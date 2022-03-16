Putin'in eski eşi Ludmila Putina evlenme teklifini anlattı

Haberler 16.03.2022 - 14:21
Ludmila Putina, Putin'le birlikte olduğu dönemdeki ilişkilerine konuştu. Putina, üç buçuk yıl süren bir ilişkinin ardından evlilik teklif ederken takındığı tavır sebebiyle Vladimir Putin’in kendisini terk edeceğini düşündüğünü söyledi.
Milliyet'in aktardığına göre; Putin’in kendisine evlilik teklif ettiği günü anlatan Putina, “Bir akşam birlikte otururken bir anda kendi kusurlarını anlatmaya başladı. Özeleştiri yapıyordu. Bana ‘Artık nasıl biri olduğumu biliyorsun. Çok rahat biri olduğum söylenemez’ dedi.
Putin ile birlikte geçirdiği 30 yılı ‘riskli’ olarak tanımlayan Putina, “Yaptığı öz eleştirinin ardından bana döndü ve ‘Birlikte üç buçuk yıl geçirdik. Artık kararını vermişsindir’ dedi. Ben de ‘evet, verdim’ dedim. Bu sözlerinin sonunda ayrılmak isteyeceğini düşünmüştüm. Ama o sonra bir anda, ‘Öyleyse seni seviyorum ve sana evlenme teklif ediyorum’ dedi ve benden cevap beklediğini söyledi. Bu benim için tamamen sürpriz oldu” diye konuştu.
1983 yılında evlenen ve bu ilişkiden iki çocukları olan Putin-Putina çifti, birlikte geçen 30 yılın ardından 2013 yılında boşanarak evlilik hayatlarını sonlandırmıştı.
Putin-Putina çiftinin bu evlilikten Mariya Vorontsova ve Yekaterina Tikhonova isimli iki kız çocuğu dünyaya gelmişti.