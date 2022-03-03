Putin'in dostu, Rus vatandaşlığına geçen Fransız oyuncu Gerard Depardieu'dan çağrı: Kardeş katlini durdurun

Haberler 03.03.2022 - 09:34
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Fransız oyuncu Gerard Depardieu, Ukrayna savaşına karşı çıktı.
Independent'in haberine, Fransız haber ajansı AFP'nin salı günü telefonda görüştüğü 73 yaşındaki aktör, "Rusya ve Ukrayna daima kardeş olmuştur. Bu kardeş katli savaşına karşıyım, çatışmaların durdurulmasını ve müzakere yapılmasını istiyorum" dedi.
Depardieu, 2013'te zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak ülkesini terk edip Rus vatandaşlığına geçmiş ve büyük tepki toplamıştı.
Putin'in akşam yemeğine davet edip vatandaşlık belgelerini verdiği Depardieu, o zamandan beri Rus liderden övgüyle söz etmişti.
Aktör, akşam yemeği sonrası düzenlenen basın toplantısında "Putin'le ilgili ne düşündüğümü söyleyeceğim. Rus ulusunun böyle Rus mizacına sahip bir kişiye ihtiyacı var. Putin, halka bir parça olsun yeniden haysiyet kazandırmak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Geçen ay Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik tırmanırken Depardieu, bir Instagram hesabı açarak Putin'e sarıldığı bir resmini yüklemişti.
Ayrıca aktör, Ukrayna'nın bağımsızlığını tanımadığı gerekçesiyle Kiev tarafından 2015'te kara listeye alınmıştı.
1980'deki Son Metro (Le Dernier Métro) ve 1990'da çekilen Cyrano de Bergerac'la ünlenen Depardieu hakkında 2018'de Paris'teki evinde 20'li yaşlarda bir oyuncuya tecavüz ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle geçen yıl dava açılmıştı. Aktörse suçlamaları reddetmişti.