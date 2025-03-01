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Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı)

Ramazan duası, Ramazan ayının feyzine ve bereketine uygun bir biçimde hazırlanmış uzun ve anlamlı bir dua metnidir. Bu dua içinde Allah’ın birçok ismine yer verilir ve ayetlerden alıntılar yapılır.

Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 1

RAMAZAN DUASI NEDİR?

Halk arasında “Ramazan-ı Şerif Duası” veya kısaca “Ramazan Duası” olarak bilinir.
Bu dua, Allah’a övgüler sunarak O’nun lütfunu, rahmetini ve bağışlanmasını talep etmeyi amaçlar. Özellikle Ramazan’ın manevi atmosferini derinden hissetmek isteyenler tarafından sıkça okunur. Peygamberimiz’e atfedilen bazı menkıbelerde, Cebrail tarafından getirilen özel bir dua olduğu da belirtilir.

Ramazan Duası, insanın Rabbine karşı tam bir teslimiyet duygusuyla yakarmasına vesile olur. İçinde yer alan ayet cümleleri, Allah’ın isimleri ve sıfatlarıyla yapılan zikir, kulluk bilincinin pekişmesine yardımcıdır. İçeriğinde çoğunlukla affedilmeyi isteme, rahmete erişme ve hidayete nail olma gibi niyetler vardır.

RAMAZAN DUASI OKUMAK VE RAMAZAN DUASI DİNLEMEK


Ramazan duasını okumak, Ramazan ayının manevi havasına derinlik katar. Bu dua, oruç ibadetinin yoğun yaşandığı gecelerde veya iftar-sahur vakitlerinde okunabilir. Dileyen, tek başına veya aileyle birlikte sesli ya da sessiz olarak okumayı tercih edebilir.

Ramazan duasını dinlemek de en az okumak kadar etkilidir. Sesli okuyan kişilerin titiz ve güzel telaffuzla aktardığı bu uzun dua, kalplere huzur ve coşku verir. Özellikle hafızlardan veya hocalardan dinlendiğinde, duanın ruhu daha iyi hissedilir.

Camilerde, teravih sonrası toplu halde bu duayı dinleme geleneği de yaygındır. Televizyon ve radyo programlarında iftar saatlerinde yayınlanabilen bu dua, tüm halka manevi bir atmosfer sunar. Kimi zaman aile ortamında bir kişi okur, diğerleri dinler ve “amin” diyerek katılır.

RAMAZAN DUASI NASIL YAPILIR?


Ramazan duası yapmak için özel bir şart yoktur; istenilen zaman ve mekanda dua edilebilir. Dua öncesinde abdest almak, temiz bir ortam seçmek ve kıbleye dönmek tavsiye edilir. Bu hazırlıklar, manevi yoğunluğu artırır.

Dua sırasında içtenlik ve samimiyet çok önemlidir. İsteyen, ellerini semaya kaldırıp yavaşça ve her isme saygı göstererek duayı okuyabilir. Manasını düşünerek ve kalben huzurla okumak, duanın etkisini artırır.

Cemaatle yapılacaksa, bir kişi yüksek sesle okur ve diğerleri dinleyerek “amin” der. Bireysel okunuyorsa, sessiz veya sesli biçimde Allah’a yönelip okuma yapılabilir. Duanın sonunda salavat getirip Fatiha suresiyle kapatmak yaygın bir uygulamadır.

