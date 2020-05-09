Ramazanda şehirlere göre iftar önerileri (Türkiye'nin lezzet haritası)

Cağ kebabı Erzurum, kaymak Afyon, kuyu tandır Denizli, karpuz Diyarbakır, baklava Gaziantep'e adresli. Her şehrin, her ilçenin kendine özgü yemekleri ve mutfağı var. Ait oldukları şehirlere değer katan bu yemekler, marka değerlerine de çok önemli katkılarda bulunuyor. İşte Ramazan'da iftar için tercih edebileceğiniz ve Türkiye'de ait oldukları yerin simgesi haline gelip kültür varlığı olarak anıtlaşan ve bir şehre mal olmuş marka yemekler. Cengizhan KOCAHAN / cengizhan.kocahan@ntv.com.tr

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Adana    Adana Kebabı,

Şalgam , Bici Bici , Karpuz

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Adıyaman  Etsiz çiğ köfte,

Ekşili köfte 

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Afyon   Manda Kaymağı,

Sucuk, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Ağrı   Abdigör köftesi

Gosterberg et, Beyaz Bal

Amasya Elma,

 Çiğleme Kaymak, Şerbetli Pide,  Amasya Çöreği

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Ankara  Ankara Tavası, 

Ankara Simidi, Beypazarı Kurusu, Ayaş Domatesi

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Antalya  Taratorlu Piyaz,

Kaş'ın Yanık Dondurması, Muz, Portakal,  Toros Salatası

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Artvin  Bal

Kara Lahana Sarması,  Beyaz Patates, Turşu Kavurma

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Aydın  , İncir  

Çine Köftesi, Cilav, Nazilli Pidesi, Nazilli Gülü, Zeytin
Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Balıkesir Ayvalık Tostu- Susurluk Ayranı   

Höşmerim, Mihaliç Peyniri,

Bilecik Bıldırcın Kebabı

Erik Ekşili Kesme Çorbası, Nohutlu Mantı Bükme, Hodalak Fırında Kömme
Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Bingöl Mastuva,

Gömme,  Keldoş

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Bitlis Bitlis Büryanı

Avşor,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Bolu  Çantıklı Pide

 Yayla Çorbası, Kızılcık, Kabaklı gözleme, Acı Su Bazlaması,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Burdur  Burdur Şiş,

Ceviz Ezmesi,  Has Süzme Yoğurt

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Bursa İskender Döner,

İnegöl Köfte, Triliye Kebabı, İncir Dolması, Kestane Tatlısı

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Çanakkale Asma Yaprağında Sardalya,

Piruhi, Gelibolu Böreği, Ezine Peyniri, Domates,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Çankırı  Nokul,

Yaren Kebabı, Sarımsaklı Et, Hameyli,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

 Çorum İskilip Dolması,

Çorum Mantısı, Çullama, Çatal Aşı, Yumurtalı Patlıcan Közlemesi,  Gül Burma, 

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Denizli  Kuyu Tandır,

Yanık Yoğurt,  Çaput Aşı, Yoğurtlu Patlıcan Gömmesi, Sıyırma

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Diyarbakır Karpuz

 Avya Kebabı, Cartlak Kebabı, Ayvalı Kavurma Patlıcan Dizme, Köfteli Lebeniye,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Edirne Tava Ciğeri,

Elbasan Tava, Etli Zirva, Etli Kandil Mantısı, Kıymalı Saray Pidesi, Zerde

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Elazığ Harput Köfte,

Gömme, Kücülü Köfte,  Sırın , Çedene Kahvesi

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Erzincan Erzincan Tulumu

Kemah Tiridi, Kelecoş, Erzincan Lokumu,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Erzurum Cağ Kebabı

Herle Aşı, Çeç Pancarı, Şalgam Dolması, Kadayıf Dolması

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Eskişehir  Çi Börek,

Balaban Kebabı, Harşıl, Göbete

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Gaziantep Baklava 

Sarımsaklı Lahmacun, Ekşili Taraklık Tavası,  Büryan Çorbası, Yeni Dünya Kebabı, Patlıcan Kebabı

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

 Giresun   Fındık 

Karışık Dible, Taflan Tuzlusu Kavurması, Galdirik Mıhlaması, Kiraz

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Gümüşhane  Siron

 Denli Patates, Herle, Haşıl,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Hakkari  Parmak  Kebabı 

