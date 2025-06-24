Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti

İŞTE NARSİSTİ ANLAMAK İÇİN 10 İPUCU

Portas, ilk uyarı işaretinin, kişinin kendisini daima kurban olarak göstererek olayları yeniden çerçevelemesi olduğunu belirtiyor. PsychCentral’a göre bu, manipülatif taktiklerin ve kontrol ihtiyacının bir parçası olabilir.



Listede diğer dikkat çeken işaretler ise şunlar:



Aşırı Onay İhtiyacı: Narsistler devamlı şekilde onay, övgü ve iltifat ister.



Kıskançlık: Hayat kurmanızdan, ailenizle veya arkadaşlarınızla vakit geçirmenizden rahatsız olabilirler.



Değersizleştirme: Eleştiri, şüphe ve kendinizi değersiz hissettirme yaygın davranışlardan biridir.



Kontrol Takıntısı: “Ya benim istediğim olur ya da hiçbir şey” tarzı bir tutum hakimdir.



Takip, Taciz, Üçgenleme: İletişimi kesmeniz halinde bile sizi sosyal medya, diğer kişiler veya doğrudan taciz ederler.