YAŞAM HABERLERİ

Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 2

RAMAZAN DUASI ARAPÇA OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. اللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَسْاَلُكَ بِاسْمِكَ الْحُسْنٰى
  2. يَا اللّٰهُ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
  3. يَا رَحْمٰنُ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ
  4. يَا رَح۪يمُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا
  5. يَا مَالِكُ مٰلِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِ
  6. يَا قُدُّوسُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
  7. يَا مُتَعَالِ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
  8. يَا سَلَامُ وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلٰى دَارِ السَّلَامِ
  9. يَا مُؤْمِنُ اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ
  10. يَا عَز۪يزُ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
  11. يَا جَبَّارُ اَلْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
  12. يَا خَالِقُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
  13. يَا مُصَوِّرُ هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ
  14. يَا بَارِئُ الْمُصَوِّرُ
  15. يَا اَوَّلُ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
  16. يَا شَكُورُ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
  17. يَا وَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
  18. يَا ظَاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
  19. يَا قَٓائِمًا بِالْقِسْطِ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
  20. يَا حَيُّ اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
  21. يَا عَل۪يمُ يَا بَص۪يرُ اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ
  22. يَا حَل۪يمُ اِنَّهُ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ
  23. يَا حَك۪يمُ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
  24. يَا كَر۪يمُ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ كَر۪يمٌ
  25. يَا قَادِرُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ
  26. يَا مُقْتَدِرُ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ
  27. يَا بَاعِثُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
  28. يَا رَازِقُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ
  29. يَا وَارِثُ وَلِلّٰهِ م۪يرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
  30. يَا قَوِيُّ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ
  31. يَا شَه۪يدُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٌ
  32. يَا مُبْدِئُ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ
  33. يَا رَزَّاقُ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ
  34. يَا تَوَّابُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا
  35. يَا وَهَّابُ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
  36. يَا جَل۪يلُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
  37. يَا جَم۪يلُ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَم۪يلًا
  38. يَا وَك۪يلُ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
  39. يَا كَافِي وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالَ
  40. يَا وَل۪يُّ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَم۪يدُ
  41. يَا رَبُّ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ
  42. يَا غَن۪يُّ وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَٓاءُ
  43. يَا شَكُورُ اِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ
  44. يَا خَلَّاقُ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
  45. يَا مُحْسِنُ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
  46. يَا قَد۪يرُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
  47. يَا مُفَضِّلُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ
  48. يَا مُتِمُّ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
  49. يَا مُعِزُّ تُعِزُّ مَنْ تَشَٓاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَٓاءُ
  50. يَا رَف۪يعُ رَف۪يعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
  51. يَا شَف۪يعُ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
  52. يَا كَب۪يرُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا
  53. يَا حَقُّ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
  54. يَا بَرُّ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّح۪يمُ
  55. يَا وِتْرُ وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
  56. يَا غَفَّارُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
  57. يَا غَافِرُ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِر۪ينَ
  58. يَا حَم۪يدُ تَنْز۪يلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ
  59. يَا مَنَّانُ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ
  60. يَا بَاق۪ي وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
  61. يَا وَاحِدُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
  62. يَا مَت۪ينُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينُ
  63. يَا هَادِي اِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُ
  64. يَا بَد۪يعُ بَد۪يعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
  65. يَا عَل۪يمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
  66. يَا فَتَّاحُ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَل۪يمُ
  67. يَا مُح۪يطُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ
  68. يَا قَاض۪ي وَاللّٰهُ يَقْض۪ي بِالْحَقِّ
  69. يَا صَمَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ
  70. يَا حَس۪يبُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا
  71. يَا نَص۪يرُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّص۪يرُ
  72. يَا وَاسِعُ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
  73. يَا قَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه۪
  74. يَا كَب۪يرُ الْكَب۪يرُ الْمُتَعَالِ
  75. يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
  76. يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِه۪ شَيْءٌ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّص۪يرُ
  77. وَلَٓا حَوْلَ وَلَٓا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظ۪يمِ
  78. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
  79. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اٰمِينَ
Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 3