Siyabulu Yumurta, Doleme,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Hatay Künefe,

Antakya Döneri, Ekşi Aşı, Kaytaz Böreği, Humus, Aşur, Tuzlu Yoğurt, Katıklı Ekmek, Kerebiç

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Isparta  Gül Lokumu,

 Fırın Kebabı, Sıyırma, Yufka Katmeri, Zıplak, Çıtır Elma

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Mersin Tantuni,

Batırık, Gölevez, Gülek Sucuğu, Fındık Lahmacun, Cezerye

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

İstanbul Tavukgöğsü Kazandibi

Kefal Pilakisi, Palamut Köftesi, İstanbul Pilavı, Erik Soslu Kabak, Papaz Yahnisi,  Beykoz Paçası , Sultanahmet Köftesi, Çengelköy salatalığı, Vefa Bozası , Balık Ekmek, Lüfer Pilavı, Topik,   Türk Kahvesi, Çatal,  Kanlıca Yoğurdu, Badem Ezmesi

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

İzmir Enginar Dolması

Etli Enginar,  İzmir Köfte, Boyoz,  Cibez, Şevketi Bostan, Deniz Börülcesi, Gerdan Tatlısı, Somata, Çeşme Kumrusu, Papaz Yahnisi

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kars Kaşar Peyniri,

Gravyer Peyniri, Bozbaş, Tandırda Kaz Çekmesi,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kastamonu  Pastırma  

Kastamonu Usulü Tirit, Cırık Tatlısı, Kastamonu Helvası,  Banduma,  Etli Ekmek Dolması,  Pırasa Dolması, Döner,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kayseri Pastırma,

Sucuk, Mantı, Yağlama,  Yoğurt Kebabı, Nevzine,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kırklareli İşkembe Çorbası,

Süt çorbası, Ördek Kağıt Kebabı, Bıldırcın, Hurma Tatlısı

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kırşehir Ayva Dolması,

Kırşehir Köftesi, Sütlü Pilav,  Pancar Çırpması,  Tandırda Çömlek Paça,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kocaeli Pişmaniye

Çiğceli Yumurta,  Akıtma,  Cızlama,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Konya Etli Ekmek

Beyşehir Tarhanası, Bamya Çorbası, Mevlana Böreği, Arabaşı Çorbası, Düğün Pilavı,  Dilber Dudağı Baklavası, Küflü Peynir

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

 Kütahya Zerdeli Pilav,

Çene Çarpan Çorbası, Kütahya Usulü Kavurma,    Çekme Helva, Tahinli Çörek,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Malatya Kayısı

Patatesli İçli Köfte,  Samutlu Mercimek Köftesi,  Reyhanlı Malatya Köftesi,  Noğullu Çorba,  Yarmacalı Pilav, Dereotu Salamurası, Memet Mustafa, Şapalak,Sıkma Köfte, Siyah Mercimekli Pilav,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Manisa  Manisa Kebabı,

Simit Ekmeği, Nohutlu Mantı, Alaşehir Kapaması, Kula Güveci, Odun Köftesi, Ekmek Dolması, Börülce Tarator,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kahrnamanmaraş  Maraş Dondurması,    

Tarhana Çorbası, Kelle Paça Çorbası, Simit Köftesi, Fıstıklı Pilav, Pancar Sarması, Ekşili Kebap, Gün Pekmezi, Un Sucuğu,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Mardin  Mırra 

Mardin Usulü İçli Köfte, Soğan Kebabı, Firkiye,  Kiliçe, Sembusek, Harire Tatlısı,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Muğla Kabak Çiçeği Dolması,  

Çökertme Kebabı, Muğla Köftesi, Bitez Dondurması, Bodrum Mandalinası, Badem,

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Muş Muş köftesi,

Domatesli Lahana Dolması, Çorti,

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Nevşehir Testi Kebabı

Kabak Çekirdeği, Nevşehir Tavası,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Niğde  Niğde Tavası  

Kuskus Çorbası,  Unlu Söğürme, Kaygana, Patates

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Ordu Hamsi Köftesi 

Kabak Çorbası,  Melocan Kavurması,   Golit, Fasulye Turşusu,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Rize Hamsi Tava,

