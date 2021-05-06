Rami Malek'in 2 milyon dolarlık yeni evi

Yıldız oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolar (Yaklaşık 17 milyon TL) ödediği yeni bir malikane satın aldı. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K) Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek, 2 milyon dolara (Yaklaşık 17 milyon TL) satın aldığı yeni malikanesiyle gündemde. 39 yaşındaki oyuncu, California'daki Laurel Canyon'da gösterişli bir malikane satın aldı. Bu yatırımla yaşadığı muhiti değiştirmeyen Malek, daha önce satın aldığı yeni malikanesinin karşı sokağında çok daha mütevazı bir evde yaşıyordu. Malek'in satın aldığı bu yeni malikanesi 1969 yılında inşa edildi. Geçen zaman içinde elden geçirilerek daha modern hale getirildi. Malikanenin, şehre tepeden bakan görkemli bir manzarası var.\nİşte diğer kareler...