Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti

Uzmanlara göre, narsist kişilik bozukluğu “yaygın bir büyüklenme örüntüsü” ile karakterize bir ruh sağlığı bozukluğu olup, “sürekli hayranlık görme ihtiyacı” ve “empati eksikliği” ile ilişkilendiriliyor. Peki, narsisti anlamanın bir yolu var mı?

Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 1

İngiliz psikoterapist Alishia Portas, 2,7 milyon kez izlenen bir TikTok paylaşımında, narsist kişilik bozukluğu taşıyan bir kişiyi tanımanın 10 temel yolunu açıkladı. Portas, “Ali-psikoterapist” adıyla paylaştığı videoda, kendilerini ‘narsistik taciz’ altında hissedenlere destek vermeyi amaçladığını söyledi.


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Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 2

Nisan ayında yayınlanan paylaşım, 126 binden fazla beğeni alırken, 3.300’den fazla yorumla geniş bir kitlede yankı buldu. Uzmanlara göre, narsist kişilik bozukluğu “yaygın bir büyüklenme örüntüsü” ile karakterize bir ruh sağlığı bozukluğu olup, “sürekli hayranlık görme ihtiyacı” ve “empati eksikliği” ile ilişkilendiriliyor.


Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 3

Resmi araştırmalara göre, İngiltere'de her 20 kişiden biri narsist kişilik bozukluğu belirtileri gösterebilir. Uzmanlar, bu rahatsızlığın sıklıkla yetersiz teşhis edildiğini ve narsistlerin birçok duygusal, psikolojik ve fiziksel istismar biçimini benimseyebileceğini vurguluyor.


Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 4

İŞTE NARSİSTİ ANLAMAK İÇİN 10 İPUCU

Portas, ilk uyarı işaretinin, kişinin kendisini daima kurban olarak göstererek olayları yeniden çerçevelemesi olduğunu belirtiyor. PsychCentral’a göre bu, manipülatif taktiklerin ve kontrol ihtiyacının bir parçası olabilir.

Listede diğer dikkat çeken işaretler ise şunlar:

Aşırı Onay İhtiyacı: Narsistler devamlı şekilde onay, övgü ve iltifat ister.

Kıskançlık: Hayat kurmanızdan, ailenizle veya arkadaşlarınızla vakit geçirmenizden rahatsız olabilirler.

Değersizleştirme: Eleştiri, şüphe ve kendinizi değersiz hissettirme yaygın davranışlardan biridir.

Kontrol Takıntısı: “Ya benim istediğim olur ya da hiçbir şey” tarzı bir tutum hakimdir.

Takip, Taciz, Üçgenleme: İletişimi kesmeniz halinde bile sizi sosyal medya, diğer kişiler veya doğrudan taciz ederler.


Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 5

Portas, listenin devamında şunlara dikkat çekiyor:

Hayatınızda tek merkez olmak isterler.

Mesajlarına anında cevap vermediğinizde şiddete varan tepkiler gösterebilirler.

Sizi aileden, arkadaşlardan soyutlar, kendinizi tanıyamayacak hale getirmeye çalışırlar.

Aralarındaki ilişkiye “ara verdiğinizi” hissettiklerinde, iyi yanlarını gösterip yeniden ilişkiye çeker, sonra yeniden hayal kırıklığı yaratırlar.


Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 6

NARSİSTİK ÖFKE

Narsistik öfke, birinin abartılı öz-imajı veya kendine atfettiği değere tehdit algılandığında ortaya çıkan, orantısız ve şiddetli bir tepkidir.


Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti - 7

Bunun yanı sıra, aşırı şefkat ve abartılı hayranlık sunma tarzı olan “aşk bombardımanı” da bir manipülasyon taktiği olabilir. Hollandalı klinik psikolog Alexander Burgemeester, bu yöntemin kurbanı bağımlı hale getirmeyi hedeflediğini söylüyor.

Portas, paylaşımını şu uyarı ile noktalıyor:
“Bu, yalnızca romantik ilişkilere özgü bir durum değil. Arkadaşlar, aile veya iş arkadaşları arasında da görülebilir. Narsistik taciz travmatize edicidir. Eğer bunu yaşadığınızı düşünüyorsanız, lütfen destek almak için profesyonellere başvurun.”

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