Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresi olarak bilinir. Mekke döneminde nazil olduğu belirtilir ve toplam 78 ayetten oluşur. Bu sure, “Rahman” kelimesinden ismini alır ve Allah’ın engin merhametini yansıttığı anlatılır. İnsan ve cin topluluklarına hitap eden ayetleriyle dikkat çeker.

Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 1

RAHMAN SURESİ NEDİR?


Rahman Suresi, Yüce Allah’ın bahşettiği sayısız nimeti sıralar ve her bir nimetin değerini hatırlatır. Aynı zamanda cennet ve cehennem tasvirine de yer vererek kulluk bilincini derinleştirir. Rahman ismi, Allah’ın sonsuz merhametini ifade eder. Surede geçen “O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız?” cümlesi sıkça tekrarlanır ve nimetin değerine vurgu yapar. Sure, Kur’an-ı Kerim’de 530’uncu sayfada başlar, 533’üncü sayfada sona erer. Toplamda 4 sayfa sürer ve 27. cüz içinde bulunur. Rahman Suresi, insanın Yaratan’ına şükrünü artırmayı amaçlar. Mükafat ve cezayı anlatırken kulluğu da özendirir. Bu yönleriyle Rahman Suresi’nde, hem merhamet hem de ilahi gücün büyüklüğü işlenir. Her ayette verilen mesajlar, dünya hayatında sorumluluğu hatırlatır. Nimetler, Allah’a olan şükrü güçlendirir.

RAHMAN SURESİ'Nİ OKUMAK VE RAHMAN SURESİ DİNLEMEK


Rahman Suresini okumak ve dinlemek, birçok mümin için kalbi bir huzur kaynağı olarak görülür. Özellikle içerisinde tekrar eden ayetler, Allah’ın nimetlerini daha iyi kavramaya yardım eder. Sureyi düzenli şekilde okumak, manevi bir yakınlık sağlar. Aynı zamanda dinlemenin de ruhu sakinleştirdiği ve kişinin ibadet aşkını pekiştirdiği söylenir. Gündelik hayatta veya özel zamanlarda Rahman Suresini dinlemek, manevi atmosfere katkı sunar. Surede cennet ve cehennemden bahsedilir, bu da sorumluluk bilincini artırır. Özellikle Arapça aslıyla okumak, Kur’an’ın ahengini hissetmeyi kolaylaştırır. Ancak Türkçe meali üzerinde düşünmek, suredeki mesajları anlamayı destekler. Bununla birlikte, herhangi bir ayet okumadan önce abdest almak daha makbul sayılır. Arapça metin, kulakla işitildiğinde gönüllerde ayrı bir tesir bırakır. Rahman Suresi dinlemek, merhamet sahibi Allah’ın büyüklüğünü hatırlatır. Bu nedenle sure, birçok kişi tarafından düzenli şekilde dinlenir.

YAŞAM HABERLERİ

Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 2

RAHMAN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Rahman Suresinin Arapça okunuşu, Kur’an-ı Kerim’de yer aldığı şekliyle 78 ayetten meydana gelir. Arapça orijinal metin şu şekildedir:

1. الرَّحْمٰنُ
2. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ
3. خَلَقَ الْاِنْسَانَ
4. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
5. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
6. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
7. وَالسَّمَٓاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
8. اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
9. وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
10. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ
11. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ
12. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
13. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
14. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
15. وَخَلَقَ الْجَٓانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ
16. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
17. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
18. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
19. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
20. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
21. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
23. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
24. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ
25. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
26. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
27. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
28. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
29. يَسْــٶَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ
30. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
31. سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلَانِ
32. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
33. يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُواۜ لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ
34. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
35. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ
36. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
37. فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَٓاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
38. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
39. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْــٶَلُ عَنْ ذَنْبِه۪ اِنْسٌ وَلَا جَآنٌّ
40. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
41. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمٰیهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ
42. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
43. هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّت۪ي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
44. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ اٰنٍ
45. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ جَنَّتَانِ
47. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
48. ذَوَاتَا اَفْنَانٍ
49. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
50. ف۪يهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
51. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
52. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
53. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
54. مُتَّكِـٖينَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
55. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
56. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
57. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
58. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ
59. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
60. هَلْ جَزَٓاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ
61. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
62. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
63. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
64. مُدْهَامَّتَانِ
65. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
66. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
67. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
68. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
69. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
70. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
71. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
72. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
73. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
74. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
75. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
76. مُتَّكِـٖينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
77. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
78. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Bu Arapça metin, Mushafta 530-533. sayfalarda bulunur. Lafzı, kıraati ve ayet sayılarıyla 27. cüz içinde yer alır.

Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 3

RAHMAN SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Rahman Suresinin Latin harflerle Türkçe okunuşu şu şekildedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. Er-Rahmân
  2. Alleme-lKur’ân
  3. Haleka-linsân
  4. Allemehû-lbeyân
  5. Eş-şemsu vel kameru bi husbân
  6. Ven necmu veş şeceru yescudân
  7. Ve-ssemâe rafeahâ ve vedaa-lmîzân
  8. Ellâ tatğav fî-lmîzân
  9. Ve ekîmû-lvezne bilkısti ve lâ tuhsirû-lmîzân
  10. Vel arda vedaa-hâ lil enâm
  11. Fîhâ fâkihetun ve-nnahlu zâtul ekmân
  12. Vel habbu zûl asfi ve-r rayhân
  13. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  14. Haleka-linsâne min salsâlin kelfehhâr
  15. Ve haleka-lcânne min mâricin min nâr
  16. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  17. Rabbu-lmeşrikayni ve rabbu-lmağribeyn
  18. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  19. Merace-lbahrayni yeltekiyân
  20. Beynehumâ berzehun lâ yebğiyân
  21. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  22. Yahrucu minhumâ l-lu’lu-u vel mercân
  23. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  24. Ve lehu-lcevâri-lmunşeâtü fi-lbahri kel a’lâm
  25. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  26. Kullu men aleyhâ fân
  27. Ve yebkâ vechu rabbike zû-lcelâli ve-likrâm
  28. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  29. Yes’eluhu men fî-ssemâvâti ve-lardı, kulle yevmin huve fî şe’n
  30. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  31. Se-nefruğu lekum eyyuhe-ssekalân
  32. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  33. Yâ ma’şera-lcinni ve-linsi inisteta’tum en tenfüzû min aktâri-ssemâvâti ve-lardı fenfüzû, lâ tenfüzûne illâ bi-sultân
  34. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  35. Yurselu aleykumâ şuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesırân
  36. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  37. Fe izânşakkati-ssemâu fe kânet verdeten ke-ddihân
  38. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  39. Fe yevmeizin lâ yuselu an zenbihi insun ve lâ cân
  40. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  41. Yu’rafu-lmücrimûne bi sîmâhum fe yuhazu bi-nnevâsî ve-lakdâm
  42. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  43. Hâzihî cehennemu-lletî yukezzibu bihâ-lmücrimûn
  44. Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân
  45. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  46. Ve limen hâfe mekâme rabbihî cennetân
  47. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  48. Zâta efnân
  49. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  50. Fîhimâ aynâni tecriyân
  51. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  52. Fîhimâ min kulli fâkihetin zevcân
  53. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  54. Müttekiîne alâ furuşin betâinuhâ min istebrak, ve cenâ-lcenneteyni dân
  55. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  56. Fîhinne kâsirâtut tarfi lem yatmishhunne insun kablehum ve lâ cân
  57. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  58. Ke ennehunne-l yakûtu ve-lmercân
  59. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  60. Hel cezâul ihsâni illâ-l ihsân
  61. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  62. Ve min dûnihimâ cennetân
  63. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  64. Mudhâmmetân
  65. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  66. Fîhimâ aynâni naddâhâtân
  67. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  68. Fîhimâ fâkihetun ve nahlun ve rummân
  69. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  70. Fîhinne hayrâtun hisân
  71. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  72. Hûrun maksûrâtun fî-lhyâm
  73. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  74. Lem yatmishhunne insun kablehum ve lâ cân
  75. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  76. Müttekiîne alâ rafrafin hudrin ve abkariyyin hisân
  77. Fe bi-eyyi âlâ-i rabbikumâ tukezzibân
  78. Tebâreke-smu rabbike zî-lcelâli ve-likrâm
Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 4

