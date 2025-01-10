Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı

Kendisini daha çok duygusal mesafe, manipülasyon, saldırganlık ve empati eksikliğiyle ele veren psikopati, günümüzün yaygın kişilik bozuklukları arasında yer alıyor. Torino Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma, psikopat bireylerde görülen az bilinen bir belirtiyi ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre psikopatların büyük bir kısmı, bekar bir yaşamı tercih ediyor.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 1

Psikopatları tanımlamak için yapılan önceki çalışmalar, bu insanların karizmatik kişilik özellikleriyle ön plana çıktıklarını ve aşırı özgüven sorunları yaşadıklarını ortaya koymuştu.

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Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 2

Psikopat bir kişinin dışa dönük tavırları, onların kendilerini diğerlerinden üstün gördüklerini gösteren çeşitli ipuçları sunabiliyordu. Ancak yeni yapılan bir araştırma, bu davranış kalıplarına bir yenisini  daha ekledi.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 3

İtalya'daki Torino Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, psikopatların romantik ilişkilerini sürdüremedikleri ve bu nedenle genellikle bekar kaldıkları sonucuna varıldı.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 4

Araştırmada; psikopati, narsisizm ve makyavelizmin birleşiminden oluşan "Karanlık Üçlü" özellikleri, 1.101 kişi üzerinde incelendi.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 5

Sonuçlar, bekar kişilerin psikopati puanlarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Bu tür bireyler, başlangıçta ilişki kurma konusunda zorluk yaşamasalar da, uzun vadede sağlam ve sağlıklı bağlar kurmakta güçlük çekiyorlar.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 6

Ses getiren çalışmada, erkeklerin bu özelliği kadınlardan daha fazla taşıdığı ve bir kişinin aşka bakış açısının, ilişkileri başlatma ve sürdürme yeteneği üzerinde büyük bir etkisi olduğu gözlemlendi.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 7

Uzmanlar, birçok kişinin bu problemi bağlanma sorunlarıyla karıştırdığını, bu nedenle psikopatları anlamanın zor olabileceğini söyledi.

Psikopatları anlamanın en kolay yolu: Torino Üniversitesi açıkladı - 8

Ancak bu durumun her bekar için geçerli olmadığını bilmekte fayda var. Bir kişinin derin bağlarda kurmakta güçlük çekmesinin psikopati dışında da pek çok nedeni olabilir. Bunlar arasında yoğun hayat temposu, güven problemleri ve çocukluktan gelen bazı travmalar yer alabilir.

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