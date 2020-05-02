Ramazanda iftar menüsü önerileri: Osmanlı'da pişen en özel 101 yemek

Türkler, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'nun fethi ve devamında, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden süreçte her biri birbiriden çok farklı toplumlarla kültürel olarak etkileşime girdi. Bu etkileşim, iletişim ve alışveriş doğal olarak mutfaklara da yansıdı. Osmanlı mutfağı; Anadolu'nun bereketli toprakları, tarihi zenginlikleri ve yaşayan birçok halk kültürünün etkileri sayesinde dünyanın en büyük füzyon mutfağı haline geldi. İstanbul'u ya da Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyayı ziyaret edenler tanıştıkları mutfak ve onun derinliği karşısında hayranlıklarını gizleyemedi. Kırım Savaşı sonrası İstanbul'a gönderilen Fransız bir şef olan Alexis Benoist Soyer , mutfağımızı çok beğenerek pilav, bamya, lokum, muhallebi, dolma, köfte, şiş kebap, baklava, kadayıf, şerbet, kahve ve daha birçok yiyecek ve içeceğin Avrupa mutfaklarına alınması gerektiğini söyler. Bugün de Amerika'dan Çin'e, Rusya'dan Afrika'ya dünyanın birçok bölgesinde Osmanlı mutfağının izlerini görmek mümkün. Osmanlı İmparatorluğu günümüzde fiilen var olmasa da Osmanlı mutfak imparatorluğu dünyanın birçok mutfağında gerek teknikleri, gerek yemekleri, gerekse kültürü ile yaşamaya devam ediyor. İşte iftar tercihinizde yardımcı olacak Osmanlı mutfağını süsleyen en özel 101 yemek...

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Kirde Kebabı : Kıtır yufka üzerinde yoğurt ve sebzeli dana kavurma

Ekşili Lohusa Çorbası: Kuzu etli, yumurtalı lezzet ve şifa dolu bir çorba

Vişneli yaprak sarma : Etli sarmaların kralı

Hamsi Tava : Kızartılan hamsiler sirke ve sarımsak sosuyla servis ediliyordu

Etli enginar dolması : Enginarın aroması ve kuzu etiyle şenlenen dolma

Piruhi : Un, yumurta, tulum peyniri, tereyağı, et suyu ve ceviz içinden yapılan mantı benzeri bir yemektir.

Hibeş: Tahin ve çeşitli baharatlarla hazırlanmış nohut ezmesi

Kazandibi

Kabak Kalyesi : Koyun eti, soğan pekmez ile sarımsak limon ve kabak ile lezzet buluyor

Nemse Böreği : İçinde küçük küçük kesilmiş patlıcan, kabak, kıyma bulunan, görüntüsü baklavayı andıran lezzetli börek

Susuz pilav :Kuzu eti, tereyağı , un ve sakızla yapılan nefis pilav

Yoğurtlu Çorba:Yoğurt ve tavuk suyu ile hazırlanan çorba, ilave edilen un ile kıvamı artırılıyırodu.

İçli Köfte : Güneydoğu mutfağının vazgeçilmezi

Zeytinyağlı iç baklalı enginar : Lezzeti yemeğin isminde gizli

Mahmudiyye : Tarçın, karanfil ve kayısı ile lezzetlendirilmiş, Rezaki üzümlü ve bademli piliç yahnisi

Karnıyarık : Lezzeti pilav ve cacık ile taçlandırılır

Ciğer tavası: Una bulanmış ciğerler kimyon ve karabiber ile kızartılıyor üstüne limon sıkılarak servis ediliyordu

Paça Böreği :Kuzu paçasıyla hazırlanır

Düğün Çorbası : Sadece düğünlerin değil tüm davetlerin vazgeçilmezi

Kavun Dolması

Babaganuş : Yoğurt, sarımsak ve zeytinyağı ile harmanlanmış, közlenmiş patlıcan ve biberle hazırlanır

Baklalı yaprak sarma : Tokat’ın en özel lezzetlerinden biri

Tavuk Kebabı : Haşlanmış tavuğun üstüne soğan suyu ile seyretilmiş yoğurt sürülerek kızartılır, maydonozla servis edilir

Vetrika: kavrulmuş un hamur haline gelince ateşten alınır ve yumurtalar yedirilir. Küçük parçalara ayrılan yumurtalı hamur fırında pişirilir üstüne kıyma ya da peynir ile servis edilir

