Ramazan Bayramı için yapabileceğiniz lezzetli ve pratik 5 tatlı tarifi
19.03.2026 10:57
NTV - Haber Merkezi
Herkesin ailesi ve sevdikleriyle bir araya geldiği bayram sevincini lezzetli ve pratik tariflerle taçlandırabilirsiniz. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz 5 tatlı tarifi...
SOĞUK BAKLAVA
Son yılların ev sevilen tatlılarından biri olan soğuk baklavayı evde pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
SOĞUK BAKLAVA İÇİN MALZEMELER
1 paket baklavalık yufka
300 gram ceviz içi yada Antep fıstığı
300 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
1 paket krema (%35 yağlı)
4 su bardağı süt
1 paket vanilya
Üzeri için:
1 paket (80 gram) sütlü ya da bitter çikolata
2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı pudra şekeri
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şerbet için süt ve toz şekeri karıştırıp 6-7 dk kaynatın ve ılıdıktan sonra kremayı ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın
Baklavalar içinse bir tavada yağınızı eritin. Oda sıcaklığına gelen yağın küçük bir kısmıyla tatlı tepsisini yağlayın. Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin. Her 3 katta bir araları yağlayın.
Üç katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin. Kalan yufkaları da aynı şekilde yağlayarak yerleştirin. Kalan yağı baklavanın üzerine sürün (tortusunu süzün) Baklavayı dilimleyip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda kızarana kadar pişirin.
Baklavanızı piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün. 2-3 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.
Şerbetini çektikten tatlının üzeri için 2 yemek kaşığı kakao ve 1 yemek kaşığı pudra şekeri karıştırın ve her yerine gelecek şekilde eleyin. 80 gram çikolatayı da üzerine rendeleyin.
İRMİK HELVASI
Ramazan Bayramı'nda misafirlerinize ikram etmek için hazırlayabileceğiniz bir diğer pratik tatlı irmik helvasıdır. 7'den 70'e herkesin severek yediği irmik helvasını ister sade ister çam fıstıklı isterseniz de kakaolu yapabilirsiniz.
İRMİK HELVASI MALZEMELER
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı şeker
2 su bardağı irmik
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
İsteğe göre yarım su bardağı çam fıstığı
İRMİK HELVASI TARİFİ
Üç yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği tencereye aktarın. (Çam fıstığı kullanmıyorsanız irmiği kavurarak başlayabilirsiniz) Sürekli karıştırarak kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. 1 bardak su, 1 bardak süt ve 1 bardak şekeri başka bir kapta karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını tencereye azar azar dökün. (Kakaolu yapacaksanız da bu aşamada 1 ya da 2 yemek kaşığı kakao ve bir paket vanilin ekleyebilirsiniz) İrmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için tencerenin kapağını kapatın. Demlenen irmik helvasını dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.
Eğer daha farklı bir lezzet yakalamak istiyorsanız da sunum yaparken dondurma kullanabilirsiniz. işirdiğiniz helvayı servis ederken, bir kaseye bir miktar helva koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar dondurma ilave ettikten sonra üzerine tekrar helva koyarak kaşıkla bastırın ve kelvayı düzleştirin. Kasenin üzerine servis tabağını kapatarak ters çevirin ve helvayı tabağa aktarın. Bunu yaparken, helvanın kaseye yapışmasını önlemek için kaseyi suyla çalkalamayı ihmal etmeyin.