RAHMAN SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Rahman Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresi olduğu için belirli bir sıralamada yer alır. Kuran-ı Kerim’de 530. sayfada başlar ve 533. sayfada biter. Bu sure toplamda 4 sayfa sürer. 27. cüzün içinde bulunduğu belirtilir. Bu bilgi, Mushaftaki standarda göre tespit edilmiştir. Sureyi anlamak isteyenlere, numaralandırılmış ayetlerden takip ederek okumak önerilir. İlgili sayfalarda surenin tüm ayetleri detaylı şekilde yer alır. Dini kaynaklarda, 27. cüz içerisindeki surelerden biri olarak anıldığı geçer. Bu sayfalara bakıldığında, Allah’ın merhametini yansıtan ifadelerin sıralandığı görülür. Rahman Suresi, içerisinde tekrar eden “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” cümlesiyle bilinir ve bahsedilen sayfalarda yer alır. Böylelikle okuyucu, hem cennete hem de cehenneme ilişkin tasvirlere bu sayfalardan ulaşabilir. Ayetler, insan ve cin topluluklarına yönelik hitaplar içerir.

RAHMAN SURESİ KAÇ SAYFA?


Rahman Suresi, toplam 4 sayfa olarak bilinir. Kur’an-ı Kerim’de 530. sayfada başlar ve 533. sayfada tamamlanır. Bu durum, yaygın Mushaf düzeni esas alındığında ortaya çıkar. Sure, 78 ayetten oluştuğundan içeriği oldukça kapsamlıdır. Özellikle surenin tekrar eden ifadesi, sayfalar boyunca kulaklarda aynı ritmi sürdürür. Saffat, Ahkaf gibi surelerden farklı olarak, Rahman Suresi ayetlerin yoğunluğuna rağmen dört sayfalık yer kaplar. Bu dört sayfalık kısımda Allah’ın nimetlerinin geniş şekilde anlatıldığı görülür. Hem dünya nimetleri hem de âhirete dair betimlemeler surede yer alır. Yani hem dünyevi örnekler hem de cennet-cehennem konuları arka arkaya sıralanır. Böylece her sayfa, okuyanı ayrı bir tefekkür boyutuna davet eder.

RAHMAN SURESİ FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? RAHMAN SURESİ'NİN FAYDALARI


Rahman Suresinin fazileti, içinde yer alan ayetlerin insana hem dünyevi hem de uhrevi hatırlatmalar yapmasıyla anılır. Surede, “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” ifadesi sıkça tekrarlanır ve bu tekrar, Allah’ın sayısız nimetlerine dikkat çeker. Sureyi düzenli okuyanın manevi açıdan güçlendiğine dair ifadeler bulunur. Nimete şükür etme bilincini geliştirir ve kulluk sorumluluğunu canlı tutar. Ayrıca, cennet ve cehennem tasvirleri dolayısıyla kişinin davranışlarını gözden geçirmesine vesile olur. Rahman ismi, sonsuz merhameti işaret eder. Bu sure, sadece nimetler için değil, aynı zamanda ahirette karşılaşılacak hesap için de bilinç kazandırır. Sıklıkla okunmasının, kalbi sükunete erdirdiği aktarılır. Kaynaklarda, bu surenin okunuşuyla ilgili yapılan tavsiyeler, Allah’ın lütuflarını unutmamayı hatırlatma amacı güder. Sure, ibadete teşvik ederken aynı zamanda merhametli olma duygusunu pekiştirir.

RAHMAN SURESİ KAÇINCI CÜZ?


