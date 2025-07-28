Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör

OLUMSUZ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Psychologs.com'un haberine göre, fiziksel görünüm ne kadar iyi olursa olsun, kötü bir kişilik algısı, çekiciliği ciddi şekilde zedeleyebiliyor.

Çin’de 2014 yılında yapılan bir çalışmada; kaba, kıskanç veya art niyetli olarak tanımlanan kişiler, dış görünüşleri nötr bile olsa daha az çekici olarak değerlendirildi. Buna karşın nazik, dürüst ve empatik bireyler daha güvenilir ve cazip bulundu.