RAMAZAN DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU ve YAZILIŞI

Bismillahirrahmânirrahîm

  1. Allahümme innî es’elüke bi-ismikel hüsnâ
  2. Yâ Allah, fa’lem ennehu lâ ilâhe illallâh
  3. Yâ Rahmân, er-Rahmânu allemel Kur’ân
  4. Yâ Rahîm, ve kânallâhu Ğafûran Rahîmâ
  5. Yâ Mâlik, Mâliki yevmid-dîn
  6. Yâ Kuddûs, el-Meliku’l-Kuddûsu’s-Selâm
  7. Yâ Müteâl, fe-teâlellâhü’l-Meliku’l-Hakku
  8. Yâ Selâm, vallâhu yed’û ilâ dâri’s-selâm
  9. Yâ Mü’min, el-Mü’minü’l-Müheyminü’l-Azîz
  10. Yâ Azîz, ve kânallâhu Azîzen Hakîmâ
  11. Yâ Cebbâr, el-Cebbâru’l-Mutekebbir
  12. Yâ Khâlik, fe-tebârekallâhu ahsenül-hâlikîn
  13. Yâ Musavvir, huvellezî yusavvirukum fi’l-erhâm
  14. Yâ Bâri’, el-Bâri’u’l-Musavvir
  15. Yâ Evvel, huve’l-Evvelu ve’l-Âhiru ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtın
  16. Yâ Şekûr, inne Rabbena le-Gafûrun Şekûr
  17. Yâ Vedûd, ve huve’l-Gafûru’l-Vedûd
  18. Yâ Zâhir, ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtın
  19. Yâ Kâimen bi’l-kıst, lâ ilâhe illâ Hû
  20. Yâ Hayy, Allâhu lâ ilâhe illâ Huve’l-Hayyü’l-kayyûm
  21. Yâ Alîm, yâ Basîr, innallâhe Basîrun bi’l-ibâd
  22. Yâ Halîm, innehû le Alîmun Halîm
  23. Yâ Hakîm, ve kânallâhu Azîzen Hakîmâ
  24. Yâ Kerîm, innallâhe le Ğaniyyün Kerîm
  25. Yâ Kâdir, kul huve’l-Kâdiru alâ en yeb’ase
  26. Yâ Muktedir, inde Melîkin Muktedir
  27. Yâ Bâis, innallâhe yeb’asu men fi’l-kubûr
  28. Yâ Râzık, vallâhu hayru’r-Râzıkîn
  29. Yâ Vâris, ve lillâhi mîrâsü’s-semâvâti ve’l-ard
  30. Yâ Kaviyy, innallâhe le Kaviyyün Azîz
  31. Yâ Şehîd, innallâhe alâ kulli şey’in Şehîd
  32. Yâ Mubdi’, innehû huve yubdi’u ve yu’îd
  33. Yâ Rezzâk, vallâhu yerzuku men yeşâ’
  34. Yâ Tevvâb, innallâhe kâne Tevvâben Rahîmâ
  35. Yâ Vehhâb, inneke Ente’l-Vehhâb
  36. Yâ Celîl, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm
  37. Yâ Cemîl, fasbir sabran cemîlâ
  38. Yâ Vekîl, ve kefâ billâhi Vekîlâ
  39. Yâ Kâfî, ve kefellâhü’l-mü’minîne’l-kıtâl
  40. Yâ Veliyy, ve huve’l-Veliyyü’l-Hamîd
  41. Yâ Rabb, fe tebârekallâhu Rabbu’l-âlemîn
  42. Yâ Ganîyy, vallâhu’l-Ganîyyu ve entümü’l-fukarâ
  43. Yâ Şekûr, innallâhe Şâkirun Alîm
  44. Yâ Hallâk ve huve’l-Hallâku’l-Alîm
  45. Yâ Muhsin, vallâhu yuhibbu’l-muhsinîn
  46. Yâ Kadîr, vallâhu alâ külli şey’in Kadîr
  47. Yâ Mufaddıl, vallâhu Zû’l-fadli’l-Azîm
  48. Yâ Mutimm, ve yutimmu ni’metehu aleyk
  49. Yâ Mu’izz, tu’izzu men teşâü ve tüzillu men teşâ
  50. Yâ Refî’, Refî’ud-derecâti Zü’l-Arş
  51. Yâ Şefî’, men zellezî yeşfe’u indeh
  52. Yâ Kebîr, innallâhe kâne Aliyyen Kebîrâ
  53. Yâ Hakk, fe-te‘âlellâhü’l-Melikü’l-Hakk
  54. Yâ Barr, innehû huve’l-Barru’r-Rahîm
  55. Yâ Vitr, ve’ş-Şef‘i ve’l-Vitr
  56. Yâ Gaffâr, innehû kâne Gaffârâ
  57. Yâ Gâfir, ve Ente hayru’l-Gâfirîn
  58. Yâ Hamîd, tenzîlun min Hakîmin Hamîd
  59. Yâ Mennân, belillâhu yemunnu aleykum
  60. Yâ Bâkî, ve yebkâ vechü Rabbike Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm
  61. Yâ Vâhid, kul huve’llâhu Ahad
  62. Yâ Metîn, innallâhe huve’r-Razzâku zû’l-kuvveti’l-Metîn
  63. Yâ Hâdî, innallâhe yehdî men yeşâ
  64. Yâ Bedî’, Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard
  65. Yâ Alîm, Âlimu’l-ğaybi ve’ş-şehâdeh
  66. Yâ Fettâh, ve huve’l-Fettâhu’l-Alîm
  67. Yâ Muhît, vellâhu bimâ ta’melûne Muhît
  68. Yâ Kâdî, vallâhu yakzî bil-hakk
  69. Yâ Samad, Allâhu’s-Samad
  70. Yâ Hasîb, ve kânallâhu alâ kulli şey’in Hasîbâ
  71. Yâ Nasîr, ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr
  72. Yâ Vâsi’, ve kânallâhu Vâsian Hakîmâ
  73. Yâ Kâhir, ve huve’l-Kâhiru fevka ibâdih
  74. Yâ Kebîr, el-Kebîru’l-Müteâl
  75. Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad
  76. Yâ men leyse kemislihî şey’ün, ve huve’s-Semî’ul Basîr, ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr
  77. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm
  78. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî’t-tayyibîne’t-tâhirîn birahmetike yâ Erhamer-Râhimîn
  79. Vel-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn Âmîn
Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 4

RAMAZAN DUASI MEALİ ANLAMI NEDİR? RAMAZAN DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?

Ramazan duasında Allah’ın yüceliği ve birliği vurgulanır. İçinde çok sayıda ayet cümlesi ve Allah’ın isimleri yer alır. Her bölümde kul, Rabbini farklı vasıflarıyla övmeye devam eder.

Üç cümlelik bir övgü, ardından bağışlanma, hidayet ve merhamet talebi gelir. Günahların affı, rızkın artması ve dünya-âhiret saadeti gibi konular da dua boyunca zımnen işlenir. Özellikle Esma-i Hüsna’nın zikredildiği kısımlarda Allah’ın sıfatları hatırlatılır.

Rabbimizin her şeye gücü yettiği, kullarına merhamet ettiği, dualara icabet eden yegâne ilah olduğu açıkça ifade edilir. Bu yönüyle dua, tevhid inancını pekiştirir ve kalpleri huzurlu kılar. Metin boyunca insanın acizliği, Allah’ın sonsuz kudreti önünde itiraf edilmiş olur.

RAMAZAN DUASI HANGİ AYETTE VE SUREDE GEÇİYOR?


Ramazan duası Kur’an’da tek parça bir metin değildir. Bu dua, Kur’an’daki çeşitli ayetlerden alınmış ifadeleri ve Esma-i Hüsna’yı içerir. Yani “Ramazan Duası” şeklinde müstakil bir sure veya ayet yoktur.

Duanın içinde “Fa’lem ennehu lâ ilâhe illallah” gibi Kur’an pasajlarından alınma cümleler yer alır. “Ve kânallâhu Ğafûran Rahîmâ” ifadesi de birçok ayette tekrar eden bir anlatımdır. Metin genel olarak 99 ismi şerif ve bazı kısa ayet kısımlarını harmanlayarak uzun bir dua oluşturur.
Ramazan ayına dair Kur’an’daki esas pasaj Bakara Suresi 183-185. ayetlerdir. Ancak buradaki ayetlerde tam bu dualar bulunmaz. Ramazan duası, gelenekte aktarılan bir dua mecmuasıdır ve halk arasında bu isimle anılır.

