Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı

Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPD) teşhisi aldığını söyleyen bir TikTok kullanıcısı, psikopatların sahip olduğu üç temel kişilik özelliği olduğunu savundu.

Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı - 1

Vic isimli kullanıcıya göre, psikopatlar doğuştan belirli kişilik özellikleriyle dünyaya gelirken; sosyopatlar, daha çok çevresel faktörler ve travmalar sonucunda bu davranışları geliştiriyor. Vic, sosyopatların daha dürtüsel ve duygusal, psikopatların ise daha soğukkanlı ve kontrollü olduğunu ifade ediyor.

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Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı - 2

İşte Vic’in psikopatlara özgü olduğunu iddia ettiği üç temel özellik:

ADRENALİN TUTKUSU

Vic’in ilk maddesine göre psikopatlar, tehlikeli ve riskli eylemlerde bulunmaktan keyif alıyorlar. Paraşütle atlama ve bungee jumping gibi ekstrem sporlar, bu kişiler için büyük haz kaynakları olarak öne çıkıyor. 

İSTEDİĞİNİ ELDE ETME ARZUSU

İkinci özellikleri, hedefe ulaşma konusundaki kararlılıkları. Vic, psikopatların karizmatik ve manipülatif davranışlarla istediklerini elde etmeye çalıştığını, bu süreçte başkalarının duygularını önemsemediklerini belirtiyor.

SOĞUKKANLILIK

Psikopatların sosyal ortamlarda kaygı duymadığını söyleyen Vic, bu bireylerin genellikle düşük stres seviyelerine sahip olduğunu iddia ediyor. Ancak bu görüş, uzmanlar tarafından tartışmalı bulunuyor.

Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı - 3

National Library of Medicine tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, psikopati ile anksiyete birbiriyle tamamen zıt kavramlar değil. Araştırma, psikopat kişilerin anksiyete yaşayabileceğini; ancak bunu dışarıya yansıtmadan, özgüvenli bir tavırla gizleyebildiklerini ortaya koyuyor.

Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı - 4

UZMANLAR NE DİYOR?

Vic’in açıklamaları sosyal medyada ilgi uyandırsa da uzmanlar, psikopati konusunda genellemeler yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Psikologlara göre psikopati genellikle şu üç temel özellikle tanımlanıyor:

Atılganlık: Tehlikeli durumlarda bile serinkanlılık ve özgüvenle hareket edebilme.

Zalimlik: Empati eksikliği, duygusal soğukluk ve manipülatif davranışlar.

Kontrolsüz davranışlar: Dürtüsellik, plansızlık ve düşük öz denetim.

Bilimsel sınıflandırmalar ise psikopatiyi iki ana türe ayırıyor:

Birincil psikopat: Soğukkanlı, korkusuz, duygusuz ve planlı davranışlar sergileyen bireyler.

İkincil psikopat: Daha kaygılı, duygusal tepkilere açık ve çoğunlukla travmatik geçmişe sahip bireyler.

Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı - 5

PSİKOPATİ BELİRTİLERİ NELER?

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre, antisosyal kişilik bozukluğu bulunan bireylerde, çoğunlukla şu davranışlar görülüyor:

  • Başkalarının haklarını ihlal etme, manipülatif tutumlar
  • Duygusal soğukluk ve empati eksikliği
  • Toplumsal kurallara uymama, sorumluluk almaktan kaçınma
  • Uzun süreli ilişkiler kuramama
  • Öfke kontrolünde güçlük
  • Suçluluk ya da pişmanlık hissi yaşamama
  • Hatalardan ders almama
  • Sorunlar için başkalarını suçlama eğilimi
  • Yasa dışı davranışlara sıkça başvurma
Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı - 6

Sosyal medyada sıkça gündeme gelen bu tür içerikler, psikopati ve kişilik bozuklukları hakkında kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabiliyor. Uzmanlar, psikolojik tanı ve değerlendirmelerin yalnızca ruh sağlığı uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurguluyor.

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