Quentin Tarantino baba oluyor
ntv.com.tr
Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, dokuz ay önce evlendiği kendisinden 21 yaş küçük eşinin hamile olduğunu açıkladı.
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Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, eşi Daniella Pick ile ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı.
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56 yaşındaki Amerikalı yönetmenin basın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Daniella ve Quentin Tarantino bir bebek beklediklerini açıklamaktan dolayı çok mutlu” denildi.
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Bebek haberi, Oscar’lı yönetmen Tarantino ile İsrailli müzisyen Svika Pick’ın 35 yaşındaki kızı ile evlendikten dokuz ay sonra geldi.
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Tarantino çifti, geçen yıl 28 Kasım’da Beverly Hills’te pek çok ünlü yıldızı katıldığı, Yahudi geleneklerine uygun bir düğünle evlendi.
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Quentin Tarantino ile eşi, ilk olarak 2009 yılında Kudüs Film Festivali’nde Inglourious Basterds filminin tanıtımını yaparken tanıştı. 2015 yılının Mayıs ayında ayrılan çift, Aralık ayında barışarak ilişkilerine devam etti.
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Daniella Pick, en son 2 Ağustos’ta Tarantino’nun son filmi Once Upon a Time in Hollywood’un Roma prömiyerinde eşinin yanında yer aldı.