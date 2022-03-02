Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum

69 yaşındaki oyuncu, “Çoğumuzun Rusya ve Ukrayna'da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum" dedi.





