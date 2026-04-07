Rapçi Offset, Florida'da vuruldu. Ünlü ismin son durumu açıklandı
07.04.2026 09:01
NTV - Haber Merkezi
SET IT OFF", "JEALOUSY", "Red Room" ve "Ric Flair Drip" gibi şarkılarıyla tanınan 34 yaşındaki rapçi Offset, dün akşam Florida'da vuruldu ve hastaneye kaldırıldı.
Migos adlı hip-hop grubunun eski üyesi, gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan rapçi Offset, hayranlarını korkuttu. Bir dönem Cardi B ile evliliğiyle gündemden düşmeyen 34 yaşındaki ünlü isim, dün akşam Florida'da bir otelin yakınlarında vuruldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Daha önce üç kez Grammy Ödülleri'nde aday gösterilen Offset, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Ünlü rapçinin temsilcisi, Offset'in son durumu hakkında bilgi verdi.
Ünlü ismin temsilcisi, ”Offset'in vurulduğunu ve şu anda hastanede tedavi gördüğünü teyit edebiliriz. Durumu stabil ve yakından takip ediliyor” dedi.
İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Seminole Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada da polis memurlarının saat 19.00'dan sonra otelin vale hizmeti alanında bir olaya müdahale ettiği ve bir kişinin yaralandığı söylendi. Hayati tehlikesi olmayan yaralının hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Polislerin olay yerine hızla intikal ettiği ve durumu kontrol altına aldığı söylenirken, olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, iki kişi yetkililer tarafından gözaltına alındı.
ESKİ GRUP ARKADAŞI DA VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan Offset, 2008 yılında kurulan ve 2013 yılında büyük çıkış yakalayan hit şarkısı “Versace” ile hip-hop dünyasında ün kazanan Atlanta rap üçlüsü Migos’un bir üyesi olarak tanındı. Üyeleri arasında Quavo, Takeoff ve Offset'in yer aldığı grup, 2016'da “Bad and Boujee” şarkısıyla büyük bir şöhrete ulaştı.
"MotorSport," "Stir Fry" ve "Walk It Talk It" gibi parçalarla büyük başarı yakalayan Migos gurubu, 2022'de Offset ve Quavo arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağıldı. Aynı sene grubun üyelerinden 28 yaşındaki Takeoff, Houston'da bir bowling salonunun dışında silahla vurularak öldürüldü.
Migos'tan ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Offset, "Ric Flair Drip," "Clout" (feat. Cardi B) ve "SAY MY GRACE" (feat. Travis Scott) gibi hit şarkılarıyla gündem oldu.
Öte yandan Offset'in ayrıldığı eşi Cardi B'den iki kızı ve bir oğlu olmak üzere toplam altı çocuğu bulunuyor. Ünlü ismin önceki ilişkilerinden iki oğlu ve bir kızı daha var.