Putin’in yakın dostu sanatçı Steven Seagal: Barışçıl bir çözüm umuyorum

Haberler 02.03.2022 - 10:06
Türkiye’de ‘Kuşatma Altında’ ve ‘Soğuk Nefes’ filmleriyle ünlenen Hollywood yıldızı Steven Seagal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın dostu olarak biliniyor.
Rus pasaportuna da sahip olan Seagal, taraflar arasında barışçıl bir çözüm umduğunu söyledi.
69 yaşındaki oyuncu, “Çoğumuzun Rusya ve Ukrayna'da aile üyeleri ve sevdiği dostları var. Ben iki tarafı da ailem gibi görüyorum ve iki ülkenin birbirine düşman olmasının arkasında başkaları tarafından ödenen çok büyük paralar ve bu sayede yapılan propagandalar olduğuna inanıyorum" dedi.
Hollywood yıldızı, "Dualarım, her iki ülkenin de birlikte barış içinde yaşayabileceği ve gelişebileceği olumlu, barışçıl bir çözüme varmasıdır" diye konuştu.
Seagal’in açıklamaları sosyal medyada tepkilere neden olurken, birçok kişi sanatçıyı Rus işgalini kınamamakla suçladı.