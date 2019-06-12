Rapçi Şamil Oymak'tan rap dünyasını karıştıran açıklamalar
Şam adıyla bilinen rapçi Şamil Oymak'ın grup arkadaşları hakkındaki iddiaları rap dünyasına damga vurdu. İddiaların ardından evinin basıldığını da öne süren Oymak'ın daha önce çalıştığı Kadıköy Acil ve halen bünyesinde olduğu İstanbul Trip üyelerinden gelişmelerin ardından karşılıklı açıklamalar geldi.
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Şam adıyla da tanınan ünlü rapçi Şamil Oymak'ın çalıştığı grup arkadaşları hakkındaki iddiaları rap dünyasına damga vurdu.
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Şu anda İstanbul Trip bünyesinde bulunan ve Kadıköy Acil grubunun da eski üyesi Şamil Oymak, Instagram hesabından eski grup arkadaşlarını çocuk istismarı ve uyuşturucu ile suçladı.
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Aynı zamanda Kadıköy Acil grubunun kurucusu Selo lakaplı rapçinin kendisini 10 yaşında uyuşturucuya alıştırdığı ve ailesinden soğuttuğunu da iddia etti.
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Oymak'ın bu iddialarından sonra eski grup arkadaşları gece yarısı ünlü rapçinin evine gitti.
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Oymak bu anları canlı yayınlayarak evinin basıldığını ve telefonuna el konulduğunu söyledi.
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Oymak (Sam) daha önce uyuşturucudan ceza yatan rapçi Ezhel'in kliplerini de eleştirdi.
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Yaşananların ardından Kadıköy Acil üyesi Çağrı Ünsal yaptığı açıklamada, "Şamil sıkıntılı şeyler yaşıyor. Anne ve babası arayıp yardım etmemizi söyledi ve gittik. Ablası zaten evdeydi" dedi.
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Bunun yanı sıra rapçi Orçun Doğucan Kaya, grubun bir diğer üyesi olan Şehinşah'ı çocuk istismarı ile suçlamıştı.
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Hejo, Selo, Çağrı Ünsal, Alaturka Mavzer, Şehinşah günümüzün ünlü Kadıköy Acil üyeleri arasında yer alıyor.
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1996'ya kadar uzanan Kadıköy Acil geçmişinde Ceza, Sansar Salvo, Ezhel gibi ünlü rapçiler de var.