Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

Haberler 10.10.2021 - 09:52
Şu sıralar Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) ile gündemde olan Rami Malek (40), James Corden'ın programına konuk oldu.
Samimi açıklamalarda bulunan Malek, 20'li yaşlarındayken pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu dile getirdi. Bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, keşfedilmek için tercih ettiği ilginç yöntemi de seyircilerle paylaştı.
ÇALAN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Ünlü aktör, kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı. Onu arayan Mara Casey ile daha sonra da bir süre çalışan Malek, o ilk görüşmede Casey'e Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylediğini ifade etti.