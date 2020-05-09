Ramazanda şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası)

Adana Adana Kebabı,
Şalgam , Bici Bici , Karpuz
Adıyaman Etsiz çiğ köfte,
Ekşili köfte
Afyon Manda Kaymağı,
Sucuk, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Ağrı Abdigör köftesi,
Gosterberg et, Beyaz Bal
Amasya Elma,
Çiğleme Kaymak, Şerbetli Pide, Amasya Çöreği
Ankara Ankara Tavası,
Ankara Simidi, Beypazarı Kurusu, Ayaş Domatesi
Antalya Taratorlu Piyaz,
Kaş'ın Yanık Dondurması, Muz, Portakal, Toros Salatası
Artvin Bal
Kara Lahana Sarması, Beyaz Patates, Turşu Kavurma
Aydın , İncirÇine Köftesi, Cilav, Nazilli Pidesi, Nazilli Gülü, Zeytin
Balıkesir Ayvalık Tostu- Susurluk Ayranı
Höşmerim, Mihaliç Peyniri,
Bingöl Mastuva,
Gömme, Keldoş
Bitlis Bitlis Büryanı
Avşor,
Bolu Çantıklı Pide
Yayla Çorbası, Kızılcık, Kabaklı gözleme, Acı Su Bazlaması,
Burdur Burdur Şiş,
Ceviz Ezmesi, Has Süzme Yoğurt
Bursa İskender Döner,
İnegöl Köfte, Triliye Kebabı, İncir Dolması, Kestane Tatlısı
Çanakkale Asma Yaprağında Sardalya,
Piruhi, Gelibolu Böreği, Ezine Peyniri, Domates,
Çankırı Nokul,
Yaren Kebabı, Sarımsaklı Et, Hameyli,
Çorum İskilip Dolması,
Çorum Mantısı, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi, Gül Burma,
Denizli Kuyu Tandır,
Yanık Yoğurt, Çaput Aşı, Yoğurtlu Patlıcan Gömmesi, Sıyırma
Diyarbakır Karpuz
Avya Kebabı, Cartlak Kebabı, Ayvalı Kavurma Patlıcan Dizme, Köfteli Lebeniye,
Edirne Tava Ciğeri,
Elbasan Tava, Etli Zirva, Etli Kandil Mantısı, Kıymalı Saray Pidesi, Zerde
Elazığ Harput Köfte,
Gömme, Kücülü Köfte, Sırın , Çedene Kahvesi
Erzincan Erzincan Tulumu
Kemah Tiridi, Kelecoş, Erzincan Lokumu,
Erzurum Cağ Kebabı,
Herle Aşı, Çeç Pancarı, Şalgam Dolması, Kadayıf Dolması
Eskişehir Çi Börek,
Balaban Kebabı, Harşıl, Göbete
Gaziantep Baklava
Sarımsaklı Lahmacun, Ekşili Taraklık Tavası, Büryan Çorbası, Yeni Dünya Kebabı, Patlıcan Kebabı
Giresun Fındık
Karışık Dible, Taflan Tuzlusu Kavurması, Galdirik Mıhlaması, Kiraz
Gümüşhane Siron
Denli Patates, Herle, Haşıl,
Hakkari Parmak Kebabı
Siyabulu Yumurta, Doleme,
Hatay Künefe,
Antakya Döneri, Ekşi Aşı, Kaytaz Böreği, Humus, Aşur, Tuzlu Yoğurt, Katıklı Ekmek, Kerebiç
Isparta Gül Lokumu,
Fırın Kebabı, Sıyırma, Yufka Katmeri, Zıplak, Çıtır Elma
Mersin Tantuni,
Batırık, Gölevez, Gülek Sucuğu, Fındık Lahmacun, Cezerye
İstanbul Tavukgöğsü Kazandibi
Kefal Pilakisi, Palamut Köftesi, İstanbul Pilavı, Erik Soslu Kabak, Papaz Yahnisi, Beykoz Paçası , Sultanahmet Köftesi, Çengelköy salatalığı, Vefa Bozası , Balık Ekmek, Lüfer Pilavı, Topik, Türk Kahvesi, Çatal, Kanlıca Yoğurdu, Badem Ezmesi
İzmir Enginar Dolması
Etli Enginar, İzmir Köfte, Boyoz, Cibez, Şevketi Bostan, Deniz Börülcesi, Gerdan Tatlısı, Somata, Çeşme Kumrusu, Papaz Yahnisi
Kars Kaşar Peyniri,
Gravyer Peyniri, Bozbaş, Tandırda Kaz Çekmesi,
Kastamonu Pastırma
Kastamonu Usulü Tirit, Cırık Tatlısı, Kastamonu Helvası, Banduma, Etli Ekmek Dolması, Pırasa Dolması, Döner,
Kayseri Pastırma,
Sucuk, Mantı, Yağlama, Yoğurt Kebabı, Nevzine,
Kırklareli İşkembe Çorbası,
Süt çorbası, Ördek Kağıt Kebabı, Bıldırcın, Hurma Tatlısı
Kırşehir Ayva Dolması,
Kırşehir Köftesi, Sütlü Pilav, Pancar Çırpması, Tandırda Çömlek Paça,
Kocaeli Pişmaniye,
Çiğceli Yumurta, Akıtma, Cızlama,
