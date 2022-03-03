Putin'in dostu, Rus vatandaşlığına geçen Fransız oyuncu Gerard Depardieu'dan çağrı: Kardeş katlini durdurun

Aktör, akşam yemeği sonrası düzenlenen basın toplantısında "Putin'le ilgili ne düşündüğümü söyleyeceğim. Rus ulusunun böyle Rus mizacına sahip bir kişiye ihtiyacı var. Putin, halka bir parça olsun yeniden haysiyet kazandırmak istiyor" ifadelerini kullanmıştı.