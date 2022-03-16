Putin'in eski eşi Ludmila Putina evlenme teklifini anlattı

Putin ile birlikte geçirdiği 30 yılı ‘riskli’ olarak tanımlayan Putina, “Yaptığı öz eleştirinin ardından bana döndü ve ‘Birlikte üç buçuk yıl geçirdik. Artık kararını vermişsindir’ dedi. Ben de ‘evet, verdim’ dedim. Bu sözlerinin sonunda ayrılmak isteyeceğini düşünmüştüm. Ama o sonra bir anda, ‘Öyleyse seni seviyorum ve sana evlenme teklif ediyorum’ dedi ve benden cevap beklediğini söyledi. Bu benim için tamamen sürpriz oldu” diye konuştu.





