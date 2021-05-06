Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi

Yıldız oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolar (Yaklaşık 17 milyon TL) ödediği yeni bir malikane satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

06.05.2021 - 09:56

Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 1
Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolara (Yaklaşık 17 milyon TL) satın aldığı yeni malikanesiyle gündemde.


Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 2
39 yaşındaki oyuncu, California'daki Laurel Canyon'da gösterişli bir malikane satın aldı.


Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 3
Bu yatırımla yaşadığı muhiti değiştirmeyen Malek, daha önce satın aldığı yeni malikanesinin karşı sokağında çok daha mütevazı bir evde yaşıyordu.


Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 4
Malek'in satın aldığı bu yeni malikanesi 1969 yılında inşa edildi. Geçen zaman içinde elden geçirilerek daha modern hale getirildi.


Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 5

Malikanenin, şehre tepeden bakan görkemli bir manzarası var.

İşte diğer kareler...

Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 6
Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 7
Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 8
Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 9
Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 10
Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi - 11

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