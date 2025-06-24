Psikoterapist açıkladı: Narsisti anlamanın 10 uyarı işareti
Uzmanlara göre, narsist kişilik bozukluğu “yaygın bir büyüklenme örüntüsü” ile karakterize bir ruh sağlığı bozukluğu olup, “sürekli hayranlık görme ihtiyacı” ve “empati eksikliği” ile ilişkilendiriliyor. Peki, narsisti anlamanın bir yolu var mı?
İngiliz psikoterapist Alishia Portas, 2,7 milyon kez izlenen bir TikTok paylaşımında, narsist kişilik bozukluğu taşıyan bir kişiyi tanımanın 10 temel yolunu açıkladı. Portas, “Ali-psikoterapist” adıyla paylaştığı videoda, kendilerini ‘narsistik taciz’ altında hissedenlere destek vermeyi amaçladığını söyledi.