RAMAZAN DUASI KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?


Kur’an-ı Kerim’de Ramazan duası birebir yer almadığı için herhangi bir sayfa numarasıyla ilişkilendirmek mümkün değildir. Bu dua, Kur’an’dan derlenmiş cümleler içerir ancak tek bir bütün halinde Mushaf’ta yazılı değildir. Halk arasındaki bazı yanlış anlamalar, bu duanın Kur’an’da bir sure gibi yer aldığını düşündürse de gerçekte böyle bir sure yoktur.

Ramazan ayıyla ilgili ayetler Bakara suresinde bulunur. Türkiye’de yaygın kullanılan Mushaf düzeninde bu ayetler 28. ve 29. sayfalara denk gelir. Ramazan duasını arayanların bilmesi gereken, onun kitap halinde yazılmış bir dua metni olduğudur; Kur’an’ın sayfalarından biri değildir.
Ramazan ayının değeri Kur’an’da açıklandığı halde, özel bir “Ramazan Duası” ayeti göze çarpmaz. Bu yüzden dualar, genelde dua kitaplarından veya din alimlerinin hazırladığı mecmualardan öğrenilir. Ramazan duası da bu kaynaklarda birkaç sayfa olarak bulunur.

RAMAZAN DUASI KABUL OLMASI İÇİN HANGİ SUREDEN SONRA OKUNMALI?


Ramazan duasının kabul olması için belli bir sureden hemen sonra okunması şart koşulmamıştır. İslam’da duaların kabulünde esas olan samimiyet, ihlas ve Allah’ın takdiridir. Yani herhangi bir sureden sonra okuma zorunluluğu yoktur.

Bununla birlikte halk arasında bazı gelenekler vardır. Kimi, Yasin Suresi okuduktan sonra Ramazan duasını ekler. Kimi, teravih sonrasında veya hatim duası esnasında okumayı tercih eder.

Özellikle hatim bitince toplu dua yapılan ortamlarda Ramazan duasının da eklenmesi yaygındır. Ancak bu tamamen manevi bir tercih ve inanç meselesidir. Duaların makbuliyet zamanları ve mekanları vardır ama sabit bir sureye bağlanmamıştır.
Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 5

RAMAZAN DUASI KAÇ SAYFA?

Ramazan duası birkaç sayfalık bir metindir. Dua kitaplarında Arapça orijinali, Türkçe harflerle yazılışı ve meali verildiğinde toplamda ortalama üç-dört sayfa yer kapladığı görülür. Yazı boyutuna bağlı olarak bu sayfa miktarı değişebilir.

Bazı kitapçıklarda, sadece Arapça metin ve kısa okunuşu sunulduğunda bir iki sayfaya da sığabilir. Açıklamaları, faziletleri ve kısa tefsirleri eklendiğinde daha uzun sayfalara yayılabilir. Genelde dua mecmualarında özel bir başlık altında birkaç sayfalık bölüm olarak bulunur.

Kur’an sureleri gibi onlarca sayfa tutan bir metin değildir; uzun bir dua olsa da birkaç sayfa içinde tamamı yazılır. Biraz dikkatli okunuşla 10-15 dakikada okuyup bitirilebilecek bir metindir. Bu yüzden, isteyenler rahatlıkla tümünü okuyabilir ya da belli bölümlerini tercih edebilir.

RAMAZAN DUASI FAZİLETİ VE SIRLARI NELERDİR? RAMAZAN DUASININ FAYDALARI VE ETKİLERİ


Ramazan duasının faziletleri hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerde duanın, oruçlunun manevi mertebesini yükselttiği, günahların bağışlanmasına vesile olduğu ve Ramazan ayının bereketini artırdığı anlatılır. Halk arasında, bu duayı düzenli okuyanın Kadir Gecesi’ni idrak edeceğine dair inançlar da yaygındır.

Bazı nakillerde, ramazan duasını okuyan kişinin her türlü hayırlı arzusunun karşılanacağı söylenir. Maddi manevi sıkıntıları hafifletmesi ve rızkın bollaşması gibi beklentiler dile getirilir. Bu anlatımlar, duayı okuyanların manevi motivasyonunu yükseltir.

Dua boyunca Allah’ın isimleri zikredildiği için, kişi sanki Esma-i Hüsna’yı da tekrar etmiş olur. Bu da kalbe huzur ve zikir sevabı kazandırır. Peygamberimiz’e atfedilen menkıbelerde, bu duanın Allah katında makbuliyetine dair işaretler verilir.

RAMAZAN DUASI SABAH VE AKŞAM NAMAZLARINDA OKUNUR MU?


Ramazan duasını sabah veya akşam namazlarının ardından okumak mümkündür. İslam’da namaz sonrası dua etmek sünnettir ve birçok dua bu vakitlerde okunur. Ramazan duası da samimi bir kalple her vakit namazdan sonra edilebilir.

Namazların arkasından edilen duaların kabulünün umulduğu rivayet edilir. Özellikle sabah namazı sonrası zihin berrak olduğu için bu duayı okumak bereketli kabul edilir. Aynı şekilde akşam namazından sonra da iftar yapılmışsa şükür niyetine dua edilebilir.

