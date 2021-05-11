PSV'nin yıldızı Eran Zahavi’nin evi soyuldu

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; Eran Zahavi takım otobüsüyle gittiği deplasman maçı sırasında kurye kılığında eve giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin almasının ardından soygunu gerçekleştirdi.