Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var

Yeni bir bilimsel araştırma, psikopatik özelliklerin beynin yapısal bağlantılarıyla doğrudan ilişkili olabileceğini ortaya koydu.

Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var - 1

BEYİN BAĞLANTILARINDAKİ FARKLILIKLAR

Psikopati doğuştan mı gelir, yoksa çevresel faktörlerin bir ürünü müdür? Çinli bir nörolog ekibi, bu sorunun peşine düşerek beynin bazı bölgelerinin saldırganlık, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi psikopatik özellikleri destekleyecek şekilde yapılandığını ortaya koydu.

Avrupa Nörobilim Dergisi’nde yayımlanan çalışmada, daha önce psikopat olarak klinik teşhis almamış ancak psikopatik eğilimlere sahip olduğunu bildiren 82 bireyin beyin taramaları incelendi. Araştırmacılar, bu bireylerin dürtüsellik, saldırganlık ve empati eksikliği gibi davranışları sergileme olasılığının daha düşük psikopatik özelliklere sahip bireylere kıyasla daha yüksek olduğunu buldu.

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Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var - 2

Araştırma, özellikle beynin ön (frontal) ve yan (parietal) bölgelerinde yapısal bağlantıların güçlendiğini gösterdi. Bu alanlar, karar alma, duygu düzenleme ve dikkat gibi işlevlerden sorumlu. Bulgulara göre, psikopatik özellikleri yüksek bireylerde bu bağlantılar daha yoğun ve belirgin.

Araştırmacılar, bu kişilerin beyinlerinde bazı yolların aşırı güçlendiğini, bazılarının ise zayıfladığını belirtti. Bu durumun da zarar verici ya da toplum normlarına aykırı davranışları tetikleyebileceği vurgulandı.

Psikopatik eğilimler, yalnızca şiddet ya da suç davranışlarıyla sınırlı değil. Bu özellikler, duygusal kopukluk, manipülatif iletişim ve empati eksikliği gibi daha geniş bir davranış yelpazesiyle de ilişkilendiriliyor.

Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var - 3

KLİNİK OLMAYAN PSİKOPATİ

Araştırma, psikopatiyi bir spektrum olarak ele alıyor. Her psikopatik özelliğe sahip birey klinik düzeyde bir psikopat değil. İnsanlar bu özellikleri farklı düzeylerde taşıyabilir ve çoğu zaman klinik teşhis almadan yaşamlarını sürdürebilir.

ABD’de yapılan istatistikler, nüfusun yaklaşık yüzde 1’inin klinik olarak psikopat teşhisi aldığını gösteriyor. Bu da yaklaşık 3,3 milyon kişiye karşılık geliyor.

Araştırma verileri, Almanya’nın Leipzig kentindeki "Leipzig Zihin-Beden Veritabanı"ndan elde edildi. Katılımcılar, psikopatik özellikleri değerlendiren "Kısa Karanlık Üçlü Testi"ni doldurdu. Bu test, narsisizm, manipülasyon ve empati eksikliği gibi eğilimleri ölçen 27 sorudan oluşuyor.

Ayrıca katılımcıların dışa dönük davranışları da “Yetişkin Öz Bildirimi” adlı ölçekle değerlendirildi. Bu ölçüm; saldırganlık, sınır ihlali ve uygunsuz sosyal davranışlar gibi çeşitli belirtileri içeriyor.


Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var - 4

Araştırma sonucunda, psikopatik özelliklerle bağlantılı olarak pozitif ve negatif olmak üzere iki temel beyin ağı belirlendi. Pozitif ağ, karar verme ve duygu düzenleme bölgeleri arasındaki bağlantıların güçlendiği alanları tanımlarken; negatif ağ, öz denetim ve dikkat gibi süreçleri yöneten bölgelerdeki bağlantıların zayıflamasını içeriyor.


Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var - 5

Dil ve iletişim bölgelerinde de dikkat çekici bağlantılar bulundu. Manipülasyona yatkın bireylerin, dili daha çok stratejik ve kontrol edici amaçlarla kullandığı düşünülüyor.

Ayrıca ödül sistemi ile karar verme merkezleri arasında güçlü bağlantılar tespit edildi. Bu durum, psikopatların kısa vadeli tatmin uğruna başkalarına zarar verebilmelerini açıklıyor.

Psikopat mısınız? 4 belirgin işaret var - 6


İngiltere merkezli psikiyatrist Dr. Jaleel Mohammed, psikopatların diğer insanların duygularına karşı genel bir ilgisizlik sergilediğini belirterek, “Bir psikopata duygularınızı anlattığınızda, size açıkça umursamadığını söyleyebilir” dedi.

Dr. Mohammed’e göre psikopatlar için empati kurmak zaman kaybı olarak görülebilir ve iletişim genellikle çıkar temellidir.

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