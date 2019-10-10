Radamel Falcao'nun yeni evi (Lorelei Taron paylaştı)
Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao, sonunda İstanbul'da oturacağı eve yerleşti. İşte Falcao'nun eşi Lorelei Taron'un evden ve İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar....
-
1
İstanbul'daki ilk günlerini Zincirlikuyu'daki bir rezidans dairesinde geçiren Falcao Ailesi yeni evini buldu.
-
2
Fransa'dan geldikten sonra gezdikleri semtler içerisinde en çok Bebek'i beğenen ve buradan ev arayan Falcao, şarkıcı eşi Lorelei Taron ve üç çocuğuyla birlikte yeni evlerine yerleşti.
-
3Falcao'nun eşi Lorelei Taron, Bebek'te yeni taşındıkları evin görüntüleri ilk kez Instagram hesabından paylaştı.
-
4Falcao yeni evlerinde çocuğuyla sabah yürüyüşü yapıyor.
-
5Lorelei Taron çocuğu ve sevimli dostuyla bahçede vakit geçiriyor.
-
6Yeşille adeta iç içe olan evin görüntüleri sosyal ses getirdi.
-
7İşte Lorelei Taron'un yeni evlerinin etrafından ve İstanbul'dan yaptığı paylaşımlar...
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13