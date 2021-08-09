Quentin Tarantino: Çocukken anneme 'Başarılı olduğumda sana tek kuruş yok' demiştim

Tarantino, okulda hikaye yazdığı için başı derde girdiğinde annesinin kendisine alaycı ve kızgın şekilde verdiği tepkiyi şöyle anlattı:

"Sürekli söylenip duruyordu. Sonra attığı tiradın ortasında 'Bu arada, şu yürüttüğün 'küçük yazarlık kariyeri' var ya?' Tabii, parmaklarıyla havada tırnak işareti falan yaparak söylüyordu bunları, 'Bu saçmalığa bir son veriyorsun!' dedi."