Rahman Suresi, 27. cüz içinde yer alan surelerden biridir. Bu cüz, genelde Necm, Kamer ve sonrasında başlayan Rahman Suresi gibi sureleri kapsar. Mushaf tertibine göre surelerin sıralanışı dikkate alındığında 55. sure olan Rahman, 27. cüzün önemli kısımlarından birini oluşturur. Bu cüzde, Allah’ın kudreti ve yaratışına dair anlatılar yoğun biçimde görülebilir. Sure, sıralamada 530. sayfadan itibaren yer alır ve 533. sayfada biter. Dolayısıyla 27. cüz okunduğunda, Rahman Suresi ile birlikte başka surelerin de benzer temaları vurguladığı görülür. Bu cüzdeki surelerin ana hedefi, insanın kalbine tevhid, şükür ve ahiret bilincini yerleştirmektir. Her sure gibi, Rahman Suresi de ilahi mesajlarla doludur ve okuyanı sorumluluğa davet eder.
Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 5

RAHMAN SURESİ'NİN TAMAMI (RAHMAN SURESİ 1, 2, 3 ve TÜM SAYFALAR İLE BİRLİKTE TÜM 78 AYET)

Rahman Suresi, 78 ayet halinde Kur’an-ı Kerim’in 530. sayfasından 533. sayfasına kadar devam eder. Toplam 4 sayfa sürer. 27. cüzün içinde bulunmasıyla da dikkat çeker. Rahman Suresi 78 ayet tamamı:

1. الرَّحْمٰنُ
2. عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ
3. خَلَقَ الْاِنْسَانَ
4. عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
5. الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ
6. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ
7. وَالسَّمَٓاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
8. اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
9. وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ
10. وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ
11. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ
12. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ
13. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
14. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
15. وَخَلَقَ الْجَٓانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ
16. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
17. رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ
18. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
19. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ
20. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ
21. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
22. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ
23. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
24. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ
25. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
26. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
27. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
28. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
29. يَسْــٶَلُهُ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَاْنٍ
30. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
31. سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلَانِ
32. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
33. يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُواۜ لَا تَنْفُذُونَ اِلَّا بِسُلْطَانٍ
34. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
35. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ
36. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
37. فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَٓاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ
38. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
39. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْــٶَلُ عَنْ ذَنْبِه۪ اِنْسٌ وَلَا جَآنٌّ
40. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
41. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمٰیهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْاَقْدَامِ
42. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
43. هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّت۪ي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ
44. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَم۪يمٍ اٰنٍ
45. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
46. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ جَنَّتَانِ
47. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
48. ذَوَاتَا اَفْنَانٍ
49. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
50. ف۪يهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
51. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
52. فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ
53. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
54. مُتَّكِـٖينَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ
55. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
56. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
57. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
58. كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ
59. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
60. هَلْ جَزَٓاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ
61. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
62. وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ
63. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
64. مُدْهَامَّتَانِ
65. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
66. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
67. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
68. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ
69. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
70. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ
71. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
72. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ
73. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
74. لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
75. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
76. مُتَّكِـٖينَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
77. فَبِاَيِّ اٰلَٓاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
78. تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 6

RAHMAN SURESİ EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER


Rahman Suresini ezberlemek isteyenler, öncelikle düzenli tekrar yapmalıdır. Ayet ayet bölerek çalışmak, hafızayı güçlendirir. Günde birkaç ayet ezberleyerek ilerlemek daha kalıcı bir yöntem sayılır. Aynı zamanda, mealiyle birlikte çalışmak suredeki anlam bütünlüğünü daha iyi kavramayı sağlar. Dinlemek de ezber için yararlıdır. Sesli olarak, kıraat üstatlarının okunuşlarını takip etmek, telaffuz hatalarını önler. Arapça harflerin doğru çıkması için bir hocadan destek almak önerilir. Çalışırken belli aralıklarla önceki ayetleri tekrar etmek, zihin haritasını pekiştirir. Ayrıca suredeki tekrar eden cümleler, ezberi kolaylaştırır. Düzenli pratik yapmak, en önemli adımdır. Bir hafta boyunca öğrenilen ayetleri sesli tekrar etmek, sağlam bir temel oluşturur. Zamanla tüm sureyi akıcı biçimde ezberlemek mümkün hale gelir.