Konya Etli Ekmek
Beyşehir Tarhanası, Bamya Çorbası, Mevlana Böreği, Arabaşı Çorbası, Düğün Pilavı, Dilber Dudağı Baklavası, Küflü Peynir
Kütahya Zerdeli Pilav,
Çene Çarpan Çorbası, Kütahya Usulü Kavurma, Çekme Helva, Tahinli Çörek,
Malatya Kayısı
Patatesli İçli Köfte, Samutlu Mercimek Köftesi, Reyhanlı Malatya Köftesi, Noğullu Çorba, Yarmacalı Pilav, Dereotu Salamurası, Memet Mustafa, Şapalak,Sıkma Köfte, Siyah Mercimekli Pilav,
Manisa Manisa Kebabı,
Simit Ekmeği, Nohutlu Mantı, Alaşehir Kapaması, Kula Güveci, Odun Köftesi, Ekmek Dolması, Börülce Tarator,
Kahrnamanmaraş Maraş Dondurması,
Tarhana Çorbası, Kelle Paça Çorbası, Simit Köftesi, Fıstıklı Pilav, Pancar Sarması, Ekşili Kebap, Gün Pekmezi, Un Sucuğu,
Mardin Mırra
Mardin Usulü İçli Köfte, Soğan Kebabı, Firkiye, Kiliçe, Sembusek, Harire Tatlısı,
Muğla Kabak Çiçeği Dolması,
Çökertme Kebabı, Muğla Köftesi, Bitez Dondurması, Bodrum Mandalinası, Badem,
Muş Muş köftesi,
Domatesli Lahana Dolması, Çorti,
Nevşehir Testi Kebabı
Kabak Çekirdeği, Nevşehir Tavası,
Niğde Niğde Tavası
Kuskus Çorbası, Unlu Söğürme, Kaygana, Patates
Ordu Hamsi Köftesi
Kabak Çorbası, Melocan Kavurması, Golit, Fasulye Turşusu,
Rize Hamsi Tava,
Hamsi Pilavı, Hamsili Ekmek, Rize pidesi, Laz Böreği, Muhlama, Anzer Balı, Çay
Sakarya Islama Köfte
Abhaz Peyniri, Adapazarı Böreği, Kabaklı Lahmacun, Uhut
Samsun Bafra Pidesi,
Samsun Simidi, Gebi Kirazı, Bafra Karpuzu, Nebyan Fasulyesi
Siirt Büryan Kebabı,
Pervari balı, Perde Pilavı, Siirt Kiteli, Bumbar, İsmeket köfte, Gebole
Sinop Sinop Mantısı,
Nokul, Kefal Havyarı, Balık Bileke
Sivas Sivas Köftesi,
Sivas Kebabı , Hambal, Kesme Aşı, Baviko, Kaymaklı Katmer, Kelle Tatlısı, Gömme , Madımak, Kuru Kaymak
Tekirdağ Tekirdağ Köftesi,
Kiraz, Üzüm,
Tokat Baklalı Yaprak Sarma,
Pehli, Tokat Kebabı, Mahlep, Bat, Beyaz Zile Pekmezi, Niksar Suyu, , Erik Çiri, Leylek Giliği,
Trabzon Hamsiköy Sütlacı
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Tunceli Tek Dişli Munzur Sarımsağı
Döğme Pilavı, Hazırlop köftesi,
Şanlıurfa Sade Kebap,
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Uşak Uşak Tarhanası,
Tahinli Katmer, Döndürme Böreği, Çömlek Kebabı, Demir tatlısı,
Van Otlu Peynir,
Ciğer Köftesi, Tandır Balığı, Çırış Pilavı, Murtuğa,
Yozgat İçli Bulgur Pilavı,
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Zonguldak Malay,
Çöpele, Pumpum Çorbası, Kıymalı Islama, Beyaz Baklava,
Aksaray Aksaray Tava,
Sıkma, Papara, Dolaz
Bayburt Lor Dolması
Kara Pancar, Ekşi Lahana,
Karaman Divle Obruk Peyniri
Toyga çorbası, Sulu Pilav, Arabaşı Çorbası, Cibe Dolması, Batırık, Sütlü Köfte, Zerde
Kırıkkale Yoğurtlu Tarhana Çorbası,
Katma Aşı, Sızgıt, Keskin Tava,
Batman Kaburga Dolması
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Şırnak Beytüşşebap Çorbası,
Cizre Aşı, Fıreydin, Gulul, Suryaz, Şımşıpe
Bartın Amasra Salatası,
Pum Pum Çorbası, Pirinçli Mantı, Çöven Ekmeği,
Ardahan Bal
Haşil, Lalanga, Sac Altı Kebap, Tandırda Kaz, Dil Kebap,
Iğdır Piti
Taş Köfte, Tavuk Şorva, Cızdık,
Yalova Yaprak Pidesi
Milföylü Yalova Kebabı, Pavli
Karabük Perohi
Cevizli Keşli Yayım, Çilek
Kilis Katmer
Kilis Tava, Kölük Aşı, Mıkla, Kerebiç
Osmaniye Etli Kömbe,
Tırşik, Osmaniye Çakıldaklı, Yer Fıstığı
Düzce Çerkez Tavuğu,
Göbete , Halüve, Lepsi, Melengüçceği Tatlısı, Patatesli Ekmek