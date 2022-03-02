Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın dostu ve bir döneme damga vuran Hollywood yıldızı Steven Seagal'in Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Barışçıl bir çözüm umduğunu dile getiren Seagal, sosyal medyada ise Rus saldırılarını kınanamakla suçlandı.

Haberler 02.03.2022 - 10:06

Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum - 1

Türkiye’de ‘Kuşatma Altında’ ve ‘Soğuk Nefes’ filmleriyle ünlenen Hollywood yıldızı Steven Seagal, Devlet Başkanı ’in yakın dostu olarak biliniyor.


Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum - 2

Rus pasaportuna da sahip olan Seagal, taraflar arasında barışçıl bir çözüm umduğunu söyledi.


Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum - 3

69 yaşındaki oyuncu, “Çoğumuzun Rusya ve 'da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum" dedi.


Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum - 4

Hollywood yıldızı, "Dualarım, her iki ülkenin de birlikte barış içinde yaşayabileceği ve gelişebileceği olumlu, barışçıl bir çözüme varmasıdır" diye konuştu.


Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum - 5

Seagal’in açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden olurken, birçok kişi sanatçıyı Rus işgalini kınamamakla suçladı.

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