Bu dua namazın farzı veya sünneti değildir. İsteyenler, namaz bitince ellerini açar ve istediği duayı yapar. Ramazan duası, bu esnada içtenlikle okunduğunda ruhu besler ve ibadet hazzını artırır.

RAMAZAN DUASI KAÇINCI CÜZ?


Ramazan duası Kur’an’ın hiçbir cüzüne doğrudan bağlı değildir. Kur’an cüzlerine bakıldığında “Ramazan Duası” başlıklı bir bölüm yoktur. Bu dua geleneksel kaynaklarda yer alan, ayet cümleleriyle süslenmiş bir münacat metnidir.

Ramazan ayına dair ayetler, Bakara suresinin 2. cüzünde bulunur. Ancak dua şeklinde Ramazan duası diye adlandırılan uzun metin, Mushaf’ın herhangi bir cüzünde geçmez. Bu yüzden “Ramazan duası şu cüzdedir” demek doğru olmaz.

Yani cüz numarası ve Ramazan duası arasında doğrudan bir ilişki bulunmaz. Dua, dua kitaplarında veya risalelerde yer alır. Ramazan ayıyla ilgili sure ve ayetlerin yer aldığı cüz başka, bu duanın okunduğu metinler başka kaynaklardadır.
Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 6

RAMAZAN DUASININ TAMAMI

Arapça Metin:

Bismillâhirrahmânirrahîm

  1. اللّٰهُمَّ اِنّ۪ي اَسْاَلُكَ بِاسْمِكَ الْحُسْنٰى
  2. يَا اللّٰهُ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
  3. يَا رَحْمٰنُ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ
  4. يَا رَح۪يمُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا
  5. يَا مَالِكُ مٰلِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِ
  6. يَا قُدُّوسُ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
  7. يَا مُتَعَالِ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
  8. يَا سَلَامُ وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلٰى دَارِ السَّلَامِ
  9. يَا مُؤْمِنُ اَلْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ
  10. يَا عَز۪يزُ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
  11. يَا جَبَّارُ اَلْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
  12. يَا خَالِقُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
  13. يَا مُصَوِّرُ هُوَ الَّذ۪ي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ
  14. يَا بَارِئُ الْمُصَوِّرُ
  15. يَا اَوَّلُ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
  16. يَا شَكُورُ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
  17. يَا وَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
  18. يَا ظَاهِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
  19. يَا قَٓائِمًا بِالْقِسْطِ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
  20. يَا حَيُّ اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
  21. يَا عَل۪يمُ يَا بَص۪يرُ اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ
  22. يَا حَل۪يمُ اِنَّهُ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ
  23. يَا حَك۪يمُ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا
  24. يَا كَر۪يمُ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ كَر۪يمٌ
  25. يَا قَادِرُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَبْعَثَ
  26. يَا مُقْتَدِرُ عِنْدَ مَل۪يكٍ مُقْتَدِرٍ
  27. يَا بَاعِثُ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
  28. يَا رَازِقُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِق۪ينَ
  29. يَا وَارِثُ وَلِلّٰهِ م۪يرَاثُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
  30. يَا قَوِيُّ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَز۪يزٌ
  31. يَا شَه۪يدُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَه۪يدٌ
  32. يَا مُبْدِئُ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ
  33. يَا رَزَّاقُ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ
  34. يَا تَوَّابُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا
  35. يَا وَهَّابُ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
  36. يَا جَل۪يلُ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
  37. يَا جَم۪يلُ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَم۪يلًا
  38. يَا وَك۪يلُ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
  39. يَا كَافِي وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْقِتَالَ
  40. يَا وَل۪يُّ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَم۪يدُ
  41. يَا رَبُّ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَم۪ينَ
  42. يَا غَن۪يُّ وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَٓاءُ
  43. يَا شَكُورُ اِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَل۪يمٌ
  44. يَا خَلَّاقُ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَل۪يمُ
  45. يَا مُحْسِنُ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
  46. يَا قَد۪يرُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
  47. يَا مُفَضِّلُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ
  48. يَا مُتِمُّ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
  49. يَا مُعِزُّ تُعِزُّ مَنْ تَشَٓاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَٓاءُ
  50. يَا رَف۪يعُ رَف۪يعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ
  51. يَا شَف۪يعُ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
  52. يَا كَب۪يرُ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَب۪يرًا
  53. يَا حَقُّ فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
  54. يَا بَرُّ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّح۪يمُ
  55. يَا وِتْرُ وَالشَّفْعِ وَالْوِتْرِ
  56. يَا غَفَّارُ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
  57. يَا غَافِرُ وَاَنْتَ خَيْرُ الْغَافِر۪ينَ
  58. يَا حَم۪يدُ تَنْز۪يلٌ مِنْ حَك۪يمٍ حَم۪يدٍ
  59. يَا مَنَّانُ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ
  60. يَا بَاق۪ي وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ
  61. يَا وَاحِدُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ
  62. يَا مَت۪ينُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينُ
  63. يَا هَادِي اِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَٓاءُ
  64. يَا بَد۪يعُ بَد۪يعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ
  65. يَا عَل۪يمُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
  66. يَا فَتَّاحُ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَل۪يمُ
  67. يَا مُح۪يطُ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ
  68. يَا قَاض۪ي وَاللّٰهُ يَقْض۪ي بِالْحَقِّ
  69. يَا صَمَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ
  70. يَا حَس۪يبُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَس۪يبًا
  71. يَا نَص۪يرُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّص۪يرُ
  72. يَا وَاسِعُ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا
  73. يَا قَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه۪
  74. يَا كَب۪يرُ الْكَب۪يرُ الْمُتَعَالِ
  75. يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ
  76. يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِه۪ شَيْءٌ وَهُوَ السَّم۪يعُ الْبَص۪يرُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّص۪يرُ
  77. وَلَٓا حَوْلَ وَلَٓا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظ۪يمِ
  78. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
  79. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اٰمِينَ


