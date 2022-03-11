Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun

Vladimir Putin'in yasak aşkından dünyaya gelen kızı Luiza Krivonogikh'in tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Londra'da yaşayan üvey kızı Polina Kovaleva da hedefte. İngiltere’de lüks yaşamı ortaya çıkan Kovaleva'ya yaptırım uygulanması ve mal marlığına el konulması isteniyor.

Haberler 11.03.2022 - 12:33

Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 1

Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Londra'da yaşayan üvey kızı Polina Kovaleva'nın lüks yaşantısı ortaya çıktı.


Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 2

Aktivistler, Rus oligarklara uygulnan yaptırımların Kovaleva'ya uygulanması ve mal varlığına el konulmasını istiyor.


Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 3

26 yaşındaki Kovaleva’nın lüks yaşantısını Rus muhalif Alexei Navalny’nin oluşturduğu yolsuzlukla mücadele grubu FBK ifşa etti.


Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 4

The Times'ın haberine göre; Kovaleva’nın Londra’nın lüks muhitlerinden Kensington’da 4,4 milyon sterlin değerindeki bir dairede yaşadığı aktarıldı.


Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 5

Kovaleva’ya da yaptırım uygulanması gerektiğini söyleyen aktivistler Kovaleva'nın Lavrov’un bütün uluslararası seyahatlerine katıldığını ve en az 60 kez resmi uçakla seyahat ettiğini de iddia etti.


Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 6

Kovaleva’nın Bristol’da özel bir lisede eğitim gördükten sonra Loughborough Üniversitesi’nde ekonomi ve siyaset bilimi eğitimi aldığı kaydedilirken, daha sonra Imperial College London da ekonomi üzerine yüksek lisans yaptığı bildirildi.


Putin'in kızından sonra Lavrov'un kızı da hedefte: Mal varlığına el konulsun - 7

Kovaleva’ya yaptırım uygulanması ve mal varlığına el konulması gerektiğini açıklayan FBK, genç kızın henüz 21 yaşındayken lüks evini nasıl satın almayı başardığını sordu: Polina’nın biyolojik babası çok zengin değil. Eşi de oligark değil. Fakat 21 yaşında Londra’nın göbeğinde bu kadar pahalı bir ev almayı nasıl başardı?

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