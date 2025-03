Ramazan Duası okunuşu: Ramazan Duası nasıl yapılır? ( Ramazan Duası Arapça ve Türkçe Okunuşu Yazılışı)

RAMAZAN DUASI NE İÇİN OKUNUR? RAMAZAN DUASI NEDEN OKUNUR?

Ramazan duası, Ramazan ayının kutsiyetinden yararlanmak ve manevi bereketi artırmak niyetiyle okunur. Kişi bu dua sayesinde Allah’ın 99 ismini hatırlayarak, rahmet kapılarının kendisine açılmasını ümit eder. Özellikle günahların bağışlanması, rızkın bollaşması, hastalıklardan şifa gibi dileklerin dualarla Allah’a arz edildiği zamandır.



Bu dua aynı zamanda Ramazan atmosferine uygun bir yakarıştır. İçinde oruç ruhuna uygun tövbe, istiğfar ve tevhid vurguları bulunur. “Rahmân, Rahîm, Ğafûr” gibi isimler, insana her an Allah’ın merhametini hatırlatır.



Bazı rivayetlerde bu duayı okuyanların Kadir Gecesi’ni mutlaka fark edeceği veya Ramazan orucunun sevabını kat kat alacağı anlatılır. Samimi okunduğunda, kalbin yumuşamasına ve Allah’a yakınlaşmaya vesile olduğu düşünülür. Manevi açıdan incelmek ve bu mübarek ayda dualarla dolu bir gönüle sahip olmak isteyenler için etkili bir ibadettir.



RAMAZAN DUASI ABDESTSİZ OKUNUR MU?

RAMAZAN DUASI KAÇ DEFA OKUNMALI? RAMAZAN DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

RAMAZAN DUASINDAN SONRA OKUNACAK DUA

Ramazan duasını abdestli okumak daha güzel kabul edilir. Fakat dua etmek için abdest şartı yoktur. Yani abdestli veya abdestsiz her halükarda Allah’a yönelerek bu dua yapılabilir.Duanın içinde Kur’an’dan alınma cümleler yer alsa da bu, tilavet maksadıyla okunmadığı için abdestsiz okunması sakıncalı görülmez. Ancak saygı ve edep açısından, mümkünse abdest alınması tavsiye edilir. Temiz beden, temiz dil ve kalple dua etmek, manevi hazzı yükseltir.Kadınların özel hallerinde de dua okunabilir. Namaz ve oruç tutulamasa bile dua ve zikir serbesttir. Bu yüzden Ramazan duası her an yapılabilecek manevi bir yolculuktur.Ramazan duasının kaç defa okunması konusunda kesin bir sayı yoktur. Bazı kaynaklarda “Ramazan’ın başında, ortasında ve sonunda birer defa okunmalı” diye öneriler yer alır. Bazıları her Cuma gecesi veya her teravih namazından sonra okumayı tercih eder.Dileyen, iftarın hemen ardından şükür niyetiyle okuyabilir. Sahurda, oruca niyet etmeden önce manevi hazırlık için okunması da yaygındır. Kadir Gecesi olduğunu düşündüğü gece boyunca bir defa veya birkaç defa okumak da halk arasında yapılır.Her namaz sonrası okumayı alışkanlık edinenler de vardır. Günde bir kez okumak isteyenler ise genellikle akşam-teravih namazı sonrasını seçer. Samimiyetle ve isteyerek yapılan her okuma kıymetlidir. Bu dua, Ramazan ayının manevi ikliminde ne kadar tekrar edilirse kalplerde o kadar iz bırakır.Ramazan duasından sonra kısa bir kapanış duası yapmak yaygındır. Genellikle “Allah’ım dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı bağışla, Ramazan’ı hakkımızda hayırlı kıl” gibi birkaç cümle eklenir. Ardından Fatiha suresi okunur ve eller yüze sürülür.Cemaatle yapılıyorsa, topluca “amin” denilerek dua bitirilir. Bireysel okunduğunda da kişi içindeki özel talepleri ekleyebilir. Bazı geleneklerde Ramazan duası bitince üç defa salavat getirilip Fatiha ile kapatılır.Bu şekilde dua, Peygamberimiz’e salât ve selâm gönderildikten sonra mühürlenmiş olur. Namazdan veya oruçtan sonra yapılan dualarda da benzer bir yöntem izlenir. Önemli olan samimiyetle niyaz edip gönülden “amin” diyerek ibadeti sonlandırmaktır.