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Putin’in büyük kızı Dr. Mariya Putina ile Jorrit Faassen boşanıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en büyük kızı Dr. Mariya Putina, Hollandalı iş insanı eşi Jorrit Faassen'den ayrılma kararı aldı.

Haberler 23.03.2022 - 15:05

Putin’in büyük kızı Dr. Mariya Putina ile Jorrit Faassen boşanıyor - 1

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Putin'in en büyük kızı Dr. Mariya Putina'nın (36) Hollandalı iş insanı Jorrit Faassen eşinden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Putin’in büyük kızı Dr. Mariya Putina ile Jorrit Faassen boşanıyor - 2

Rusya’dan kaçan Rus gazeteci Sergey Kanev'in aktardığına göre; “Putin, büyük kızına kötülük yaptı çünkü Ukrayna ile savaşa girmesi batı yaptırımlarını tetikledi. Kızının mega projesi sayesinde Avrupa’dan ve Körfez ülkelerinden zenginleri ve şeyhleri bölgeye çekme planı vardı. Fakat şu an savaş dolayısıyla kimse gelmeyecek” dedi.


Putin’in büyük kızı Dr. Mariya Putina ile Jorrit Faassen boşanıyor - 3

St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastalar için bir tıp merkezi açma planı olan Mariya'nın bu planı savaş dolayısıyla iptal ettiği de ortaya çıktı.


Putin’in büyük kızı Dr. Mariya Putina ile Jorrit Faassen boşanıyor - 4

Çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda bir uzman olan Mariya'nın özellikle Orta Doğu’dan zenginleri çekmeye çalışacağı kaydedilirken savaşın büyük bir engel oluşturduğu belirtildi.


Putin’in büyük kızı Dr. Mariya Putina ile Jorrit Faassen boşanıyor - 5

Mariya'nın Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde görev aldığı da aktarıldı.

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