Rami Malek’in Oscar konuşmasına Çin’de sansür
ntv.com.tr
En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Rami Malek’in Oscar konuşması Çin’in yayıncı kuruluşu tarafından sansüre uğradı. Bohemian Rhapsody filminde, eşcinsel kimliğiyle tanınan Freddie Mercury’yi canlandıran Rami Malek’in konuşmasındaki “eşcinsel erkek” ifadesi yayında kesildi.
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91. Oscar Ödülleri’nde (Oscar 2019) En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan oyuncu Rami Malek’in sahnedeki teşekkür konuşması Çin’in popüler yayıncı kuruluşu tarafından sansürlendi.
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Bohemian Rhapsody filminde Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury’ye hayat veren Malek’in, konuşmasında yer alan “eşcinsel erkek” sözü Mango TV yayınında kesildi.
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Malek, Oscar konuşmasında, “Hayatını özür dilemeyerek yaşayan eşcinsel bir erkek, bir göçmenle ilgili film çektik” dedi.
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Mango TV, internet yayınında konuşmada geçen “eşcinsel erkek” yerine, “özel grupta biri” ifadesine yer verdi.
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Bu, Çinli kanalın ilk sansürü değildi. 2018 yılında da Eurovision Şarkı Yarışması’nda LGBTİ bireyleri temsil eden gökkuşağı bayrağını taşıyan seyircileri blurlamıştı. Bunun üzerine Avrupa Yayın Birliği, Mango TV’yi Eurovision Şarkı Yarışması yayıncıları arasından çıkarmıştı.