Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi

Ramazan ayının bitiş tarihiyle birlikte bayram heyecanı yaşanacak. Bayramdan bir gün önce arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. İslam alemi için birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında üç hafta geride kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Bayram tatili planlaması yapacaklar, seyahat edecekler, öğrenciler ise Ramazan ayının biteceği tarihe göre hareket edecek. Peki 2025 Ramazan ne zaman bitiyor? İşte, Ramazan ayının sona ereceği tarih…