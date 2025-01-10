Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı
Kendisini daha çok duygusal mesafe, manipülasyon, saldırganlık ve empati eksikliğiyle ele veren psikopati, günümüzün yaygın kişilik bozuklukları arasında yer alıyor. Torino Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, psikopat bireylerde görülen az bilinen bir belirtiyi ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre psikopatların büyük bir kısmı, bekar bir yaşamı tercih ediyor.
Psikopatları tanımlamak için yapılan önceki çalışmalar, bu insanların karizmatik kişilik özellikleriyle ön plana çıktıklarını ve aşırı özgüven sorunları yaşadıklarını ortaya koymuştu.