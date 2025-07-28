Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör
Psikoloji destekli araştırmalar, sosyal çekiciliğimizi etkileyen bazı gizli faktörler olduğunu ortaya koydu. Peki cazibemizi öldüren bu etkenler neler?
UYKUSUZLUK
İsveç ve Hollanda’da yapılan araştırmalar, uykusuz kişilerin daha yorgun, sağlıksız ve dolayısıyla daha az çekici göründüklerini kanıtladı. Solgun cilt, göz altı morlukları ve düşük göz kapakları uykusuzluğun belirgin işaretleri arasında yer alıyor. 8 saat uyuyan bireyler, 31 saat uykusuz kalanlara göre çok daha çekici bulunuyor. Kaliteli bir uyku, hem ruh halinizi iyileştiriyor hem de dışarıya enerjik ve sağlıklı bir izlenim bırakıyor.