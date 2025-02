Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri

RAHMAN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresi olduğu için belirli bir sıralamada yer alır. Kuran-ı Kerim’de 530. sayfada başlar ve 533. sayfada biter. Bu sure toplamda 4 sayfa sürer. 27. cüzün içinde bulunduğu belirtilir. Bu bilgi, Mushaftaki standarda göre tespit edilmiştir. Sureyi anlamak isteyenlere, numaralandırılmış ayetlerden takip ederek okumak önerilir. İlgili sayfalarda surenin tüm ayetleri detaylı şekilde yer alır. Dini kaynaklarda, 27. cüz içerisindeki surelerden biri olarak anıldığı geçer. Bu sayfalara bakıldığında, Allah’ın merhametini yansıtan ifadelerin sıralandığı görülür. Rahman Suresi, içerisinde tekrar eden “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” cümlesiyle bilinir ve bahsedilen sayfalarda yer alır. Böylelikle okuyucu, hem cennete hem de cehenneme ilişkin tasvirlere bu sayfalardan ulaşabilir. Ayetler, insan ve cin topluluklarına yönelik hitaplar içerir.





RAHMAN SURESİ KAÇ SAYFA?

RAHMAN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? RAHMAN SURESİ'NİN FAYDALARI

RAHMAN SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Rahman Suresi, toplam 4 sayfa olarak bilinir. Kur’an-ı Kerim’de 530. sayfada başlar ve 533. sayfada tamamlanır. Bu durum, yaygın Mushaf düzeni esas alındığında ortaya çıkar. Sure, 78 ayetten oluştuğundan içeriği oldukça kapsamlıdır. Özellikle surenin tekrar eden ifadesi, sayfalar boyunca kulaklarda aynı ritmi sürdürür. Saffat, Ahkaf gibi surelerden farklı olarak, Rahman Suresi ayetlerin yoğunluğuna rağmen dört sayfalık yer kaplar. Bu dört sayfalık kısımda Allah’ın nimetlerinin geniş şekilde anlatıldığı görülür. Hem dünya nimetleri hem de âhirete dair betimlemeler surede yer alır. Yani hem dünyevi örnekler hem de cennet-cehennem konuları arka arkaya sıralanır. Böylece her sayfa, okuyanı ayrı bir tefekkür boyutuna davet eder.Rahman Suresinin fazileti, içinde yer alan ayetlerin insana hem dünyevi hem de uhrevi hatırlatmalar yapmasıyla anılır. Surede, “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” ifadesi sıkça tekrarlanır ve bu tekrar, Allah’ın sayısız nimetlerine dikkat çeker. Sureyi düzenli okuyanın manevi açıdan güçlendiğine dair ifadeler bulunur. Nimete şükür etme bilincini geliştirir ve kulluk sorumluluğunu canlı tutar. Ayrıca, cennet ve cehennem tasvirleri dolayısıyla kişinin davranışlarını gözden geçirmesine vesile olur. Rahman ismi, sonsuz merhameti işaret eder. Bu sure, sadece nimetler için değil, aynı zamanda ahirette karşılaşılacak hesap için de bilinç kazandırır. Sıklıkla okunmasının, kalbi sükunete erdirdiği aktarılır. Kaynaklarda, bu surenin okunuşuyla ilgili yapılan tavsiyeler, Allah’ın lütuflarını unutmamayı hatırlatma amacı güder. Sure, ibadete teşvik ederken aynı zamanda merhametli olma duygusunu pekiştirir.Rahman Suresi, 27. cüz içinde yer alan surelerden biridir. Bu cüz, genelde Necm, Kamer ve sonrasında başlayan Rahman Suresi gibi sureleri kapsar. Mushaf tertibine göre surelerin sıralanışı dikkate alındığında 55. sure olan Rahman, 27. cüzün önemli kısımlarından birini oluşturur. Bu cüzde, Allah’ın kudreti ve yaratışına dair anlatılar yoğun biçimde görülebilir. Sure, sıralamada 530. sayfadan itibaren yer alır ve 533. sayfada biter. Dolayısıyla 27. cüz okunduğunda, Rahman Suresi ile birlikte başka surelerin de benzer temaları vurguladığı görülür. Bu cüzdeki surelerin ana hedefi, insanın kalbine tevhid, şükür ve ahiret bilincini yerleştirmektir. Her sure gibi, Rahman Suresi de ilahi mesajlarla doludur ve okuyanı sorumluluğa davet eder.