Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi

Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolara (Yaklaşık 17 milyon TL) satın aldığı yeni malikanesiyle gündemde.

Bu yatırımla yaşadığı muhiti değiştirmeyen Malek, daha önce satın aldığı yeni malikanesinin karşı sokağında çok daha mütevazı bir evde yaşıyordu.





