Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı

Vladimir Putin'in yasak aşkından dünyaya gelen Luiza Krivonogikh, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını sildi.

Haberler 08.03.2022 - 10:23

Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı - 1

Instagram’da yaklaşık 100 bin takipçisi olan Luiza Krivonogikh, 'in Ukrayna'ya saldırı emri sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefinde yer alıyordu.

Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı - 2

18 yaşındaki Krivonogikh, lüks yaşam tarzını gözler önüne seren Instagram hesabını tepkiler sonrası kapattı.


Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı - 3

Krivonogikh, “Sığınakta mı oturuyorsunuz, fare gibi mi?” yazınca "Şeytanın kızı" ve "Savaş suçlusu” gibi tepkiler almıştı


Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı - 4

Luiza’nın fotoğraflarına yorum yapan bazı kullanıcılar, onu Putin’e Ukrayna’da akan kanı durdurmasını söylemesini istemişti.


Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı - 5

Luiza, Rus medyası tarafından 2019’da Putin’in yasak aşkından dünyaya gelen kızı olarak ilan edilmişti.

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