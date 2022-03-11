Putin'in kızından sonra Labrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun

Haberler 11.03.2022 - 11:39
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Londra'da yaşayan üvey kızı Polina Kovaleva'nın lüks yaşantısı ortaya çıktı.
Aktivistler, Rus oligarklara uygulnan yaptırımların Kovaleva'ya uygulanması ve mal varlığına el konulmasını istiyor.
26 yaşındaki Kovaleva’nın lüks yaşantısını Rus muhalif Alexei Navalny’nin oluşturduğu yolsuzlukla mücadele grubu FBK ifşa etti.
The Times'ın haberine göre; Kovaleva’nın Londra’nın lüks muhitlerinden Kensington’da 4,4 milyon sterlin değerindeki bir dairede yaşadığı aktarıldı.
Kovaleva’ya da yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen aktivistler Kovaleva'nın Lavrov’un bütün uluslararası seyahatlerine katıldığını ve en az 60 kez resmi uçakla seyahat ettiğini de iddia etti.
Kovaleva’nın Bristol’da özel bir lisede eğitim gördükten sonra Loughborough Üniversitesi’nde ekonomi ve siyaset bilimi eğitimi aldığı kaydedilirken, daha sonra Imperial College London da ekonomi üzerine yüksek lisans yaptığı bildirildi.
Kovaleva’ya yaptırım uygulanması ve mal varlığına el konulması gerektiğini açıklayan FBK, genç kızın henüz 21 yaşındayken lüks evini nasıl satın almayı başardığını sordu: Polina’nın biyolojik babası çok zengin değil. Eşi de oligark değil. Fakat 21 yaşında Londra’nın göbeğinde bu kadar pahalı bir ev almayı nasıl başardı?