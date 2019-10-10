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Radamel Falcao'nun yeni evi (Lorelei Taron paylaştı)

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao, sonunda İstanbul'da oturacağı eve yerleşti. İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un evden ve İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar....

  • 1

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları

    İstanbul'daki ilk günlerini Zincirlikuyu'daki bir rezidans dairesinde geçiren Falcao Ailesi yeni evini buldu.

  • 2

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları

    Fransa'dan geldikten sonra gezdikleri semtler içerisinde en çok Bebek'i beğenen ve buradan ev arayan Falcao, şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte yeni evlerine yerleşti.

  • 3

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
    Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı.
  • 4

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
    Falcao yeni evlerinde çocuğuyla sabah yürüyüşü yapıyor.

  • 5

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
    Lorelei Taron çocuğu ve sevimli dostuyla bahçede vakit geçiriyor.
  • 6

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
    Yeşille adeta iç içe olan evin görüntüleri sosyal ses getirdi.
  • 7

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
    İşte Lorelei Taron'un yeni evlerinin etrafından ve İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar...
  • 8

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
  • 9

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
  • 10

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
  • 11

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
  • 12

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
  • 13

    Radamel Falcao, Radamel Falcao'nun yeni evi,Lorelei Taron, Lorelei Taron paylaşımları
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