınlık oluşturmaya yardımcı olur.