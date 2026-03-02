Ramazanda kilo vermenin yolu. Uzmanı önemli kuralı açıkladı

Diyetisyen İrem Omuzlu ntv.com.tr okurları için sağlıklı ve dengeli ramazan menülerini paylaştı. Omuzlu “Sağlıklı bir iftar menüsünde hurma ve su ile açılan orucun devamında 1 kase çorba ardından yeme atağının kesilmesi için 10 dakika kadar sofradan kalkma taktiği uygulanır. 10 dakikanın ardından etli sebze yemeği ve birkaç kaşık pirin pilavı tercih edilebilir.” ifadelerini kullandı. Omuzlu, kırmızı et tüketiminin yanında mutlaka bol yeşillikli bir salata da tercih edilmeli diyerek aktardı.

SAHUR MENÜSÜ

Sahur menüsü için önerilerde bulunan Diyetisyen Omuzlu, sahurda hafifi kahvaltı tercih edilmeli vurgusu yaptı. Omuzlu “ Sahur için 2 adet haşlanmış yumurta iyi bir öneri olacaktır. Yumurta protein bakımından zengin ve uzun süre tok tutacak bir besindir. Tabağımızda 6-7 adet zeytin ya da yarım avakodo bulundurarak yağ ihtiyacınızı bu besinlerden karşılayabilirsiniz. Bol yeşillik mutlata sahur sofralarında yer almalı özellikle roka sahur için vazgeçilmez besinlerden biridir. Sahurda ekmek tüketiminde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih edilmeli. Tam buğday ekmeği beyaz ekmeğe göre daha tok tutacaktır.” ifadeleriyle sağlıklı sahur menüsü örneğini paylaştı.