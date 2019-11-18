Radamel Falcao pazarda (Dünya yıldızının İstanbul paylaşımları)

İstanbul hikayesi binlerce sarı-kırmızılı taraftarın coşkulu karşılamasıyla başlayan ve dünya basınının gündemine oturan ancak sakatlık problemi nedeniyle maçlarda yer alamayan Radamel Falcao şehir hayatına iyice alıştı. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle Madrid'de gördüğü tedavinin ardından İstanbul'a dönen ve yarın tekrar İspanya'ya gidecek olan Kolombiyalı futbolcu pazarda görüntülendi. 33 yaşındaki golcünün Kemerburgaz'daki pazarda çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düştü.