ŞAMBALİ
Eğer bu bayramda farklı bir tatlı yapmak istiyor ve şerbetli olmasını tercih ediyorsanız şambali doğru seçim olabilir. Türk mutfağının irmikli tatlılarından olan şambali,
ŞAMBALİ İÇİN MALZEMELER
5 su bardağı irmik (750gr)
2 su bardağı süt(400ml süt )
1,5 su bardağı toz şeker
2 paket karbonat (10gr)
Şerbeti için:
5 su bardağı şeker
4 su bardağı su
bir kaç damla limon
Çiğ badem(kabuklarını soymak için 10dk sıcak suda bekletin)
ŞAMBALİ TARİFİ
2 su bardağı ılık sütün içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ekleyin. Şeker sütün içerisinde eriyinceye kadar güzelce karıştırıp kaynatın. Diğer taraftan bir kaba 5 su bardağı irmik, 1 tatlı kaşığı dolusu karbonatı ekleyin. Oda sıcaklığına gelen sütü, irmiğin üzerine yavaş yavaş boşaltıp ve tüm malzemeyi tahta kaşık yardımı ile karıştırın. Tüm harcı güzelce karıştırdıktan sonra kabın üzerini streç filmle kapatarak dinlenmesi için buzdolabına kaldırın. 5-6 saat dinlendirdiğiniz irmiği dolaptan çıkardıktan sonra 15-20 dakika bekletip ardından 3-4 dakika kadar elinizle yoğurun. Daha sonra tabanını yağladığınız fırın tepsisinin içerisine hamuru boşaltın. Hamuru tepsiye eşit miktarda dağıttıktan sonra üzerini önce elinizle daha sonra da bir spatula yardımıyla güzelce düzeltin. Tatlın üzerinde dibine kadar kesmeden, eşit izler oluşturmaya dikkat edin. Bademlerini de yerleştirip 180 derece fansız fırında 35 dakika pişirin.
4 su bardağı su ile 5 su bardağı şekeri karıştıp ocağa alın. Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika kısık ateşe alın. Bu sırada dilerseniz bir kaç damla limon sıkabilirsiniz.
Son olarak sıcak tatlı ile sıcak şerbeti birleştirin. İkisinin de sıcak olmasına dikkat edin. Ardından tatlının şerbetini çekmesini bekleyin. Tüm şerbeti çekip soğuyan tatlınızı 4-5 saat dinlendirin.
KALBURABASTI
Bir diğer pratik ve lezzetli tarif ise kalburabastı ise bayramda tüm misafirlerinizin severek yiyebileceği bir tarif olabilir.
KALBURABASTI MALZEMELER
1 su bardağı (250 ml) sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
Yarım paket kabartma tozu
2 buçuk 3 su bardağı un
1 fiske tuz
İçi için: 1 su bardağı ceviz
Şerbeti için:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
1 ince dilim limon
KALBURABASTI TARİFİ
İlk olarak şerbeti hazırlayın. Kaynayan şerbetinizi orta ateşte 5 dakika daha kaynatıp ılımaya bırakın. Hamurunuzu da yarım bardağı süt, 1 su bardağı sıvıyağ, 1 fiske tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Boza kıvamına gelen harcınıza unu ekleyin ve tahta kaşıkla karıştırın. Ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra, elinizde açtığınız hamurunuzun içine 1 tatlı kaşığı cevizi ekleyin. İster bir kalıp ister rendenin büyük delikli kısmıyla şekil verin. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Elinize alabileceğiniz kadar soğuduğunda ılıyan şerbetinizi üzerine ekleyin.
CEVİZLİ TAHİNLİ KURU BAKLAVA
Ramazan Bayramı için yapabileceğiniz bir diğer tatlı tarifi ise kuru bir baklava. Tahin ve cevizle lezzetlendirilen bu tatlı, şerbetli tatlı sevmeyenler için de harika bir alternatif olabilir.
CEVİZLİ TAHİNLİ KURU BAKLAVA İÇİN MALZEMELER
1 paket baklavalık yufka (12 adet)
100 gram eritilmiş tereyağı
1 su bardağı tahin
1 su bardağı dövülmüş ceviz
1 su bardağı toz şeker
Her rulo için 2 baklavalık yufka kallanın. İlk yufkayı serdikten sonra arasına fırça yardımıyla yağ sürün. Üzerine bir yufka daha koyup 2 yemek kaşığı tahin gezdirin. Ardından 2 yemek kaşığı kadar toz şeker serpiştirin ve son olarak da cevizlerinizi göz kararı serpiştirin. Sıkıca sarıp dilimledikten sonra tepsiye alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Dilerseniz oudra şekeriyle de servis edebilirsiniz.