Türkçe Harflerle Yazılışı:

Bismillahirrahmânirrahîm

  1. Allahümme innî es’elüke bi-ismikel hüsnâ
  2. Yâ Allah, fa’lem ennehu lâ ilâhe illallâh
  3. Yâ Rahmân, er-Rahmânu allemel Kur’ân
  4. Yâ Rahîm, ve kânallâhu Ğafûran Rahîmâ
  5. Yâ Mâlik, Mâliki yevmid-dîn
  6. Yâ Kuddûs, el-Meliku’l-Kuddûsu’s-Selâm
  7. Yâ Müteâl, fe-teâlellâhü’l-Meliku’l-Hakku
  8. Yâ Selâm, vallâhu yed’û ilâ dâri’s-selâm
  9. Yâ Mü’min, el-Mü’minü’l-Müheyminü’l-Azîz
  10. Yâ Azîz, ve kânallâhu Azîzen Hakîmâ
  11. Yâ Cebbâr, el-Cebbâru’l-Mütekebbir
  12. Yâ Khâlik, fe-tebârekallâhu ahsenül-hâlikîn
  13. Yâ Musavvir, huvellezî yusavvirukum fi’l-erhâm
  14. Yâ Bâri’, el-Bâri’u’l-Musavvir
  15. Yâ Evvel, huve’l-Evvelu ve’l-Âhiru ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtın
  16. Yâ Şekûr, inne Rabbena le-Gafûrun Şekûr
  17. Yâ Vedûd, ve huve’l-Gafûru’l-Vedûd
  18. Yâ Zâhir, ve’z-Zâhiru ve’l-Bâtın
  19. Yâ Kâimen bi’l-kıst, lâ ilâhe illâ Hû
  20. Yâ Hayy, Allâhu lâ ilâhe illâ Huve’l-Hayyü’l-kayyûm
  21. Yâ Alîm, yâ Basîr, innallâhe Basîrun bi’l-ibâd
  22. Yâ Halîm, innehû le Alîmun Halîm
  23. Yâ Hakîm, ve kânallâhu Azîzen Hakîmâ
  24. Yâ Kerîm, innallâhe le Ğaniyyün Kerîm
  25. Yâ Kâdir, kul huve’l-Kâdiru alâ en yeb’ase
  26. Yâ Muktedir, inde Melîkin Muktedir
  27. Yâ Bâis, innallâhe yeb’asu men fi’l-kubûr
  28. Yâ Râzık, vallâhu hayru’r-Râzıkîn
  29. Yâ Vâris, ve lillâhi mîrâsü’s-semâvâti ve’l-ard
  30. Yâ Kaviyy, innallâhe le Kaviyyün Azîz
  31. Yâ Şehîd, innallâhe alâ kulli şey’in Şehîd
  32. Yâ Mubdi’, innehû huve yubdi’u ve yu’îd
  33. Yâ Rezzâk, vallâhu yerzuku men yeşâ’
  34. Yâ Tevvâb, innallâhe kâne Tevvâben Rahîmâ
  35. Yâ Vehhâb, inneke Ente’l-Vehhâb
  36. Yâ Celîl, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm
  37. Yâ Cemîl, fasbir sabran cemîlâ
  38. Yâ Vekîl, ve kefâ billâhi Vekîlâ
  39. Yâ Kâfî, ve kefellâhü’l-mü’minîne’l-kıtâl
  40. Yâ Veliyy, ve huve’l-Veliyyü’l-Hamîd
  41. Yâ Rabb, fe tebârekallâhu Rabbu’l-âlemîn
  42. Yâ Ganîyy, vallâhu’l-Ganîyyu ve entümü’l-fukarâ
  43. Yâ Şekûr, innallâhe Şâkirun Alîm
  44. Yâ Hallâk, ve huve’l-Hallâku’l-Alîm
  45. Yâ Muhsin, vallâhu yuhibbu’l-muhsinîn
  46. Yâ Kadîr, vallâhu alâ külli şey’in Kadîr
  47. Yâ Mufaddıl, vallâhu Zû’l-fadli’l-Azîm
  48. Yâ Mutimm, ve yutimmu ni’metehu aleyk
  49. Yâ Mu’izz, tu’izzu men teşâü ve tüzillu men teşâ
  50. Yâ Refî’, Refî’ud-derecâti Zü’l-Arş
  51. Yâ Şefî’, men zellezî yeşfe’u indeh
  52. Yâ Kebîr, innallâhe kâne Aliyyen Kebîrâ
  53. Yâ Hakk, fe-te‘âlellâhü’l-Melikü’l-Hakk
  54. Yâ Barr, innehû huve’l-Barru’r-Rahîm
  55. Yâ Vitr, ve’ş-Şef‘i ve’l-Vitr
  56. Yâ Gaffâr, innehû kâne Gaffârâ
  57. Yâ Gâfir, ve Ente hayru’l-Gâfirîn
  58. Yâ Hamîd, tenzîlun min Hakîmin Hamîd
  59. Yâ Mennân, belillâhu yemunnu aleykum
  60. Yâ Bâkî, ve yebkâ vechü Rabbike Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm
  61. Yâ Vâhid, kul huve’llâhu Ahad
  62. Yâ Metîn, innallâhe huve’r-Razzâku zû’l-kuvveti’l-Metîn
  63. Yâ Hâdî, innallâhe yehdî men yeşâ
  64. Yâ Bedî’, Bedî’u’s-semâvâti ve’l-ard
  65. Yâ Alîm, Âlimu’l-ğaybi ve’ş-şehâdeh
  66. Yâ Fettâh, ve huve’l-Fettâhu’l-Alîm
  67. Yâ Muhît, vellâhu bimâ ta’melûne Muhît
  68. Yâ Kâdî, vallâhu yakzî bil-hakk
  69. Yâ Samad, Allâhu’s-Samad
  70. Yâ Hasîb, ve kânallâhu alâ kulli şey’in Hasîbâ
  71. Yâ Nasîr, ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr
  72. Yâ Vâsi’, ve kânallâhu Vâsian Hakîmâ
  73. Yâ Kâhir, ve huve’l-Kâhiru fevka ibâdih
  74. Yâ Kebîr, el-Kebîru’l-Müteâl
  75. Yâ men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad
  76. Yâ men leyse kemislihî şey’ün, ve huve’s-Semî’ul Basîr, ni’me’l-Mevlâ ve ni’me’n-Nasîr
  77. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm
  78. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî’t-tayyibîne’t-tâhirîn birahmetike yâ Erhamer-Râhimîn
  79. Vel-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn Âmîn
Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 7

