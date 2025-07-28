Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör

Psikoloji destekli araştırmalar, sosyal çekiciliğimizi etkileyen bazı gizli faktörler olduğunu ortaya koydu. Peki cazibemizi öldüren bu etkenler neler?

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 1

UYKUSUZLUK

İsveç ve Hollanda’da yapılan araştırmalar, uykusuz kişilerin daha yorgun, sağlıksız ve dolayısıyla daha az çekici göründüklerini kanıtladı. Solgun cilt, göz altı morlukları ve düşük göz kapakları uykusuzluğun belirgin işaretleri arasında yer alıyor. 8 saat uyuyan bireyler, 31 saat uykusuz kalanlara göre çok daha çekici bulunuyor. Kaliteli bir uyku, hem ruh halinizi iyileştiriyor hem de dışarıya enerjik ve sağlıklı bir izlenim bırakıyor.  

YAŞAM HABERLERİ

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 2

OLUMSUZ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Psychologs.com'un haberine göre, fiziksel görünüm ne kadar iyi olursa olsun, kötü bir kişilik algısı, çekiciliği ciddi şekilde zedeleyebiliyor.

Çin’de 2014 yılında yapılan bir çalışmada; kaba, kıskanç veya art niyetli olarak tanımlanan kişiler, dış görünüşleri nötr bile olsa daha az çekici olarak değerlendirildi. Buna karşın nazik, dürüst ve empatik bireyler daha güvenilir ve cazip bulundu. 

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 3

ZAYIF BEDEN DİLİ

Vücut dili, sözsüz iletişimin en güçlü araçlarından biridir.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre; kolları açık, dik duruşlu ve kendinden emin görünen kişiler daha çekici algılanıyor. Buna karşılık, omuzları düşürmek, kolları kavuşturmak veya kambur durmak, özgüvensiz ve mesafeli bir izlenim yaratıyor.

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 4

YÜKSEK STRES SEVİYESİ

Finlandiya, Estonya ve Güney Afrika'da yürütülen bir araştırmaya göre, yüksek stres hormonu (kortizol) seviyesine sahip kadınlar, erkekler tarafından daha az çekici bulunuyor. Stres, yüz ifadesine, cilt sağlığına ve kişinin enerjisine doğrudan yansıyor.

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 5

ZAYIF MİZAH ANLAYIŞI

San Diego Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına göre, mizah yeteneği düşük olan bireyler daha az çekici bulunuyor. Birlikte gülmek bağ kurmayı kolaylaştırırken, hayatı daha keyifli ve konforlu kılıyor.

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 6

YALAN SÖYLEMEK

Western Ontario Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, insanların en çok dürüst bireyleri çekici bulduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, küçük yalanların bile imaja zarar verdiğini belirtiyor.

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 7

Çekiciliği etkileyen başka faktörler arasında hijyen alışkanlıkları da yer alıyor. Çalışmalara göre, bu unsurlar genetik düzeyde bile eş seçiminde önemli rol oynayabiliyor.

2006’da New Mexico Üniversitesi tarafından yapılan bir analizde, bağışıklık sistemleri birbirine fazla benzeyen çiftlerin hem birbirlerine daha az ilgi duydukları hem de aldatma riskinin daha yüksek olduğu bulundu. Aynı şekilde, aşırı farklı kokular da itici bulunabiliyor. Kısacası, kişisel temizlik ve genel vücut kimyası, çekiciliği doğrudan etkiliyor.

Psikolojiye göre sizi daha az çekici gösteren 6 faktör - 8

Madde kullanımı da dikkat edilmesi gereken bir diğer faktör. 2016 yılında Belçika’da yapılan bir çalışmaya göre, fazla sigara içen erkekler özellikle uzun vadeli ilişkilerde daha az çekici algılanıyor.

Ara sıra alkol tüketen bireyler, hem hiç içmeyenlerden hem de sürekli içenlerden daha çekici bulunuyor. Aşırılık ve sağlıksız alışkanlıklar da, genellikle kötü kararlar ve düşük yaşam kalitesiyle ilişkilendiriliyor.

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