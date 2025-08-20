Psikoterapist açıkladı: Konfor alanı her zaman bir kaçış mıdır?

Son yıllarda her yerde görüp duyduğumuz bir söz var: ‘’Konfor Alanından Çık!’’. Evet, bu birçok açıdan bireye fayda sağlıyor olabilir. Peki, konfor alanında kalmayı seçip yine de gelişmek mümkün olabilir mi? Konfor alanında kalmak ve konfor alanından çıkmak arasında bir denge sağlanabilir mi? Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı.

KONFOR ALANI NEDİR? 

Konfor Alanı; bireyin kendini güvende ve öngörülebilir hissettiği, kontrolde ve duygusal açıdan dengeli bir şekilde kendini akışa bırakabildiği psikolojik, çevresel alandır. Bu alan, yalnızca fiziksel bir mekânı temsil etmez, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir durumu da ifade eder. Rahat olmasının yanında tanıdık ve duygusal olarak güvenlidir. Konfor alanı içinde; birey genellikle rutin davranışlarını sürdürür, stres seviyesi düşüktür ve belirsizlik minimumdadır.

Bu alan, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve çeşitlenebilir, örneğin:

Bireyin evi ya da evindeki bir köşesi,

Sürekli gidilen bir tatil yeri, kafe,

Güven duyulan bir dost,

Sevilen bir iş,


KONFOR ALANINDA KALMAYI SEÇMEK BİR KAÇIŞ MIDIR?

‘’Konfor Alanından Çık!’’ söyleminin yaygınlaştığı bu dönemde konfor alanını seçmek, çoğunlukla tembellikle ve gelişimden kaçışla bağdaştırılır. Ancak konfor alanında kalmayı seçmek; birey için her zaman bir kaçış, saklanma değildir. Birey, işlevselliğini sürdürebilmek, duygusal dengesini koruyabilmek için bazı zamanlarda konfor alanında kalmaya ihtiyaç duyabilir ve bunu bilinçli bir yerden seçebilir.

Kaçınmada direnç vardır, birey yüzleşmeyi reddeder; kendini korumada ise birey, hazır olana kadar bekler.


Konfor Alanı Ne Zaman Bilinçli Bir Seçim Olabilir?

Yoğun Stresli, Travmatik Deneyimler Sonrası,

Duygusal Regülasyon İhtiyacında,

Karar Vermekte Zorlanılan Belirsiz Dönemlerde,

Değişim, Dönüşüm Dönemleri Öncesi ‘’Hazırlık Evresinde’’,

Özellikle Öz-Şefkate İhtiyaç Duyulan Dinlenme Zamanlarında,

Konfor alanında kalmak uzun vadede, bireyin günlük hayattaki işlevselliğini etkilemiyorsa destekleyici bir alan olabilir.


Konfor Alanının Ne Gibi Faydaları Olabilir?

Birey; duygu ve düşüncelerini dengeleyebilir.

Öz-yeterliliğini, öz-sevgisini, öz-saygısını yeniden yapılandırabilir.

Güven hissini onarabilir.

Benlik bütünlüğünü koruyabilir.

Ancak konfor alanı bir kaçış, saklanma yerine dönüşmeye başladıysa konfor alanından çıkmak için bazı adımlar atılabilir:

Konfor alanında kalarak neyden kaçındığınızı fark etmek,


Kaçınmanızın nedenleri neler, hangi duygu ve düşünceler sizi kaçınmaya itiyor?

Konfor alanınızdan çıkarsanız neler olabilir?

Kontrollü bir şekilde konfor alanı sınırlarınızı esnetmek ve günlük rutinlerinizin dışına çıkmak,

Olumsuzluk ve hataların yaşanabileceğinin bilinciyle hareket etmek ve korkuyla konfor alanına kaçmamak,

İhtiyaç duyulan yerde sosyal çevreden ve bir uzmandan destek almak,

