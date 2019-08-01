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Rammstein'den sahnede homofobi protestosu

Alman metal müzik grubu Rammstein'ın üyeleri Moskova'da verdikleri konserde, Rusya'da "eşcinsel propagandası" yapmayı yasaklayan yasaları, sahnede öpüşerek protesto etti.

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    Alman metal müzil grubu Rammstein, Rusya’nın Moskova kentinde verdikleri konserde, ülkedeki homofobiyi ve "LGBTİ propagandasına" karşı çıkarılan yasaları protesto etti.

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    Grubun gitaristleri Paul Landers ve Richard Krüspe, ‘Aüslander’ şarkısını çaldıkları esnada sahnede öpüştü.

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    Grup üyeleri, öpüşme anının fotoğrafını daha sonra "Sizi seviyoruz Rusya" mesajıyla Instagram'da paylaştı. Grubun hayranları, müzisyenlerin protestosuna destek verdi. 

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    Son yıllarda LGBTİ haklarına verdikleri desteği sıkça dile getiren Krüspe ve Landers, bu yılki Avrupa turnesinde birçok kez bu konuya dikkati çekmek için öpüştü. 

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    Rusya'da 18 yaşından küçüklere "Eşcinsel propagandayı" yasaklayan bir yasa bulunuyor. Bu yasayı delen yabancılar suçlu bulunmaları durumunda sınır dışı edilmeden önce 15 güne kadar hapis cezası ve 78 dolar para cezası alabiliyor.

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    İşte Rammstein'ın Moskova konserinden yansıyanlar...
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