Ramazan Bayramı için yapabileceğiniz lezzetli ve pratik 5 tatlı tarifi

Ramazan Bayramı'nda misafirlerinize ikram etmek için hazırlayabileceğiniz bir diğer pratik tatlı irmik helvasıdır. 7'den 70'e herkesin severek yediği irmik helvasını ister sade ister çam fıstıklı isterseniz de kakaolu yapabilirsiniz.

İRMİK HELVASI MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

2 su bardağı irmik

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

İsteğe göre yarım su bardağı çam fıstığı

İRMİK HELVASI TARİFİ

Üç yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği tencereye aktarın. (Çam fıstığı kullanmıyorsanız irmiği kavurarak başlayabilirsiniz) Sürekli karıştırarak kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. 1 bardak su, 1 bardak süt ve 1 bardak şekeri başka bir kapta karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını tencereye azar azar dökün. (Kakaolu yapacaksanız da bu aşamada 1 ya da 2 yemek kaşığı kakao ve bir paket vanilin ekleyebilirsiniz) İrmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için tencerenin kapağını kapatın. Demlenen irmik helvasını dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

Eğer daha farklı bir lezzet yakalamak istiyorsanız da sunum yaparken dondurma kullanabilirsiniz. işirdiğiniz helvayı servis ederken, bir kaseye bir miktar helva koyduktan sonra bir yemek kaşığı kadar dondurma ilave ettikten sonra üzerine tekrar helva koyarak kaşıkla bastırın ve kelvayı düzleştirin. Kasenin üzerine servis tabağını kapatarak ters çevirin ve helvayı tabağa aktarın. Bunu yaparken, helvanın kaseye yapışmasını önlemek için kaseyi suyla çalkalamayı ihmal etmeyin.