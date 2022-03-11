Putin'in kızından sonra Labrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun

Kovaleva’ya yaptırım uygulanması ve mal varlığına el konulması gerektiğini açıklayan FBK, genç kızın henüz 21 yaşındayken lüks evini nasıl satın almayı başardığını sordu: Polina’nın biyolojik babası çok zengin değil. Eşi de oligark değil. Fakat 21 yaşında Londra’nın göbeğinde bu kadar pahalı bir ev almayı nasıl başardı?