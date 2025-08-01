Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var
Yeni bir bilimsel araştırma, psikopatik özelliklerin beynin yapısal bağlantılarıyla doğrudan ilişkili olabileceğini ortaya koydu.
BEYİN BAĞLANTILARINDAKİ FARKLILIKLAR
Psikopati doğuştan mı gelir, yoksa çevresel faktörlerin bir ürünü müdür? Çinli bir nörolog ekibi, bu sorunun peşine düşerek beynin bazı bölgelerinin saldırganlık, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi psikopatik özellikleri destekleyecek şekilde yapılandığını ortaya koydu.
Avrupa Nörobilim Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, daha önce psikopat olarak klinik teşhis almamış ancak psikopatik eğilimlere sahip olduğunu bildiren 82 bireyin beyin taramaları incelendi. Araştırmacılar, bu bireylerin dürtüsellik, saldırganlık ve empati eksikliği gibi davranışları sergileme olasılığının daha düşük psikopatik özelliklere sahip bireylere kıyasla daha yüksek olduğunu buldu.