RAHMAN SURESİ MEALİ NEDİR? RAHMAN SURESİ’NDE NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Rahman Suresinin mealinde, öncelikle Allah’ın sonsuz rahmetinden bahsedilir. Kur’an’ın öğretilmesi, insanın yaratılışı ve insana konuşmayı öğretmesi gibi konulara yer verilir. Ardından göklerin ve yeryüzünün düzeni, güneş ile ayın kusursuz hareketi, bitkilerin ve ağaçların emre boyun eğişi anlatılır. Surede, denizlerin acı ve tatlı sularının karışmadığı ve her iki denizden de inci ile mercan çıkarıldığı belirtilir. İnsan ve cinlere, Allah’ın nimetlerini yalanlamamaları hatırlatılır. Son bölümlerde, cehennem ve cennet tasvirleri yapılır. Cennetlerdeki meyveler, pınarlar ve huriler anlatılır. “Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?” ifadesi sure boyunca yinelenir. Meal, bu tekrarlayan uyarıyı okuyucuya net biçimde yansıtır. Allah’ın nimetleri, kudreti ve merhameti surede toplu halde sunulur.

RAHMAN SURESİ DİĞER ADI NEDİR?


Rahman Suresinin bilinen bir başka özel ismi yoktur. Bazı surelerin ek adları olduğu gibi Rahman Suresi için de farklı bir ad geçmez. Dini kaynaklarda, sure genellikle ilk ayetteki “Er-Rahman” kelimesinden dolayı bu adla anılır. Rahman, Allah’ın “sonsuz merhamet sahibi” olduğunu ifade eder. Bu sure, meşhur tekrarı ve merhameti öne çıkaran içeriğiyle tanınır. Diğer adı konusunda herhangi bir rivayet yer almaz. Bu yüzden, yaygın kullanımlarda “Rahman Suresi” ifadesi sabit kalır. Mushaflarda da sureyi aynı isimle görmek mümkündür. Suredeki ayetlerin teması, Rahman sıfatına tam uygunluk gösterir. Başka bir isim aktarılmamaktadır.

RAHMAN SURESİ TEFSİRİ NEDİR?


Rahman Suresinin tefsiri, ayet ayet yapılan açıklamaları içerir. Bu tefsirlerde, Allah’ın merhameti ve nimetleri detaylı biçimde ele alınır. İlk ayetlerdeki “Rahman Kur’an’ı öğretti” ifadesi, vahyin önemini vurgular. Ardından insanın topraktan yaratıldığı, cinlerin ateşten yaratıldığı anlatılır. Gökte ve yerdeki düzen, denizlerin engel ile ayrılması tefsirlerde geniş biçimde incelenir. Tefsirciler, “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” cümlesinin tekrarına dikkat çeker. Bu tekrar, kulun nimetlere karşı farkındalık kazanmasını sağlar. Cennet tasvirlerinde, meyvelerin çeşitliliği, pınarların akışı, hurilerin özellikleri ve cennetteki rahat yaşamı ele alan tefsirler bulunur. Aynı zamanda, günahkarlar için cehennem betimlemelerine de yer verilir. Tefsir kaynaklarında, surenin özünün “merhamet ve şükür” teması etrafında şekillendiği söylenir. Böylece, her ayet için ayrıntılı anlam ve hikmetler paylaşılır.
Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 7

RAHMAN SURESİ NE İÇİN OKUNUR? RAHMAN SURESİ NEDEN OKUNUR?

Rahman Suresi, Allah’ın rahmetini ve nimetlerini hatırlamak amacıyla okunur. Okuyan kişinin şükür duygusu pekişir ve dünya-ahiret dengesini hatırlar. Aynı zamanda, cennet ve cehennem tasvirleri, sorumluluk duygusunu artırır. Merhamet ve güzellik teması yoğun olduğu için, manevi açıdan huzur arayanlar bu sureyi tercih eder. Ayrıca sure, Kur’an’ın mucizevi yönlerine atıfta bulunur ve gök, yer, deniz gibi evrenin pek çok bölümünü örnek göstererek insanın dikkatini yaratılışa çeker. Bu yüzden rahmet ve şefkat isteyen birçok kişi, Rahman Suresini okumayı alışkanlık haline getirir. Düzenli okunan surelerin, kalpteki arınmaya katkı sağladığı rivayet edilir. Rahman Suresi, özellikle “Rabbinizin hangi nimetlerini inkâr edebilirsiniz?” hitabıyla, nimetleri inkâr etmeye karşı uyarıcı bir yol izler. Böylece inananlar, her nimetin Allah’tan geldiğini ve minnet duyulması gerektiğini fark eder.

