Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı)

RAMAZAN DUASI MEALİ ANLAMI NEDİR? RAMAZAN DUASINDA NELERDEN BAHSEDİLMEKTEDİR?

Ramazan duasında Allah’ın yüceliği ve birliği vurgulanır. İçinde çok sayıda ayet cümlesi ve Allah’ın isimleri yer alır. Her bölümde kul, Rabbini farklı vasıflarıyla övmeye devam eder.



Üç cümlelik bir övgü, ardından bağışlanma, hidayet ve merhamet talebi gelir. Günahların affı, rızkın artması ve dünya-âhiret saadeti gibi konular da dua boyunca zımnen işlenir. Özellikle Esma-i Hüsna’nın zikredildiği kısımlarda Allah’ın sıfatları hatırlatılır.



Rabbimizin her şeye gücü yettiği, kullarına merhamet ettiği, dualara icabet eden yegâne ilah olduğu açıkça ifade edilir. Bu yönüyle dua, tevhid inancını pekiştirir ve kalpleri huzurlu kılar. Metin boyunca insanın acizliği, Allah’ın sonsuz kudreti önünde itiraf edilmiş olur.



RAMAZAN DUASI HANGİ AYETTE VE SUREDE GEÇİYOR?

RAMAZAN DUASI KUR’AN-I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

RAMAZAN DUASI KABUL OLMASI İÇİN HANGİ SUREDEN SONRA OKUNMALI?

Ramazan duası Kur’an’da tek parça bir metin değildir. Bu dua, Kur’an’daki çeşitli ayetlerden alınmış ifadeleri ve Esma-i Hüsna’yı içerir. Yani “Ramazan Duası” şeklinde müstakil bir sure veya ayet yoktur.Duanın içinde “Fa’lem ennehu lâ ilâhe illallah” gibi Kur’an pasajlarından alınma cümleler yer alır. “Ve kânallâhu Ğafûran Rahîmâ” ifadesi de birçok ayette tekrar eden bir anlatımdır. Metin genel olarak 99 ismi şerif ve bazı kısa ayet kısımlarını harmanlayarak uzun bir dua oluşturur.Ramazan ayına dair Kur’an’daki esas pasaj Bakara Suresi 183-185. ayetlerdir. Ancak buradaki ayetlerde tam bu dualar bulunmaz. Ramazan duası, gelenekte aktarılan bir dua mecmuasıdır ve halk arasında bu isimle anılır.Kur’an-ı Kerim’de Ramazan duası birebir yer almadığı için herhangi bir sayfa numarasıyla ilişkilendirmek mümkün değildir. Bu dua, Kur’an’dan derlenmiş cümleler içerir ancak tek bir bütün halinde Mushaf’ta yazılı değildir. Halk arasındaki bazı yanlış anlamalar, bu duanın Kur’an’da bir sure gibi yer aldığını düşündürse de gerçekte böyle bir sure yoktur.Ramazan ayıyla ilgili ayetler Bakara suresinde bulunur. Türkiye’de yaygın kullanılan Mushaf düzeninde bu ayetler 28. ve 29. sayfalara denk gelir. Ramazan duasını arayanların bilmesi gereken, onun kitap halinde yazılmış bir dua metni olduğudur; Kur’an’ın sayfalarından biri değildir.Ramazan ayının değeri Kur’an’da açıklandığı halde, özel bir “Ramazan Duası” ayeti göze çarpmaz. Bu yüzden dualar, genelde dua kitaplarından veya din alimlerinin hazırladığı mecmualardan öğrenilir. Ramazan duası da bu kaynaklarda birkaç sayfa olarak bulunur.Ramazan duasının kabul olması için belli bir sureden hemen sonra okunması şart koşulmamıştır. İslam’da duaların kabulünde esas olan samimiyet, ihlas ve Allah’ın takdiridir. Yani herhangi bir sureden sonra okuma zorunluluğu yoktur.Bununla birlikte halk arasında bazı gelenekler vardır. Kimi, Yasin Suresi okuduktan sonra Ramazan duasını ekler. Kimi, teravih sonrasında veya hatim duası esnasında okumayı tercih eder.Özellikle hatim bitince toplu dua yapılan ortamlarda Ramazan duasının da eklenmesi yaygındır. Ancak bu tamamen manevi bir tercih ve inanç meselesidir. Duaların makbuliyet zamanları ve mekanları vardır ama sabit bir sureye bağlanmamıştır.