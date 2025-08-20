Psikoterapist açıkladı: Konfor alanı her zaman bir kaçış mıdır?

KONFOR ALANI NEDİR?

Konfor Alanı; bireyin kendini güvende ve öngörülebilir hissettiği, kontrolde ve duygusal açıdan dengeli bir şekilde kendini akışa bırakabildiği psikolojik, çevresel alandır. Bu alan, yalnızca fiziksel bir mekânı temsil etmez, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir durumu da ifade eder. Rahat olmasının yanında tanıdık ve duygusal olarak güvenlidir. Konfor alanı içinde; birey genellikle rutin davranışlarını sürdürür, stres seviyesi düşüktür ve belirsizlik minimumdadır.



Bu alan, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve çeşitlenebilir, örneğin:



Bireyin evi ya da evindeki bir köşesi,



Sürekli gidilen bir tatil yeri, kafe,



Güven duyulan bir dost,



Sevilen bir iş,