RAMAZAN DUASI EZBERLEMEK İSTİYORUM DİYENLER İÇİN ÖNERİLER

Ramazan duası uzun olduğu için bölüm bölüm ezberlemek faydalıdır. Her gün birkaç satırı tekrar ederek devam etmek zihni yormaz, kalıcılığı artırır. Türkçe harflerle yazılışı üzerinden okumak isteyenler, düzgün telaffuz için mutlaka bilen birinden veya bir ses kaydından destek almalıdır.
Anlamı bilinerek ezberlenirse zihin daha kolay kavrar. Her ismin ne ifade ettiğini düşünmek, kalple dile gelmesini sağlar. Yazılı kâğıttan yavaşça okumak ve sesli tekrar yapmak, hafızayı güçlendirir.

Namazlardan sonra veya seher vaktinde birkaç dakika ayırarak kısmı kısmı tekrar edilebilir. Düzenli yapılınca bir iki hafta içinde büyük bölümü zihinde kalır. İhtiyaç halinde yanınızda taşınacak bir dua metni de hızlı tekrar için yararlıdır.

RAMAZAN DUASI MEALİ NEDİR? RAMAZAN DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?


Ramazan duasının mealinde öncelikle Allah’ın birliği, kudreti ve merhameti anlatılır. Kul, “Senden başka ilah yok” ifadesini farklı şekillerde tekrarlar, Allah’ı yüceltir ve ona sığınır. Yaratıcının rahmetinden, bağışlayıcılığından ve lütuflarından bahsedilir.

Duanın başından sonuna kadar, Allah’ın isimleriyle O’na sesleniş sürer. Her bir isimde ayrı bir hikmet ve güzellik vurgulanır. Zalimden kurtarma, ölüleri diriltme, affedip merhamet etme gibi sıfatlar dile getirilerek kullar, Rabbine tevekkül eder.

Ramazan dualarının özünde, kulun acziyetini ve Allah’ın sonsuz gücünü kabul etme hali bulunur. Dünyaya dair istekler açıkça geçmese de, esma zikriyle ruha huzur verilir. Bu şekilde insan, oruç ayında Rabbine yönelerek bütün gönül dileklerini O’na havale eder.

RAMAZAN DUASI DİĞER ADI NEDİR?


Ramazan duasının en yaygın adı “Ramazan-ı Şerif Duası” olarak bilinir. Bazıları “Cebrail (a.s.) Duası” diye de atıfta bulunur, çünkü rivayetlerde Cebrail’in Peygamberimiz’e getirdiği dua olduğu anlatılır. Yine bazı eski kaynaklarda “Ramazan Ayı Duası” şeklinde geçer.

Esma-i Hüsna’yı içerdiği için “Esma-i Hüsna Duası” diyenler de çıkar. Fakat halk arasında en köklü isim “Ramazan Duası” şeklindedir. Dua mecmualarında genelde bu başlıkla yer alır.

Bazen geleneksel kitapçıklar “Ramazan-ı Şerif Duası” başlığını atar. Hepsi aynı metni işaret eder. Yaygın olarak kim “Ramazan Duası” dese de, hangi kitapçığa bakılsa aynı dua metni kastedilir.

RAMAZAN DUASI TEFSİRİ NEDİR?


