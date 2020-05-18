Ramazanda Tokat kebabına ilgi arttı

Tokat'ta, sebze ve kuzu etinden yapılan ve yaklaşık 3 asırlık lezzet olan Tokat kebabı, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yöreye ait kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsak ve pide kullanılarak pişirilen Tokat kebabının yapımına başlandı. Corana virüs nedeniyle 17 Mart'ta kapatılan işletmeler ramazan ayında siparişi usulü iftar sofraları için Tokat kebabı üretiyor.