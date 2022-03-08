Putin'in kızı Luiza Krivonogikh hedefte: Hesaplarını kapattı

Haberler 08.03.2022 - 10:23
Instagram’da yaklaşık 100 bin takipçisi olan Luiza Krivonogikh, Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri sonrası sosyal medyada tepkilerin hedefinde yer alıyordu.
18 yaşındaki Krivonogikh, lüks yaşam tarzını gözler önüne seren Instagram hesabını tepkiler sonrası kapattı.
Krivonogikh, “Sığınakta mı oturuyorsunuz, fare gibi mi?” yazınca "Şeytanın kızı" ve "Savaş suçlusu” gibi tepkiler almıştı
Luiza’nın fotoğraflarına yorum yapan bazı kullanıcılar, onu Putin’e Ukrayna’da akan kanı durdurmasını söylemesini istemişti.
Luiza, Rus medyası tarafından 2019’da Putin’in yasak aşkından dünyaya gelen kızı olarak ilan edilmişti.