Ramazan duası Kur’an’daki bir sure olmadığı için klasik anlamda tefsiri bulunmaz. Fakat bu duaların içindeki ayetlerin, Esma-i Hüsna pasajlarının açıklamaları yapılabilir. Bu açıklamalara bazen “Ramazan duasının şerhi” veya “tefsiri” denir.

Metinde geçen her bir Allah ismi ve ayet cümlesi, Kur’an’ın farklı bölümlerinden alındığı için yorumlanabilir. Örneğin “Allâhu’s-Samad” ifadesini açıklarken İhlâs suresindeki “Samad” kelimesinin anlamı verilir. Böylece okuyucu, dua cümlelerinin derinliğini anlar.

Bu yorumlar, duayı okuyan kişiye manayı kavrama kolaylığı sağlar. Ayrıca kalpteki saygı ve huşu artar. Ramazan duası şerh edilmiş metinleri okuyanlar, duadaki her bölümün niçin önemli olduğunu daha iyi bilir ve bilinçli bir şekilde okuyarak istifade eder.
Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı) - 8

RAMAZAN DUASI NE İÇİN OKUNUR? RAMAZAN DUASI NEDEN OKUNUR?

Ramazan duası, Ramazan ayının kutsiyetinden yararlanmak ve manevi bereketi artırmak niyetiyle okunur. Kişi bu dua sayesinde Allah’ın 99 ismini hatırlayarak, rahmet kapılarının kendisine açılmasını ümit eder. Özellikle günahların bağışlanması, rızkın bollaşması, hastalıklardan şifa gibi dileklerin dualarla Allah’a arz edildiği zamandır.

Bu dua aynı zamanda Ramazan atmosferine uygun bir yakarıştır. İçinde oruç ruhuna uygun tövbe, istiğfar ve tevhid vurguları bulunur. “Rahmân, Rahîm, Ğafûr” gibi isimler, insana her an Allah’ın merhametini hatırlatır.

Bazı rivayetlerde bu duayı okuyanların Kadir Gecesi’ni mutlaka fark edeceği veya Ramazan orucunun sevabını kat kat alacağı anlatılır. Samimi okunduğunda, kalbin yumuşamasına ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olduğu düşünülür. Manevi açıdan incelmek ve bu mübarek ayda dualarla dolu bir gönüle sahip olmak isteyenler için etkili bir ibadettir.

RAMAZAN DUASI ABDESTSİZ OKUNUR MU?


Ramazan duasını abdestli okumak daha güzel kabul edilir. Fakat dua etmek için abdest şartı yoktur. Yani abdestli veya abdestsiz her halükarda Allah’a yönelerek bu dua yapılabilir.

Duanın içinde Kur’an’dan alınma cümleler yer alsa da bu, tilavet maksadıyla okunmadığı için abdestsiz okunması sakıncalı görülmez. Ancak saygı ve edep açısından, mümkünse abdest alınması tavsiye edilir. Temiz beden, temiz dil ve kalple dua etmek, manevi hazzı yükseltir.
Kadınların özel hallerinde de dua okunabilir. Namaz ve oruç tutulamasa bile dua ve zikir serbesttir. Bu yüzden Ramazan duası her an yapılabilecek manevi bir yolculuktur.

RAMAZAN DUASI KAÇ DEFA OKUNMALI? RAMAZAN DUASI NE ZAMAN OKUNUR?


Ramazan duasının kaç defa okunması konusunda kesin bir sayı yoktur. Bazı kaynaklarda “Ramazan’ın başında, ortasında ve sonunda birer defa okunmalı” diye öneriler yer alır. Bazıları her Cuma gecesi veya her teravih namazından sonra okumayı tercih eder.

Dileyen, iftarın hemen ardından şükür niyetiyle okuyabilir. Sahurda, oruca niyet etmeden önce manevi hazırlık için okunması da yaygındır. Kadir Gecesi olduğunu düşündüğü gece boyunca bir defa veya birkaç defa okumak da halk arasında yapılır.

Her namaz sonrası okumayı alışkanlık edinenler de vardır. Günde bir kez okumak isteyenler ise genellikle akşam-teravih namazı sonrasını seçer. Samimiyetle ve isteyerek yapılan her okuma kıymetlidir. Bu dua, Ramazan ayının manevi ikliminde ne kadar tekrar edilirse kalplerde o kadar iz bırakır.

RAMAZAN DUASINDAN SONRA OKUNACAK DUA


Ramazan duasından sonra kısa bir kapanış duası yapmak yaygındır. Genellikle “Allah’ım dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla, Ramazan’ı hakkımızda hayırlı kıl” gibi birkaç cümle eklenir. Ardından Fatiha suresi okunur ve eller yüze sürülür.

Cemaatle yapılıyorsa, topluca “amin” denilerek dua bitirilir. Bireysel okunduğunda da kişi içindeki özel talepleri ekleyebilir. Bazı geleneklerde Ramazan duası bitince üç defa salavat getirilip Fatiha ile kapatılır.

Bu şekilde dua, Peygamberimiz’e salât ve selâm gönderildikten sonra mühürlenmiş olur. Namazdan veya oruçtan sonra yapılan dualarda da benzer bir yöntem izlenir. Önemli olan samimiyetle niyaz edip gönülden “amin” diyerek ibadeti sonlandırmaktır.
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