Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı

Ancak bu durumun her bekar için geçerli olmadığını bilmekte fayda var. Bir kişinin derin bağlarda kurmakta güçlük çekmesinin psikopati dışında da pek çok nedeni olabilir. Bunlar arasında yoğun hayat temposu, güven problemleri ve çocukluktan gelen bazı travmalar yer alabilir.