Hamsi Pilavı, Hamsili Ekmek, Rize pidesi,  Laz Böreği,  Muhlama,  Anzer Balı, Çay

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Sakarya Islama Köfte

 Abhaz Peyniri,  Adapazarı Böreği,    Kabaklı Lahmacun, Uhut

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Samsun  Bafra Pidesi,

Samsun  Simidi, Gebi Kirazı, Bafra Karpuzu, Nebyan Fasulyesi

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Siirt Büryan Kebabı,

Pervari balı, Perde Pilavı, Siirt Kiteli, Bumbar, İsmeket köfte, Gebole

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Sinop  Sinop Mantısı,

Nokul, Kefal Havyarı, Balık Bileke

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Sivas Sivas Köftesi,

Sivas Kebabı ,  Hambal, Kesme Aşı, Baviko, Kaymaklı Katmer,  Kelle Tatlısı,  Gömme , Madımak,  Kuru Kaymak

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Tekirdağ  Tekirdağ Köftesi,

Kiraz, Üzüm,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Tokat  Baklalı Yaprak Sarma,

Pehli, Tokat Kebabı, Mahlep, Bat,  Beyaz Zile Pekmezi, Niksar  Suyu,  ,  Erik Çiri, Leylek Giliği,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Trabzon  Hamsiköy Sütlacı  

Akçaabat Köftesi, Pazılı Hamsi Tava, Hamsi Çitlemesi,  Muhlama, Pazı Tava,  Mısır Çorbası,  Trabzon Hurması,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Tunceli  Tek Dişli Munzur Sarımsağı 

Döğme Pilavı, Hazırlop köftesi, 

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Şanlıurfa Sade Kebap,

Patlıcan Söğürme, Semsek, Boranı Çorbası, Lebeni, Şıllık Tatlısı, İsot Biberi, Karacadağ Pirinci, 

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Uşak  Uşak Tarhanası,

Tahinli Katmer, Döndürme Böreği, Çömlek Kebabı, Demir tatlısı,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Van  Otlu Peynir

Ciğer Köftesi, Tandır Balığı, Çırış Pilavı, Murtuğa,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Yozgat İçli Bulgur Pilavı,

Harise,  Yozgat Böreği,  Çullama,  Desti Kebabı,  İçli Bulgur Pilavı, Bulama Çorbası,  Bezdirme,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Zonguldak Malay

Çöpele, Pumpum Çorbası, Kıymalı Islama,  Beyaz Baklava,

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Aksaray   Aksaray Tava,

 Sıkma,  Papara, Dolaz

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Bayburt Lor Dolması  

Kara Pancar, Ekşi Lahana,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Karaman  Divle Obruk  Peyniri

Toyga çorbası, Sulu Pilav, Arabaşı Çorbası, Cibe Dolması, Batırık, Sütlü Köfte, Zerde

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kırıkkale Yoğurtlu Tarhana Çorbası,  

Katma Aşı, Sızgıt, Keskin Tava,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Batman Kaburga Dolması  

Saç ekmeği, Şam böreği, Tırşık, Batman Usulü İçli Köfte, Tandır Ekmeği, Saç Tava,  Babaganuç, 

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Şırnak Beytüşşebap Çorbası,

Cizre Aşı, Fıreydin, Gulul,  Suryaz, Şımşıpe

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Bartın  Amasra Salatası,

 Pum Pum Çorbası, Pirinçli Mantı, Çöven Ekmeği,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Ardahan Bal  

Haşil, Lalanga, Sac Altı Kebap, Tandırda Kaz, Dil Kebap,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Iğdır  Piti

 Taş Köfte, Tavuk Şorva, Cızdık,

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Yalova Yaprak Pidesi

Milföylü Yalova Kebabı, Pavli

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Karabük  Perohi

Cevizli Keşli Yayım, Çilek

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Kilis   Katmer  

Kilis Tava, Kölük Aşı, Mıkla, Kerebiç

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Osmaniye Etli Kömbe,

Tırşik,  Osmaniye Çakıldaklı, Yer Fıstığı

Hani şehirde ne yenir, hangi ilde ne yenir, hangi ilin neyi meşhur, meşhur yiyecekler

Düzce Çerkez Tavuğu,

Göbete , Halüve, Lepsi, Melengüçceği Tatlısı, Patatesli Ekmek

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