puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi

puhutv ve Leica sevenler, 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi için hazırlanan gecede bir araya geldi. puhutv yeni yayın döneminin bir parçası olan 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar', özel gecesine katılan ünlü oyuncu Özge Borak da sahneye çıkarak söylediği şarkıyla unutulmaz dakikalar yaşattı.

Haberler 21.10.2021 - 09:52

puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 1

Yapıkredi Bomontiada’da bulunan Babylon’da düzenlenen Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar serisi kutlama gecesine çok sayıda davetli katıldı. puhutv ev sahipliğinde; Leica tutkunlarının buluştuğu, canlı müzik ve DJ performansı ile unutulmaz bir gece yaşanırken, Leica tutkunları da bu özel gecede hep beraber ‘an’ı yakaladı.

puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 2

SESİYLE DE HAYRAN BIRAKTI

Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar kutlama gecesine katılan ünlü oyuncu Özge Borak, keyif dolu bir geceye imza attı. Gecede sahne alan Ceynur ve orkestrasının söylediği şarkılarla eğlenen Özge Borak, sahneye çıkarak Yaz Yaz Yaz isimli şarkıyı seslendirdi. Özge Borak, oyunculuğuyla olduğu kadar sesiyle de hayran bıraktı.

puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 3

HAYAT ATÖLYESİ: LEİCA İLE O ANLAR

Hayat Atölyesi, Leica Camera Türkiye eşliğinde hayatını fotoğrafçılığa, sanata adamış isimlerin peşine düşüyor. Fotoğraf tutkusu, anı yakalama arzusu ile birleşince karşımıza ilham verici insan hikayeleri çıkıyor. Yönetmen-yazar Mu Tunç, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, 35 yıllık fotoğrafçılık serüveniyle Tunç Uğurdağ, outdoor yaşam fotoğrafçısı Sercan Samancı, Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın ve yönetmen Eray Dinç bu özel seri için kamera önüne geçtiler.

puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 4

Şimdi ve her zaman sadece “An” var… Bir daha gelmeyecek!... Tekrarlanmayacak!... Biz de fotoğraf makinası ile durdurduğumuz bu “anları” çok özel bir gece ile kutladık. Çünkü bir fotoğraf makinesi, siz olmadan güçlü olamaz…

puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 5
puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 6
puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 7
puhutv orijinal içeriği 'Hayat Atölyesi: Leica ile O Anlar' serisi kutlama gecesi - 8

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