Yoğurtlu Şalgam kızartması : un ve yumurtaya batırılan şalgam zeytinyağda kızartılıyor

Paça yahnisi : Dana veya kuzu paçası nohut ve bol soğanla pişirilerek servis ediliyor

Hums Lokması : Kuş üzümlü, çam fıstıklı ve tarçınlı nohut ezmesi

Pastırmalı yumurta : Sotelenmiş soğan, tereyağı, çemeni ayrılmış pastırma ve birkaç damla sirkenin yarattığı mucize lezzet

Balkabağı Dolması : Çamfıstığı, soğan, pirinç ve kıymayla doldurulmuş balkabağı

Kaymak baklavası

Patlıcan silkmesi :Nefis bir zeytinyağlı

Lor Köftesi : Lor maydonoz yumurta ve tereyağının lezzeti birarada

Yoğurtlu Şiş Kebap : En altta et suyu ile ıslanmış pideler ortada ızgarada pişirilmiş et ve sarımsaklı yoğurt

Kadınbudu : Bir klasik

Bumbar ve Şirden: dillere destan lezzetler

Papaz Yahnisi : Dana etiyle yapılan en lezzetli yahni

Patlıcanlı pilav : yaz aylarının lezzetli yemeği

Peynir Lokması : Peynirli lezzet patlaması

Patlıcan Mücveri : Tereyağında kızartılarak hazırlanan patlıcan kıymayla servis edilirdi

Buğdaylı Balık Çorbası : Boğazın levrekleri keşkeklik buğday ve sirke ile pişiriliyor üzerine nane ve maydonoz serpilerek servis ediliyordu

Hurma Kebabı : Hurma büyüklüğünde pişirilen köfteler kakule ve tarçın ile lezzetlendiriliyor

Arefe Köftesi :Kuzu kıyması anason , kimyon, soğan ve bulgur ile lezzetlendiriliyor

Yalancı Pilaki: Sarımsak , kereviz ve domatesle pişirilen içinde et olmayan nadir yemeklerden biri

Su Böreği: peynirli kıymalı ya da sade...

Çılbır : Haşlanmış suda pişirilmiş yumurta tereyağlı karabiberli sos ile hazırlanıyor

Hakani helva

Kestaneli Terine Çorbası: Kestaneli, yoğurtlu ve baharatlı kuru meyve çorbası

Defneli Şiş kebabı : Kuzu eti defne ve soğanın müthiş bileşimi

Elmasiye

Abdigör Köftesi : Etin sabit bir ritimle saatlerce dövülerek, sinirlerinden ayıklanmış macun gibi bir kıvama getirilmesinden sonra ince kıyılmış soğan ve baharat ile yoğurularak yuvarlak parçalar halinde suya atılıp haşlanması yoluyla yapılır. Püf noktası ise dövülmesidir.

İşkembe Yahnisi : Tereyağda kızartılan işkembe nohut ve soğanla biraraya getiriliyor

Çevgani mücveri : Kuzu eti yumurta, un ve maydonozla karıştırılır tereyağında kızartılarak servis edilir

Vişneli ekmek tatlısı

Terbiyeli Ciğer Çorbası : Et suyunda pişirilen kuzu ciğeri tereyağı ile pişirilip, yumuta ve un ile taçlandırılıyor. Bu çorbaya nane ve maydonoz çok yakışır.

Acem pilavı : Yapımı zahmetli ancak çok lezzetli

Tas Kebabı : Tarçın kakule ve anason ile terbiye edilmiş kuzu eti ile pişirilen pilav, sarımsaklı yoğurt ile servis edilir

Tavuklu Etli Yahni :Tavuk ve kuzu kol’un muhteşem birlikteliği

Tuffahiye: Bulgur, kereviz sapı ve soğan ile doldurularak fırınlanmış elma dolması

Uskumru dolması : Boğazdan gelen lezzetin pirinç ile buluştuğu zirve

Peynirli maydonozlu mücver: Peynir maydonoz, kekik ve yurta biraraya gelince...

