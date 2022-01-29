Randy Jackson: David Bowie çocukken bana ve Michael Jackson'a uyuşturucu teklif etti

Randy şunları söyledi:

"Yaptığımız partilerden birini hatırlıyorum, [David] Bowie gelmişti. Ve sanırım herkesten uzaklaşmak için küçük bir oda arıyordu. Michael ve ben de partiden uzaktaki odalardan birinde oturuyoruz. Bowie içeri yürüdü ve... kafayı bulmak için aldığı şeyin bir kısmını bize teklif etti. Yalnızca birbirimize baktık. 'Hayır' falan dedik. Ne olduğunu bilmiyorduk ama 'Hayır, hayır teşekkürler' der gibiydik."