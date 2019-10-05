Rami Malek: Daniel Craig beni öptü

1 İngiliz aktör Daniel Craig'in (51) 5. ve son kez James Bond karakterini canlandıracağı yeni Bond filmi No Time To Die'ın (Ölmeye Zaman Yok) kötü adamı Rami Malek (38) çekimler hakkında konuştu.





2 Bohemian Rhapsody isimli filmde Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury rolüyle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan Malek, The Late Show with Stephen Colbert'te (Stephen Colbert ile Geç Şov) Craig ile çalışmanın nasıl olduğu sorusuna şöyle cevap verdi:





3 "Karmaşık bir sahne vardı. Onun provasında bir yandan beyin fırtınası yapıyorduk. Saatler süren sohbet sırasında Craig bir anda beni kendine çekip öptü."





4 Bu açıklama ile sunucuyu şaşkına çeviren Malek "Benim için zor bir deneyimdi" dedi.



