Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim

Rami Malek, oyuncu olmak için pizza kuryeliği yaptığı dönemde yiyecek kutularına kendi fotoğraflarını sıkıştırdığını itiraf etti. "Kaybedecek bir şeyim yoktu" diyen Amerikalı oyuncu ve yapımcı, sonunda çalan telefonla hayatının değiştiğini anlattı

Haberler 10.10.2021 - 09:52

Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - 1

Şu sıralar Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) ile gündemde olan Rami Malek (40), James Corden'ın programına konuk oldu.

Samimi açıklamalarda bulunan Malek, 20'li yaşlarındayken pizza kuryesi olarak çalıştığını ama hayalinin oyunculuk olduğunu dile getirdi. Bilinmeyenlerini anlatan oyuncu, keşfedilmek için tercih ettiği ilginç yöntemi de seyircilerle paylaştı.

Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - 2
Eski yıllara dönen Rami Malek, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini anlattı.
Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - 3
Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını da belirtti. Bu ısrarını sürdürdüğünü ifade eden ünlü oyuncu, "Kaybedecek bir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.
Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - 4
Habertürk'ün aktardığı habere göre Rami Malek, ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin de kendisinde olduğunu belirtti. Uzun süre kimsenin kendisini aramadığını belirten Malek, sonunda bir reklam filmi için arandığını da sözlerine ekledi.
Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - 5

ÇALAN TELEFON HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ünlü aktör, kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı. Onu arayan Mara Casey ile daha sonra da bir süre çalışan Malek, o ilk görüşmede Casey'e Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylediğini ifade etti.

Rami Malek: Pizza kutularına fotoğrafımı iliştirirdim - 6
Sonunda isteğine bir adım daha yaklaştığını belirten Rami Malek, bu ısrarlı çabasının sonunda 2004 yılında yayınlanmaya başlayan "Gilmore Girls" adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol aldı.

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