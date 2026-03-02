Ramazanda kilo vermenin yolu. Uzmanı önemli kuralı açıkladı
02.03.2026 10:13
NTV - Haber Merkezi
Ramazan ayında kilo vermek sandığınız kadar zor değil. Sahur ve iftarda bazı kurallara dikkat ederek zayıflayabilmeniz mümkün. Ramazanı fırsata çevirip kilo vermek isteyenler ve Ntv.com.tr okurları için Diyetisyen İrem Omuzlu önerilerini paylaştı.
SAHUR MUTLAKA YAPILMALI
Ramazan ayının gelmesiyle berabaer iftar ve sahur menüleri konuşulmaya başladı. Gün boyunca oruç tutup iftarda hızlı yemek yedikten sonra şikayet edenlerin sayıso oldukça fazla ancak ramazanı fırsata çevirip kilo vermeyi amaçlayanlar da bulunuyor. Sahur yapmayı atlayıp kilo verebileceğini düşünen kişiler oldukça yanılıyor. Sahur yapılmadığında gün boyunca yaşanan açlık ciddi derecede şekerin düşmesine neden oluyor. Sonucunda iftarda büyük yeme atağı gerçekleşiyor. Bundan dolayı ramazan ayında sağlıklı beslenmeyi hedefleyenler sahur öğününü atlamaması gerekiyor.
RAMAZANDA SU TÜKETİMİ
İftar ve sahur arasındaki vakitlerde en önemli nokta su tüketimi olarak karşımıza çıkıyor. Su tüketimini dengeli bir şekilde yaymak önem arz ediyor. Diyetisyen İrem Omuzlu su tüketimi hakkında “Birden 2 litre veya daha fazla su içip tek seferde su ihtiyacını karşıladığını düşünenler yanlış bir düşünce içerisinde tek seferde alınan çok miktarda su mesaneye daha hızlı ulaşır. Su tüketimini iftar ve sahur arasına parça parça bölmeliyiz.” ifadelerini kullandı.
DENGELİ SAHUR VE İFTAR MENÜSÜ
Diyetisyen İrem Omuzlu ntv.com.tr okurları için sağlıklı ve dengeli ramazan menülerini paylaştı. Omuzlu “Sağlıklı bir iftar menüsünde hurma ve su ile açılan orucun devamında 1 kase çorba ardından yeme atağının kesilmesi için 10 dakika kadar sofradan kalkma taktiği uygulanır. 10 dakikanın ardından etli sebze yemeği ve birkaç kaşık pirin pilavı tercih edilebilir.” ifadelerini kullandı. Omuzlu, kırmızı et tüketiminin yanında mutlaka bol yeşillikli bir salata da tercih edilmeli diyerek aktardı.
SAHUR MENÜSÜ
Sahur menüsü için önerilerde bulunan Diyetisyen Omuzlu, sahurda hafifi kahvaltı tercih edilmeli vurgusu yaptı. Omuzlu “ Sahur için 2 adet haşlanmış yumurta iyi bir öneri olacaktır. Yumurta protein bakımından zengin ve uzun süre tok tutacak bir besindir. Tabağımızda 6-7 adet zeytin ya da yarım avakodo bulundurarak yağ ihtiyacınızı bu besinlerden karşılayabilirsiniz. Bol yeşillik mutlata sahur sofralarında yer almalı özellikle roka sahur için vazgeçilmez besinlerden biridir. Sahurda ekmek tüketiminde beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği tercih edilmeli. Tam buğday ekmeği beyaz ekmeğe göre daha tok tutacaktır.” ifadeleriyle sağlıklı sahur menüsü örneğini paylaştı.