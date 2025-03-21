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Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi

İslam alemi için sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayında müslümanlar, çeşitli ibadetlerini yerine getiriyor. Ramazan ayın 27. gecesinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Ramazan ayı sonunda arefe günüyle birlikte 3.5 günlük bayram tatili yapılacak. Peki Ramazan ayı ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte, dini günler takvimi…

Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi - 1

Ramazan ayının bitiş tarihiyle birlikte bayram heyecanı yaşanacak. Bayramdan bir gün önce arefe günü olduğundan yarım gün tatil olacak. İslam alemi için birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında üç hafta geride kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Bayram tatili planlaması yapacaklar, seyahat edecekler, öğrenciler ise Ramazan ayının biteceği tarihe göre hareket edecek. Peki 2025 Ramazan ne zaman bitiyor? İşte, Ramazan ayının sona ereceği tarih…

YAŞAM HABERLERİ

Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi - 2

RAMAZAN AYI 2025 NE ZAMAN BİTİYOR, KAÇ GÜN KALDI?

İslam alemi için mübarek Ramazan ayı bu yıl 1 Mart tarihinde başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından daha önce açıklanan takvime göre Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı 29 Mart Cumartesi günü sona ererken aynı zamanda bugün arefe günü olacak. 

Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi - 3

3.5 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ YAPILACAK

Geçtiğimiz Ramazan ayında memurlar idari izin kapsamına alınarka bayram tatili 9 güne uzatılmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatilin uzatılması beklenmiyor. Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Arefe günüyle birlikte tatil toplam 3.5 gün olacak. Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;

Ramazan Bayramı’nın 1. günü 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı’nın 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı’nın 3. günü 1 Nisan Salı

Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi - 4

KURBAN BAYRAMI HAZİRAN AYINDA

İslam alemi için bir diğer önemli bayram olan Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayında idrak edilecek.  Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde kutlanan Kurban Bayramı 4 gün sürecek. Kurban Bayramı 6 Haziran Cumartesi günü başlarken toplam 4 gün sürecek ve 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.

Ramazan ayı 2025 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? Diyanet dini günler takvimi - 5

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2025 

Üç ayların başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Hicri yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç ayların başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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