RAHMAN SURESİ KAÇ AYETTİR?


Rahman Suresi, toplam 78 ayetten oluşur. Bu ayetler, Kur’an-ı Kerim’in 55. suresi içinde sıralanmıştır. Mushaf tertibine göre 530. sayfadan başlayıp 533. sayfada sona erer. Her ayette, Allah’ın merhametine, kudretine veya insana sunulan nimetlere vurgu yapılır. 78 ayetlik bu surede, “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” cümlesi tam 31 kere geçer. Bu tekrar, Allah’ın sonsuz lütuflarının reddedilemeyeceğini hatırlatır. Ayet sayısının fazlalığı, suredeki konuların çeşitliliğini yansıtır. Hem insan hem de cin topluluğuna hitap edilir. Böylece Rahman Suresi, yaratılmış olan tüm sorumlu varlıklara uyarı ve müjdeyi bir arada sunar. Her ayet, maneviyatı güçlendirmek isteyenler için önemli bir mesaj içerir.

RAHMAN SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Rahman Suresi, ezberden okunacaksa abdest şartı aranmaz. Fakat Mushaf’a dokunarak okumak için abdestli olmak gerekir. Bu kural, genel olarak Kur’an-ı Kerim’in tamamına uygulanır. Ellerde Mushaf mevcutken ayetleri takip etmek isteniyorsa, temiz bir halde bulunmak önemlidir. Sadece sureyi sesli veya zihinden tekrar etmek, abdestsiz şekilde de yapılabilir. Yine de abdestli halde okunması edebe daha uygundur. Abdest, hem manevi hem de fiziki temizlik sağlar. Bu sure, yüce merhameti anlatan ayetleri içerir. Dolayısıyla abdestli okunması tavsiye edilir. Ancak abdestin yokluğu, kişiyi sureyi ezberden zikretmekten alıkoymaz. Yine de tam bir hürmet anlayışı için abdestli olmak teşvik edilir.

RAHMAN SURESİ KAÇ DEFA OKUNMALI?

Rahman Suresinin kaç kere okunması gerektiğine dair kesin bir sayı bulunmaz. Bazı kaynaklarda, düzenli olarak okunmasının manevi açıdan önemli olduğu ifade edilir. Kimi rivayetlerde günlük veya haftalık okunması tavsiye edilir, ancak bunlar kesinlik bildirmez. Önemli olan, suredeki mesajları anlayarak okumaktır. Sure, Allah’ın nimetlerini hatırlattığı için bilinçli bir şekilde tekrar edilmesi önerilir. Kişi, manevi ihtiyacına göre sayıyı belirleyebilir. Dileyen, sabah ve akşam vakitlerinde okuyabilir. Bu durum, sureyi yaşamın bir parçası haline getirmeye yardımcı olur. Bu tarz sure tekrarlarında sayıya değil, kalpte uyanan şuura odaklanmak esastır. Fazilet rivayetleri, Rahman Suresinin sık okunmasında bereket olduğunu belirtir. Ancak katı bir rakam vermek yerine, düzenli ve samimi okuma esas alınır.
Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 8

RAHMAN SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Rahman Suresini okumak için özel bir vakit bulunmaz. Günün herhangi bir saatinde okunması mümkündür. Sabah namazı sonrası, yatsı vakti sonu veya kişinin kalbinin huzur bulmak istediği anlarda tercih edilebilir. Kur’an okumanın faziletli vakitlerinden biri de seher vaktidir. Bu zaman diliminde zihin daha berrak olur. Bazıları, cuma günleri veya kandil gecelerinde Rahman Suresini daha çok okur. Fakat bu sure, her gün okunabilir. Çünkü suredeki tefekkür ve şükür mesajları her zaman değerlidir. Temiz bir ortamda, abdestli şekilde okumak adettendir. Ancak herhangi bir sınırlama olmaksızın, Rahman Suresi istenen an hatırlanıp okunabilir. Bu esneklik, sureyi hayatın her anına yaymayı mümkün kılar.