Marmarina : Terbiyeli kıymalı körpe ıspanak

Tavukgöğsü

İşkembe Çorbası : İftar sofralarının iştah açısı, vazgeçilmezi

Kuşbaşı Kebabı : Soğan yenibahar ve karabiber ile terbiyelendirilen kuzu eti ızgarada pişirilerek servis ediliyor

Saray lokması

Tavşan Yahnisi: Sarımsaklı, tereyağlı ve bol lezzetli

Bamya dolması : Zahmetli ama nefis

Piliç Çorbası : Lezzet ve sağlık kaynağı üstelik çok doyurucu

Ciğer Kebabı : Ciğerin en güzel hali

Yalancı İlik Yahnisi: Kuzu ciğeri ve kuzu etinin biraraya getirilerek hazırlanan yahni tam bir lezzet bombası

Luhum pilavı : damak tadına düşkün olanlar için

Bulgurlu Mercimek Çorbası : Bulgur ve mercimekle hazırlanan reyhan ile lezzetlendirilen bir klasik.

Çömlek Kebabı : Kapaklı bir güvecin en alt katına limon, sonra sırasıyla et, soğan, bamya,patlıcan, kabak ve domates, sarımsak konularak pişirilen Çömlek Kebabı anason ve karabiberle tatlandırılıyor

Demir tatlısı

Medfune: Patlıcan, bakla, kiş kabaği veya kenger kullanılarak yapılan etli sulu yemek

Tavuk ciğeri kebabı : Önce ızgarada pişirilen tavuk ciğerleri bir de tereyağı ve baharatlarla tavaya atılıp hazırlanıyor

Peynirli katmer : keş ya da kurutla hazırlanan nefis hamurişi

Nohut Çorbası : Püre haline getirilmiş nohut, piliç suyunda pişiriliyor.

Muzhır Kebabı : Soğan, karabiber ve tuz ile terbiye edilen et şişe geçirip üstüne iç yağı sarılarak pişiriliyor

Tatlılı Et yahnisi: Tereyağda kızartılmış gerdan eti soğan ve pekmezle lezzetlendiriliyor

Bademli ve Terbiyeli Tavuk Çorbası: Edirne’nin adıyla müsemma kuvvet deposu çorba

Semüz Oğlak Kebabı : Fırında tandır usulü pişirilmiş süt oğlak kebabı. İç pilavla ile servis edilirdi

Kırma Tavuk yahnisi: Tuz ve soğan ile ovularak terbiye edilen tavuk, önce ızgarada ardından, biber soğan ve maydonozla tencerede haşlanarak ikinci kez pişirilir

Baş pilavı : Kuzu kellesi ile hazırlanan pilav sakız ile aromalandırılırdı

Toyga Aşı: Soğuk servis edilen yarma buğday ve nohutlu yoğurt çorbası

Nohutlu Beyaz Yahni: Kuzu eti ve nohutun birarada pişirildiği bu yahni tören yemekleri arasındaydı

Kalacoş: Doğranmış tandır ekmeği üzerine soğanlı kavurma ve sulandırılarak ayran haline getirilmiş kurut konuşarak yapılır

Güllabiye

Nırbaç: Kuzu etinden köfte ve havuçlu, kişniş, tarçın, zencefil ve nar ekşisi ile tatlandırılmış tencere yemeği

Midye tava : Bugünden farklı olarak yapımında sirke ve yumurta da kullanılıyordu.

Makaronya Tavası : Zengin sofralarında pişirelen bu tava peynir ve hindistan cevizi ile tatlandırılıyordu

Terbiyeli Ciğer Tava :Soğan ve tuz ile terbiye edilen ciğer zeytinyağında kızartılarak servis edilirdi

Taze fasuyle mücveri : una bulanan fasulye tereyağda kızartılarak servis ediyiyord

Revani

İşkembe Tava: Tereyağda kızartılan işkembe

Lalanga: İçine ne konursa konsun sıcak sıcak yenen nefis bir hamurişi

Beyin Tava: Yumurtaya batırılan beyin unlanarak kızartılarak servis edilirdi

Mihrap böreği : Günümüzde kol böreği olarak anılıyor

Şeyhmilmuşi : Patlıcanlı peynirli lezzet topu

Aşure

Aside : Bamya ile yapılan nefis yemek

Dövme Pilav : dövme buğday ya da bulgur ile hazırlanır

Düğün pilavı : Et suyu ile hazırlanan pilav kuzu etiyle servis edilir

Nazlı aş