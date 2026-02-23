Ramazan bereketini arkasına aldı torunu için renkli davulun başına geçti. Azmiyle herkese örnek oluyor

Eskişehir'in Odunpazarı Göztepe Mahallesi'nde 5 yıl önce eşinden ayrılan ve küçük oğluyla birlikte yaşayan 4 çocuk annesi 45 yaşındaki Dilek Kapkın, karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Hayat mücadelesinin yanında 6 yaşındaki torunu Tarık Can Özdemir'in kornea nakli olması için para biriktirmeye çalışıyor. Mahalleli tarafından fark edilen azimli kadına Dede Mahallesi Muhtarı Meral Karayel, Dilek Kapkın'a Ramazan davulcusu olmayı teklif etti. Teklifi kabul eden Kapkın hazırlıklara başladı.

Karton topladığı motosikletini ve davulunu renkli ışıklarla süsleyen Ramazan Ayı'nda vatandaşları sahura uyandırmaya başladı. Renkli ışıklarla süslediği ve iterek çalıştırdığı motosikleti ile Dede Mahallesi'ne gelen azimli kadın, yine ışıl ışıl olan davuluna, tokmağıyla vurmaya başlıyor.

MAHALLELİ DAVULCUSUNDAN MEMNUN

İlk başlarda gergin olduğunu ifade eden davulcu “Kadın olduğum için biraz da tedirgin oluyorum, korkuyorum ama insanlarımız Allah razı olsun çıkıp balkonda el sallamaları bana özgüven veriyor. İlk çaldığımda biraz çok korktum ama Allah razı olsun muhtarımız da daha önce beni sosyal medyada ‘davulcumuz' diye paylaştığı için rahatım. Balkonda bana bakmaları, el sallamaları oldu, selam veren oldu.” sözleriyle mahalleliden aldığı desteği paylaştı.