RAHMAN SURESİ'NDEN SONRA OKUNACAK DUA


Rahman Suresi okunduktan sonra yapılacak dua, kişinin içten niyetlerini Allah’a sunma anı olarak görülür. Sûredeki nimet hatırlatmaları ve cennet-cehennem tasvirleri, kalbin samimi yönelişine zemin hazırlar. Bu nedenle, sure bittikten sonra genel bir hamd ve şükür duası yapılabilir. Örneğin, Allah’ın rahmetini talep eden, dünya ve ahirette iyilik dileyen cümleler tercih edilebilir. Belirli bir kalıp dua bulunmaz. Genellikle “Allah’ım, Rahman Suresinin bereketiyle merhametini lütfet, bizi nimetlerine şükreden kullarından eyle” tarzında niyetler taşınır. Bu şekilde okunan dua, surenin mesajlarıyla uyumlu olur. Surede öne çıkan “Fe bi-eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân” cümlesine atıfla, tüm nimetlerin gerçek sahibine bağlılık ifade edilir. Samimiyet ve teslimiyet, duanın özünü oluşturur.

HER GÜN RAHMAN SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ


Her gün Rahman Suresini okumak, kalpteki manevi bilinci artırır. Sürekli okuma sayesinde, surede tekrarlanan ayetler zihin ve kalbe yerleşir. Allah’ın nimetlerine şükretmek, merhametini idrak etmek mümkün hale gelir. Bu düzenli pratik, ahiret sorumluluğunu hatırlatır. Ayrıca gün içinde olumlu bir ruh haline yardımcı olduğu rivayet edilir. Kaynaklarda, Rahman Suresinin tekrar eden cümleleri sıkça zikredilen zikirler arasında gösterilir. Düzenli okumayla beraber meal ve tefsir takibi, suredeki incelikleri daha iyi anlama fırsatı verir. Böylece, insan ve cin topluluklarına yapılan hitapların neyi amaçladığı netleşir. Rahman Suresi, Kur’an’ın merhamet ve nimet boyutunu öne çıkarır. Her gün okunduğunda, Allah’ın lütuflarını unutma riski azalır. Böylece kul, şükür ve kulluk bilincini diri tutar.
Rahman Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Rahman Suresi meali ve tefsiri - 9

RAHMAN SURESİ NE ZAMAN İNDİ?

Rahman Suresi, kaynaklara göre Mekke döneminde inmiştir. Bazı görüşler, sure içinde Medine dönemine ait kısımlar olabileceğini belirtse de genel kanı, Mekke devrinde nazil olduğudur. Mekke döneminde inen surelerin temel özelliği, tevhid inancını ve ahiret bilincini vurgulamalarıdır. Rahman Suresinde de Allah’ın rahmeti ve kâinatın mükemmel düzeni anlatılır. Bu, Mekke surelerinin ruhuna uygundur. Sure, insan ve cin topluluklarına hitap etmesiyle de dikkat çeker. Mekke döneminde yeni inananlara, Allah’ın nimetlerini ve merhametini tanıtmak bir öncelik olmuştur. Bu nedenle sure, merhamet ve uyarı mesajlarını bir arada barındırır. İniş zamanı, genellikle peygamberliğin ilerleyen Mekke yıllarına yerleştirilir. Kur’an-ı Kerim’in 55. suresi olarak sıralanması, Mushaf düzeniyle ilgilidir.

RAHMAN SURESİ HATMİ NASIL YAPILIR?


Rahman Suresi hatmi, Kuran’da yer alan tüm surelerin tek tek okunması sırasında da kendiliğinden gerçekleşir. Ancak sadece Rahman Suresini belli sayıda tekrarlayarak hatmetmek isteyenler, seçili bir yöntemle okuyabilir. Örneğin, günde üç kez veya beş kez okunarak belirli bir periyotta tamamlanır. Bu tür uygulamalar, kişisel tercihlere göre şekillenir. Burada önemli olan, surenin manasını ve mesajlarını idrak ederek okumaktır. Surede tefekkür ve şükrün önemi vurgulandığından, hatim niyetiyle okuyanlar da aynı bilinci korumaya gayret eder. Hedef, sureyi sadece bitirmek değil, ruhen de hissedebilmektir. Bu yüzden hatim süresi, kişinin imkanlarına ve isteğine göre değişir.
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