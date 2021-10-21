puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi

Haberler 21.10.2021 - 09:52
Yapıkredi Bomontiada’da bulunan Babylon’da düzenlenen Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar serisi kutlama gecesine çok sayıda davetli katıldı. puhutv ev sahipliğinde; Leica tutkunlarının buluştuğu, canlı müzik ve DJ performansı ile unutulmaz bir gece yaşanırken, Leica tutkunları da bu özel gecede hep beraber ‘an’ı yakaladı.
SESİYLE DE HAYRAN BIRAKTI
Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar kutlama gecesine katılan ünlü oyuncu Özge Borak, keyif dolu bir geceye imza attı. Gecede sahne alan Ceynur ve orkestrasının söylediği şarkılarla eğlenen Özge Borak, sahneye çıkarak Yaz Yaz Yaz isimli şarkıyı seslendirdi. Özge Borak, oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de hayran bıraktı.
HAYAT ATÖLYESİ: LEİCA İLE O ANLAR
Hayat Atölyesi, Leica Camera Türkiye eşliğinde hayatını fotoğrafçılığa, sanata adamış isimlerin peşine düşüyor. Fotoğraf tutkusu, anı yakalama arzusu ile birleşince karşımıza ilham verici insan hikayeleri çıkıyor. Yönetmen-yazar Mu Tunç, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, 35 yıllık fotoğrafçılık serüveniyle Tunç Uğurdağ, outdoor yaşam fotoğrafçısı Sercan Samancı, Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın ve yönetmen Eray Dinç bu özel seri için kamera önüne geçtiler.
Şimdi ve her zaman sadece “An” var… Bir daha gelmeyecek!... Tekrarlanmayacak!... Biz de fotoğraf makinası ile durdurduğumuz bu “anları” çok özel bir gece ile kutladık. Çünkü bir fotoğraf makinesi, siz olmadan güçlü olamaz…