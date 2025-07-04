Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı

İşte Vic’in psikopatlara özgü olduğunu iddia ettiği üç temel özellik:

ADRENALİN TUTKUSU

Vic’in ilk maddesine göre psikopatlar, tehlikeli ve riskli eylemlerde bulunmaktan keyif alıyorlar. Paraşütle atlama ve bungee jumping gibi ekstrem sporlar, bu kişiler için büyük haz kaynakları olarak öne çıkıyor.

İSTEDİĞİNİ ELDE ETME ARZUSU

İkinci özellikleri, hedefe ulaşma konusundaki kararlılıkları. Vic, psikopatların karizmatik ve manipülatif davranışlarla istediklerini elde etmeye çalıştığını, bu süreçte başkalarının duygularını önemsemediklerini belirtiyor.



SOĞUKKANLILIK

Psikopatların sosyal ortamlarda kaygı duymadığını söyleyen Vic, bu bireylerin genellikle düşük stres seviyelerine sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak bu görüş, uzmanlar tarafından tartışmalı bulunuyor.