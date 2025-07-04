Psikopatları ele veren 3 özellik: Uzmanlar doğruladı
Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPD) teşhisi aldığını söyleyen bir TikTok kullanıcısı, psikopatların sahip olduğu üç temel kişilik özelliği olduğunu savundu.
Vic isimli kullanıcıya göre, psikopatlar doğuştan belirli kişilik özellikleriyle dünyaya gelirken; sosyopatlar, daha çok çevresel faktörler ve travmalar sonucunda bu davranışları geliştiriyor. Vic, sosyopatların daha dürtüsel ve duygusal, psikopatların ise daha soğukkanlı ve kontrollü olduğunu ifade ediyor.