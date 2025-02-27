Psikolojiye göre derin yalnızlığın 7 gizli belirtisi

1. YAKIN ARKADAŞINIZIN OLMAMASI

Arkadaşlarınız olabilir, ancak onlar daha çok sıradan tanıdıklar gibidir ve herhangi biriyle daha derin bir düzeyde bağlantı kurmakta zorlanırsınız. Her zaman sanki bir tür elle tutulamayan duvar varmış gibi olur ve sonunda kimsenin sizi gerçekten anlamadığını hissedersiniz. Yakın, anlamlı bir bağlantının olmaması, derin yalnızlığın en güçlü göstergelerinden biri olabilir.





